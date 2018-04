RoamingServis: V Německu s Oskarem a kartou D1

- Jsem uživatel sítě Oskar a mám tarif i pre-paid. Pobýval jsem asi deset dní v Německu. Roaming na tarifu aktivovaný nemám kvůli nutnosti složit zálohu. Využíval jsem tedy roaming na Oskartě. Příchozí hovory byly bez problémů, stejně jako SMS.

Odchozí hovory se daly realizovat jen pomocí callbacku a odeslat SMS se nedalo vůbec. Kvalita hovorů v místech s dobrým signálem byla dobrá. Dalo se přihlásit do všech sítí kromě E-plus. Přes výhodu roamingu spočívající v možnosti využít jakoukoliv právě dostupnou síť nebyl signál příliš silný a např. indoor pokrytí bylo velmi špatné. Alespoň ve městě Augsburg. A to jak v centru města, tak na jeho okraji. Například v obchodním domě s nábytkem Segmüller kousek za městem nebyla v přízemí dostupná žádná síť. Signál se objevil až v prvním patře a telefonovat se dalo až od druhého patra. Pokrytí všemi operátory je naprosto stejné, takže když jeden operátor má v daném místě nedostatečný signál, tak až na řídké výjimky mají v daném místě nedostatečný signál i ostatní operátoři.

Pokud porovnám kvalitu našich a německých sítí, jednoznačně vedou naši operátoři. Vzhledem k tomu, že jsem často telefonoval v rámci Německa a ceny těchto hovorů u předplacených karet v roamingu jsou absolutně nejdražší, rozhodl jsem se zakoupit místní předplacenou kartu. To nebylo nic jednoduchého, neboť v Německu prakticky neexistuje propagace mobilů jako u nás a předplacených karet už vůbec ne. Informace nenajdete často ani na letáčcích přímo v prodejnách. Vše je záležitost složitého vyptávání. Nakonec jsem koupil kartu Xtra pro síť D1-Telekom za 77 DM s kreditem 25 DM přes virtuálního operátora Debitel. Vše proběhlo bez problémů, včetně registrace. Trochu mě překvapilo, že prodavač nechtěl českou adresu, ale jen adresu, na které jsem k zastižení v Německu. Dokonce mi nabízel i předplacenou sadu s telefonem Siemens A36, SIM kartou Xtra a kreditem 25 DM za 149 DM. O tu jsem neměl zájem, ale zřejmě by nebyl problém ji zakoupit i přes to, že předplacené sady lze normálně koupit jen s německými doklady.

Německou kartu jsem používal k hovorům v rámci Německa a k odesílání SMS. Karta byla po registraci zaktivována asi za 4 hodiny a lze ji používat rok. Pak je nutno nabít kredit a platnost se dále pohybuje podle hodnoty kuponu (XtraCash) použitého k nabití kreditu. U 25 DM je to půl roku, u 50 a 100 DM je to rok. Rok je maximální doba platnosti při jakékoliv výši kreditu. Maximálně lze nabít 300 DM kreditu. Karta funguje díky roamingu i v ČR, ale mimo Německo nejdou odesílat SMS. V ČR při přihlášení do sítě Paegas funguje díky technologii CAMEL stejně jako v Německu. Tam kde tato technologie není dostupná, je použit stejně jako u našich pre-paid karet callback.