RoamingServis: Za kanálem a za velkou louží

- Projel jsem USA z východu na západ a zpět s telefonem Motorola Timeport 7089. Evropana překvapí, že daná oblast je pokryta jen jedním operátorem a pokryta jsou jen velká města, východní pobřeží je pokryto sice prakticky celé, ale dále ve vnitrozemí je signál většinou pouze v hlavním městě státu. Všude propagovaný iDEN, do kterého se lze podle informací také přihlásit v roamingu, má pokrytí stejně špatné, ale nezkoušel jsem to.

Roaming Paegasu s tarifem Ekonom byl bez problémů všude, kde byl signál. SMSky odcházejí trochu pomaleji než u nás (kolem 5 vteřin), včetně potvrzení o doručení. Z některých sítí chodí vyúčtování především SMS zpráv se zpožděním a zdálo se mi, že se někdy i něco do vyúčtování vůbec nedostane (je tedy zdarma - místní uživatelé s tarifem mají SMS zdarma a ti s předplacenou službou je nemají vůbec). Na účet se mi pak SMS dostaly třeba za dva měsíce jako jedna položka za 70 Kč (jedna SMS stojí 4 až 5 Kč).

Telefonní hovor má znatelné zpoždění, ale jinak je kvalitní, nenarazil jsem na přetížení sítě ani ve velkých městech. V autech je vhodné mít hands-free, někde je to dáno i zákonem (pozn. red.: zatím jen v New Yorku), jinak je to však rozšířený zvyk. Zároveň je také většinou zvykem netelefonovat na veřejnosti. SMS se moc nepoužívají, protože telefonováni je levné. V odlehlých oblastech se používají analogové systémy a normální vysílačky. Místní uživatelé mají v jiné než mateřské oblasti výrazně odlišné ceny, jde o vnitřní roaming mezi jednotlivými sítěmi. Platí to i mezi analogovou a digitální sítí.

Pokud je potřeba být stále k zastižení, lze použít jejich předplacené karty. Pro volání jsou méně výhodné než tarif, nemusíte se ale upisovat. Některé předplacené karty ale neumí roaming do jiného státu a mají i jiná omezení (třeba SMS).

Honza

Velká Británie - Roaming v UK s Eurotelem a Peagasem je možný na všech čtyřech místních sítích a na všech funguje velice dobře. Dobrou věcí je, že operátor One2One neúčtuje majitelům paušálů od Eurotelu i Pegasu SMSky; Go a Twist nejsou na One2One síti bohužel podporovány.

Pro české studenty ve Skotsku (kterých je v oblastech kolem Perth a Dundee přes léto vždy přes několik tisíc) - je tu nejlepší pokrytí od sítě Cellnet, který je bohužel pro roaming i roamingové SMS absolutně nejdražší. Jejich SIM kartu pro předplacené služby lze koupit v každém druhém obchodě s mobilními telefony za cenu od 12 do 20 liber. Takže pokud vám jde hlavně o kvalitu a dosažitelnost, je to nejlepší řešení.

Rozhodně se vyplatí mít s sebou českou "paušálovou" SIM kartu pro posílání SMS a koupit si jen SIM kartu od sítě Orange za 25 liber pro předplacené služby pro volání domů do ČR. Volání z ní je totiž za 20 penci/min (asi 11 Kč) celý den, což je méně než z X-karty (12 Kč), to vše při komfortu přímého vytočení čísla, vysoké kvality sítě Orange, bez kódu, PINu apod.

Zajímavým suvenýrem z dovolené nebo letní brigády v Británii může být také SIM karta z předplacené sady od Vodafone (samotnou lze koupit pouze neoficiálně), u které lze aktivovat roaming (v Británii to není u předplacených sad obvyklé). Pokud vám záleží pouze na místních hovorech za nejnižší cenu na úkor špatné kvality a špatných služeb virtuálního operátora Virgin (pracuje na síti One2One), lze jejich SIM kartu oficiálně koupit za pouhých 12 liber ve Virgin-shopech. One2One a tím pádem i Virgin ale nemají pokrytí v Severním Irsku, takže z této části Velké Británie se s nimi nedovoláte.

Jarda