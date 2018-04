RoamingServis: v Austrálii vám mobil poradí, v Německu pozor na Paegas

Všichni operátoři nabízejí službu Cell Broadcast. Na obrazovce telefonu se vám pak zobrazí oblast, ve které se nacházíte (resp. BTS, ke které jste připojeni). Síť základnových stanic je zřejmě velmi hustá, protože při jízdě vlakem (něco jako pražské metro, ale jezdí po povrchu) se můžete spolehnout na to, že mobil vám oznámí, do které stanice se blížíte. Pro turistu, který někam jede poprvé, je to neocenitelná pomůcka.

Pojedete-li do Austrálie, určitě si vezměte svého miláčka s sebou. A pokud se budete chtít pohybovat v přírodě, opatřete si satelitní telefon nebo alespoň vysílačku. Protože kdyby se vám někde něco stalo, nemusel by vás i padesát let nikdo potkat...

Jirka

Paegas nabízí z vybraných pár státečků přímé volání do ČR, např. z Německa asi proto, že ho Deutsche Telekom vlastní (jedná se o technologii Camel, pozn. red.). Když přejedete do Německa, tak vás D1 přivítá česky psanou SMS a mimo jiné nabídne i volání operátorovi na infolinku 4603. Jaksi se přitom nezmíní, že za volání na toto číslo platíte pálku 40 Kč/min, takže než vyslechnete to jejich kolečko, tak se můžete ocitnout bez kreditu.

Filip