Roboban3D - když dostane Sokoban třetí rozměr (recenze)

Sokoban, jakožto jedna z nejslavnějších logických her, spatřil světlo světa v Japonsku roku 1982. Jeho tvůrcem je autor Hiroyuki Imabayashi. Evropská verze vyšla o dva roky později a byla určena pro počítače Apple II E.

Slovo "sokoban" bychom z japonštiny přeložili jako "muž ve skladišti". A není to vůbec náhoda. Princip hry totiž spočívá v přesunu všech skladištních beden na určená místa. Na první pohled jednoduchý úkol ale vyžaduje vysoce náročné provedení. Jakmile se svým panáčkem přesunete bedničku do rohu, není už žádné cesty s ní hnout a vy musíte opakovat celou úroveň.

Hra a její další varianty vyšly na neskutečném množství počítačových systémů a handheldů. My si dnes představíme novinku Roboban3D, která přináší nový izometrický 3D pohled a moderní grafické zpracování.

Hru odstartujete tlačítkem Play the game. Roboban3D vás ještě požádá o vytvoření profilu a výběru úrovně. Ty jsou rozděleny do částí Training, sloužící pro pochopení a ovládání hry, a Classic levels. Plná verze obsahuje 50 logických hádanek, přičemž v demoukázce si zahrajete prvních deset. Nutno podotknout, že tyto úrovně jsou jen přepracované originály z původní verze hry. Hra sice podporuje instalaci nových balíčků, ale žádné zatím nejsou k dispozici. Nic ovšem nebrání tomu, abyste si svoje kola vytvořili v přiloženém editoru map.

Po startu hry se ocitáte na hracím poli, ohraničeném zdí, v němž se nachází váš sokoban v podobě robota a žlutočerné bedny, které budete přesouvat do modře označených políček.

Robota ovládáte výhradně stylusem. Naneštěstí je kvůli malé nepřehlednosti v aréně pravděpodobné, že se do místa, kam jste chtěli jít netrefíte. Proto doporučujeme podržet stylus na displeji, abyste přesněji za pomoci žlutého indikátoru zaměřili místo určení.

Spodní modrá lišta vám nabídne spoustu užitečných tlačítek. První dvě přepínají režimy pohybu a pohledu. Pokud je hrací plocha velká, přepněte se do režimu pohledu a táhnutím stylusem po displeji se podíváte do míst, kam vám to velikost displeje nedovolí. Bílá šipka funguje jako známá funkce undo move (vrácení tahu), kulatá vám naopak dovolí rotovat hrací plochou o 90 stupňů. Tlačítko s křížkem vás vrátí do úvodního menu. Poslední zelená položka s čísly (značí čísla úrovně a počet pohybů s bednami) vyvolá nabídku úrovní. Zásadně zde ovšem postrádáme tlačítko restartu.

Když zabrouzdáte do nastavení hry, můžete si zde zvolit rychlost pohybu robota, zapnout/vypnout zvukové efekty nebo animace v menu. V budoucnu tu bude možné poslat kamarádovi přes infraport balíček úrovní.

Vaše herní výsledky se zaznamenávají v High Scores tabulkách (Hall of Fame). Ty se počítají nikoliv podle počtu tahů, ale podle počtu, kolikrát jste "šťouchli" do bedniček.

Grafické zpracování dokazuje, že 3D může být někdy spíše ku škodě. Pokud vlastníte palm s Low Res displejem (160x160), setkáte se s velikou nepřehledností a s již zmiňovaným nepříjemným ovládáním. Na druhou stranu musíme pochválit autora, že na rozlišení 160x160 nezapomněl a dokonce myslel i na stařičké palmíky s 16 stupni šedi.