RoamingServis: Z exotické Malajsie až do nedalekého Nizozemí

– Vážená redakce, chci se s Vámi podělit o zkušenost z roamingu v síti Celcom (Malajsie). Jsem tarifním zákazníkem společnosti RadioMobil. V Malajsii je celá řada mobilních sítí, ale vzhledem k mé N6110 a roamingovým partnerů RM přicházel v úvahu pouze Celcom. Pevninská část země je pokrytá velmi dobře, včetně silničních tahů. Cell Broadcast slouží k určení polohy a ve městech funguje velmi dobře. V praxi to vypadá tak, že hledáte stanici metra třeba Chan Sow Lin a stačí pozorně sledovat MT a víte, kdy jste u ní.

Co se týká dostupnosti služeb, je to odvislé od provincie ve které se nacházíte. Nabyl jsem dojmu, že síť není celistvá, ale rozdělená podle územních celků. V provinciích Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor fungovalo vše tak, jak má, včetně identifikace příchozích hovorů. Naproti tomu v Kelantanu se do sítě přihlásit nedalo a telefon ji vedl v seznamu zakázaných. Obecně však kvalita dálkových hovorů do ČR nebyla valná a navíc velmi zpožděná (cca 2sec). SMS jsou u tohoto operátora zdarma a na pevnině chodily jak v mateřské síti doma.

Zcela jiná situace nastala na Borneu. Malajsie má na tomto ostrově dvě provincie. Pokrytá jsou jen města a větší střediska, ovšem ani jediná nejdůležitější spojnice jihu se severem. Zatímco v Sabahu fungovalo vše bez problémů, o kousek dál v Sarawaku se nedalo kontaktovat SMSC (SMS centrum). Při odesílaní vždy pokus selhal na timeoutu, příchozí SMS byly doručovány sporadicky a mateřské SMSC nedostalo zprávu o úspěšném doručení na MT, a tak vždy posílalo tu první ve frontě stále znovu, až do vypršení platnosti.Účtování provedl RM přesně podle skutečnosti a ceny odpovídaly tomu, co zveřejňuje na svých internetových stránkách. Gratis SMS, které jsem z Celcomu odeslal (a byly jich stovky), nebyly zahrnuty v podrobném výpisu.

Milan Bělehrad

Řecko – V reakci na váš článek bych se chtěl podělit o své zkušenosti s roamingem na Twistu v Řecku, kde se právě nacházím. Všechny sítě mě uvítaly SMSkou, Cosmote dokonce v češtině - "Vitejte v siti Cosmote. Pro zakaznicky servis muzete volat 164, pro informace o telefonnich cislech volte 131 a pro tisnove volani volte 112. Prijemny pobyt." Tato síť má vcelku slušné pokrytí, v drtivé většině na 1800MHz. Jako jediná v Řecku nepodporuje EFR.

Zarazila mě i SMSka z Panafonu/Vodafone - "Panafon Vodafone welcomes you to Greece. Dial directly 4603 and 3311 Radiomobil services. For assistance call 134" - Že by už připravovali 100% roaming na Twistu? Zatím ale přímé volání na Twistu nefunguje. Panafon má celkem slušné pokrytí na 900 i 1800 MHz, ale zdá se mně, že jeho síť nemá takovou kapacitu. Telestet má podle mých zkušeností nejlepší pokrytí většinou na 900MHz (subjektivně - pohybuji se ve středním Řecku, kolem města Lamia). Zajímavostí je, že u všech operátorů lze zjistit kredit pomocí *101#, jinak callback a odesílání/příjem SMSek bez problémů.

K pokrytí - BTSky mimo město jsou většinou na kopci, takže pokrývají velkou plochu, ale ve městech nejsou téměř vůbec vidět, přitom pokrytí je velmi slušné. Můj švagr Řek říkal, že je pro operátory velmi těžké umístit BTSku, protože prý nesmí být vidět a lidé se toho bojí a jsou tedy prý maskované :-) Musím uznat, že velmi slušně.

Ještě k roamingu na Oskartě - funguje v sítích Cosmote i Panafon. Bez problémů callback i příjem hovorů/SMSek. Kredit lze zjistit i zadaním *22#. Tolik má špetka do mlýna k roamingu v Řecku.

Vašek Čapek

Nizozemí – Reaguji na váš článek a posílám své zkušenosti. V Nizozemí je pět operátoru a jejich ceny pro volání do ČR pro majitele paušálu u Paegasu jsou značně rozdílné. Pro nejlevnější služby je třeba na každou věc zvolit jiného operátora. Pro poslání SMS je to Dutchtone - 8,50 oproti skoro 13 Kč jinde, pro nejlevnější hovor mimo špičku do ČR Telfort (špička je u něj pracovní dny 8-19 hodin) - asi 18 Kč za minutu oproti skoro 40 Kč jinde a v době, kdy má Telfort špičku, se pro hovor do ČR vyplatí Ben s asi 26 Kč/min oproti téměř 60 Kč (tuším) u KPN.

K Dutchtone ještě jedna poznámka - SMS šly posílat bez problémů, ale párkrát jsem potřeboval někoho jen prozvonit a u Dutchtone se mi to z asi deseti pokusů během tří měsíců (březen-květen) nepodařilo ani jednou. Telefon se neustále pokoušel o spojení, ale k vyzváněcímu tónu se nedostal.

Jinak pro nejlevnější spojení Holandsko - mobil Paegas v ČR doporučuji buď mít po ruce telefon na hotelu, nebo si pořídit co nejlevnější předplacenou kartu, protějšek v ČR prozvonit a nechat si zavolat zpět přes Paegas Internet Call - 9,50 Kč/min je ještě výhodnější než 18 Kč mimo špičku v roamingu či 15 Kč s kartou X od Telecomu.

Tomáš Drajsajtl