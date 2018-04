RoamingServis: V Belgii anglický manuál nenajdete a v Jugoslávii platíte v markách

– V souladu s výzvou vám posílám pár zkušeností na téma roaming v Belgii s Oskarem a z tamní předplacenky. V Belgii působí tři mobilní sítě - Mobistar, Orange a Proximus. Oskar má roamingovou dohodu pouze s prvními dvěma. Podle mapek prezentovaných distributory (jejich hustota je rozhodně vyšší než u nás, mobilní krámek najdete téměř v každém městě a na každém kroku) by mělo být pokrytí téměř úplné, pouze Orange má jen 98 %. Osobně jsem nenašel místo, kde by nebyl signál ani sítě Mobistar, ani Orange. Z obou sítí funguje s Oskartou i zpětné volání. Drobnou vadou na kráse je fakt, že se nezobrazuje číslo volajícího a to ani v jedné z obou sítí. Oskar tvrdí, že to tamní sítě nepodporují. S ohledem na další poznatky má asi pravdu.

Jelikož jsem v Belgii pobýval dlouho, pořídil jsem si tamní předplacenou kartu. Protože můj hlavní úmysl byl posílat SMS, mohl jsem volit pouze mezi sítí Orange a Mobistar, jinak bych nemohl posílat SMS na Oskara. Jelikož ceny jsou v Belgii téměř vyrovnané (SMS u obou operátorů za 5 BEF, tj asi 4-5 Kč), zvolil jsem nakonec Mobistar kvůli silnějšímu signálu v místě mého pobytu a trochu lepšímu pokrytí.

Předplacenka Mobistaru se jmenuje Tempo, od Orange tuším PrePay. Všechny pre-paid karty v Belgii je možné koupit buď jako sadu s telefonem (za ceny trochu vyšší než u nás), nebo jen SIM za cenu kreditu. Ceny za volání jsou vyšší než u nás. Tempo nabízí tři tarify, ceny se pohybují od 5 BEF pro volání ve vlastní síti až po 25 BEF za volání do konkurenčních sítí. Existuje i tarif, který má jednotnou cenu 15 BEF za všechna volání. Mezinárodní hovor do EU vyjde na 40 BEF, mimo EU (do ČR) 60 BEF. Něco jako levné internetové volání neexistuje. Můžete též volat na zelené linky 0800 a to dokonce i na služby cizích, nemobilních, předplacených karet. Koupíte-li si tak ještě XL kartu od Belgacomu (obdoba Karty X od Telecomu), můžete si do ČR zavolat asi za 20 BEF (to jsem zkoušel a funguje to).

Mobistar nabízí podobně jako Oskar dražší kupóny s bonusem. Můžete též vyplnit odpovědní kartu se svými osobními údaji a bude vám připsáno 250 BEF kreditu. Blíže viz www.mobistar.be a www.orange.be.

Co se týče služeb, ty jsou spíš na nižší úrovni než u nás. Hned z počátku mě zarazila nutnost aktivovat si zobrazování čísel za 5 BEF. Také nejdou ovládat přesměrování ani blokování a nelze ani deaktivovat hlasovou schránku. Na druhou stranu její výběr je zdarma a umožňuje poměrně bohaté nastavení (např. i automatické zpětné volání při nové zprávě).

O službách jako SIM toolkit, GSM banking, mobilní e-mail se v návodu ani propagačních materiálech nic nepíše, takže pravděpodobně neexistují. Na druhou stranu jsem je nepotřeboval, tak mě to tolik netrápilo. Tempo nabízí několik informačních linek, kam si lze za poměrně drahý peníz zavolat a dostat informace (počasí, zprávy ...).

S Tempo kartou funguje i roaming a to na principu Camel technologie (100% roaming). Ten bohužel ale funguje jen z Holandska a Francie, v ostatních zemích je roaming pouze příchozí. Ceny za volání z Holandska a Belgie jsou kolem 40 BEF, SMS přijde na 0,5 Euro (asi 20 BEF). Něco jako zpětné volání neexistuje. Můžete ale volat i na holandské či francouzské zelené linky zdarma. Co mě potěšilo, je infolinka Mobistaru. Operátorů je zřejmě dostatek (nikdy jsem nečekal) a fungují nonstop. Navíc hovoří dobře anglicky, takže s komunikací nebyl žádný problém. Infolinka je pochopitelně zdarma.

Co mě potěšilo méně, byl manuál. I když jsem byl ujištěn, že uvnitř je i manuál v angličtině, nebyl tam. Všechny manuály se dodávají ve dvou jazycích (vlámština, francouzština), ale anglicky ani slovo.

To je asi v kostce vše, kdyby měl někdo konkrétní dotaz, nechť napíše na troglj@email.cz.

Josef Trögl

Černá Hora – V Černé Hoře vše fungovalo. Signál dvou operátorů u pobřeží byl velmi dobrý. Ceny ujdou, SMS za 1,40 Kč je velmi dobrá cena. Jiný srbský operátor ve vnitrozemí má snad dokonce SMS zdarma, ale příchozí hovory bývají minimálně okolo sta korun, radši nebrat nic.

Překvapilo mě, že při odeslání SMS se nemusí vypisovat číslo příjemce včetně +420, stačí zadat ho bez předvolby ČR a Eurotel SMS centrum si s takovou zprávou poradí a doručí ji v ČR správně. Stejně tak číslo z paměti začínající 5549 (Net call).

V Jugoslávii také nefunguje WAP. Zajímavost: operátoři správně zobrazují příchozí číslo, což není v jiných zemích samozřejmostí. Není tedy problém hovor nepřijmout a poslat volajícímu do ČR SMS s číslem zakoupené jugoslávské předplacenky a hovor platí sice volající, ale asi 11 - 13 Kč/min místo roamingových 35 - 50 Kč. Předplacenky jsou k dostání téměř všude za 20 - 30 DEM (německých marek) včetně 10 - 15 DEM kreditu.

Proč DEM? Protože národní platidlo v Černé Hoře je německá marka, a to i ve vztahu ke státním úřadům, policii apod., a oběživo je DEM a všichni vám vrátí/rozmění DEM. Černá Hora pravděpodobně jako první z postkomunistických zemí plně najede na Euro od 1. 1. 2002 stejně jako další země EU. V Černé Hoře nelze běžně platit s kreditní kartou, prý snad jen v hlavním městě Podgorica (dříve Titograd).

V zemi je prozatím poměrně málo uživatelů mobilů. Zvláštnost - jsou tam i přenosné privátní telefonní budky/mobily za poplatek veřejnosti, asi jako stánek na buřty. Kupodivu jsou velmi populární a lidé na ně stojí dlouhé fronty ve večerní špičce na promenádách apod.

Net call ani Xcall do Jugoslávie ani z Jugoslávie nefunguje. Operátoři na infolince Eurotelu i Českého Telecomu nejprve sveřepě nabízeli možnost využití služeb internetového volání, ale na upřesňující otázku, zda si jsou vědomi, že Jugoslávská svazová republika není totéž, co Chorvatsko, se ukázalo, že operátoři na infolinkách mají poměrně velké mezery v geografických znalostech zemí Evropy do okruhu 1500 km, a připustili, že tam služba internetového volání asi nefunguje.

Na pobřeží se mi několikrát stalo, že mobil našel zbytek signálu až 3 operátorů z Itálie vzdálené přes moře cca 200 km, mobil se však nedokázal do italské sítě připojit - pravděpodobně signál nebyl dostačující a byl to jen nějaký odraz po hladině.

Martin