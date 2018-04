Robotický mobil si sám odskočí, pak přiskočí a zatančí

, aktualizováno

Někdo se snaží vměstnat do mobilu co největší paměť, jiný ten nejlepší displej a o souboji o co nejtenčí mobil se nemá cenu ani zmiňovat. Jedna jihokorejská univerzita na to však šla od lesa a připravila koncept robotického mobilu.