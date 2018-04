RoamingServis: V Polsku klidně WAPovat, na Srí Lance raději ani nevolat

- Před třemi dny jsem se vrátil z dovolené z Polska - poloostrov Hel, městečko Jastarnia. Telefonování, SMS, datování bez problému (Eurotel tarif). U WAPu jsem narazil na problém v síti Idea, spojení se nezdařilo (volal jsem WAP bránu Eurotelu, vím není to zrovna nejlevnější, ale musel jsem to vyzkoušet). WAP přes síť Era GSM byl v pořádku. Z podrobného výpisu jsem zjistil, že ceny více méně odpovídají údajům na stránkách Eurotelu.

Nevím čím to, ale v Polsku se od jara letošního roku v žádné polské síti nezobrazuje číslo volajícího! Nejdřív jsem si myslel, že je to službou zamezení identifikace, kterou mám aktivovanou. Bohužel i při změně nastavení v 7110 (menu 4-2-7) z "On" na "Set by network" zobrazení nefunguje. Objevuje se pouze hláška "Call". Jsem si naprosto jist (do Polska cestuji pravidelně služebně), že dříve (loni) vše fungovalo tak, jak mělo.

Srí Lanka - Letos na jaře jsem absolvoval služební cestu na Srí Lanku. Eurotel má podepsanou roamingovou dohodu s operátorem MTN GSM 900 (displej "DIALOG"). Pokrytí ve velkých městech (Colombo, Kandy) je uspokojivé s občasnými výpadky. Volání a SMS nejsou nijak levné, minuta do ČR stojí cca 245,- Kč!!! Příchozí volání je za "pouhých" necelých 100,- Kč/min. Většinu komunikace jsem řešil přes SMS na mobily nebo na e-mail. Vše fungovalo bez problémů. Narazil jsem na jednu zajímavou věc - při příchozím hovoru z ČR se mi na displeji zobrazilo nějaké místní číslo! Jednou to dokonce vedlo k lehce komické situaci, když jsem začal na mého kolegu z firmy mluvit anglicky.

Lech Kowalczyk