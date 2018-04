RoamingServis: V Japonsku jde volat, ovšem bez roamingu

Nechtěl jsem být při měsíčním pobytu odříznut od domova nebo být odkázán na pouliční či hotelové telefony. Prověřil jsem tedy situaci a možnosti předplaceného mobilního telefonování. Tuto možnost nabízí společnost NTT DoCoMo, o které často píšete (na Mobil.cz) jako o průkopníkovi UMTS. Ostatní nabídky už jsem ani nezjišťoval, ale zřejmě jich je více. Předplacená služba NTT DoCoMo se jmenuje PreCall a je samozřejmě na nějakém starším typu sítě než UMTS (údajně 800MHz).

Technické informace moc neznám, tak přejdu raději k praktickému použití. PreCall karty dostanete v mnoha označených krámcích všude v Japonsku. Telefony ve specializovaných obchodech, kterých je také hodně. Je třeba si bohužel pořídit místní telefon. V mém případě to byl typ MOVA DIGITAL (snad od Matsushity) za 21.000 jenů (cca. 7.000 Kč). Telefon je to elegantní, opravdu miniaturní a lehounký - váží polovinu toho, co Nokia 6210, tj. 60 gramů! Přitom obsluha tlačítek je zcela bezproblémová. Displej je stejně velký jako u N6210, avšak rozlišení daleko větší (asi kvůli japonskému písmu) a podsvícení nesrovnatelně lepší. Takový telefon bych chtěl i doma. A funkcí má nespočet, včetně i-mode (mobilní elektronická pošta a internet), který ale s pre-paid kartou nelze využívat. Vše je podrobně popsáno v angličtině (horší je to už s domluvou s personálem - anglicky moc neumí nebo nechtějí mluvit).

Současně s telefonem si zakoupíte kartu za 3000 jenů (1000 Kč) a necháte si telefon v obchodě aktivovat (stačí mít pas). Do telefonu se nevkládají žádné SIM karty, ale bude vám naprogramován.

Pak, obdobně jako u nás, stačí zavolat na servisní číslo a dobít telefon zadáním kódu z kartičky - dobíjí se plná hodnota 3000 jenů. Telefon můžete libovolně dobíjet. Dobíjení kreditu vám udrží telefon aktivní pouze jeden měsíc (u karet za 1000 jenů deset dní, dobitím 3 karet po 3000 jenů jej lze protáhnout až na tři měsíce). Do té doby můžete kredit protelefonovat a příjímat příchozí hovory (i v případě vyčerpání kreditu). Po uplynutí lhůty propadne zbylý kredit a nemůžete hovory přijímat. Následně máte ještě 3 měsíce rezervaci tel. čísla a stačí telefon jednoduše dobít a vše běží znovu. Jinak je třeba si nechat s kuponem 3000 jenů znovu aktivovat nové číslo.

Pokrytí je téměř bezvadné - dovoláte se všude včetně Okinavy a většinou velmi kvalitně. Při příchozích hovorech většinou dokonce vidíte číslo volajícího.

Nyní k cenám volání - odchozí hovory nejsou levné. Po Japonsku můžete volat za cenu od 150 do 60 jenů za minutu (50 až 20 Kč). Do Česka za 270 jenů přes den a 180 jenů večer (90 a 60 Kč). SMS bohužel fungují jen v rámci sítě, a ne z předplacených karet.

Nechat si zavolat z Česka je už zajímavé - Telecom cca. 20 Kč ve špičce a 15 Kč mimo. Internet call je sice za cca. 13,50 Kč, ale často velmi nekvalitní. Zcela mezi všemi ční zdaleka nejlepší cena 9,98 Kč za minutu od Oskara přímou volbou (a kupte si kupon za 1500 a je to 8,40 za minutu). Hovory z Oskara jsou většinou velmi kvalitní, takže s Oskarem si i pokecáte přes půl zeměkoule za pár korun.

To je zhruba to podstatné. Pokud by měl někdo zájem o podrobnější informaci, může se mi ozvat na můj e-mail zednicek@email.cz. Rád mu poradím.

Pavel Zedníček