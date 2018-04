RoamingServis: Tuniské SMS zdarma a ruské placení příchozích hovorů

– K tématu roamingu mám jeden takový zajímavý postřeh. Na jaře jsem byl v Tunisku, a tak jsem si u svého operátora (mám tarif u Paegasu) před odletem zjišťoval, zdali se z Tuniska dají posílat SMS zprávy. Slečna na infolince mi řekla, že ne, že to tamní operátor (Tunisie Telecom) nepodporuje. Ale na místě mě čekalo celkem příjemné překvapení - SMSkovat šlo, chodilo to rychle a bez problémů! A jak jsem později zjistil, tak dokonce zadarmo!

Nevím, v jakém stavu to je teď, ale v té době strhávali "twisťákům" za jednu zprávu SMS z Tuniska 18 Kč a "paušálisti" mohli SMSkovat zadarmo. Celkem zajímavé.

Kamil

Chorvatsko, Německo – Rád bych se s vámi podělil o pár zkušeností s Roamingem. Moje první zkušenost byla v loňském roce s paušálním tarifem od Paegasu po cestě do Chorvatska. Pravda - signál po cestě z Prahy do Medulinu byl téměř bezproblémový po celou dobu, ovšem mělo to jeden háček. Neměl jsem totiž aktivní podrobný výpis z účtu, a tak mě doslova usadila faktura za dané období. Za pár SMS a několik minut volání (včetně příchozího) se mi zdálo několik tisíc korun opravdu hodně. Když jsem požádal společnost RadioMobil o zaslání podrobného výpisu, bylo mi sděleno, že se nedá zpětně realizovat. Prostě smůla.

Další cesta do Německa byla s Paegas tarifem a s Oskar tarifem. S aktivovaným výpisem za vyúčtování od Paegasu se zdál nižší i můj účet. U Oskara jsem neměl zaplacenou zálohu na roaming, takže "bez signálu". Před následující cestou do Německa jsem změnil Oskar tarif na Oskartu (škoda, že tuto službu nenabízí i ostatní operátoři) - vše bylo naprosto v pořádku - roamingoví partneři i poplatky.

[Rada redakce: Chcete-li mít přehled o svých roamingových účtech, aktivujte si včas podrobný výpis.]

USA – Poslední zkušeností je Twist v USA - konkrétně Los Angeles. Pokud používáte standart GSM 1900 jste v roamingové síti jediného partnera Pacific Bell. Funguje opravdu skvěle, nemohu si stěžovat. Dokonce i TOOLKIT bankovní systém eBanky pracuje, jak má.

Vyúčtování je přesné. Ze začátku mi dělal problém pouze odchozí call-back, ale už jsem si zvykl. Je lepší často volaná čísla uložit do seznamu i s potřebnými kódy. A důležitá věc na závěr: pokud používáte trialband Motorolu, nezapomeňte si po příjezdu změnit v menu frekvenci na 1900MHz - nepřepíná se totiž automaticky jako 900/1800 - jinak budete zbytečně tápat, proč váš miláček nefunguje.

Todor Dimitrov

Rusko – Jsem dlouhodobě v Moskvě, jsou zde dva mobilní operátoři standardu GSM - MTS a Beeline (KB Impuls).

U Twistu je vše bez problémů, lze se přihlásit do obou sítí, u MTS je to v pohodě, akorát u Beeline je problém v tom, že nepodporuje kódové zkratky při Callbacku, takže je možné pouze přijímat hovory a odesílat/přijímat textovky, ale zavolat nelze, podobně jako zjišťovat např. stav kreditu a podobně.

U Go je to horší, protože "prý" Eurotel zrušil s MTS roaming kvůli častým nesrovnalostem ve vyučtování (tuto informaci jsem získal na zákaznické lince před půl rokem, teď ale nevím, jestli jen pro Go nebo celkově), takže se telefon může přihlásit jen do Beeline. Jenomže, jak jsem už napsal, při odeslání požadavku na zpětné volání telefon vypíše hlášku "výsledek neznámý.", takže lze pouze přijímat hovory, textovky oboustranně, volat už nikoliv. Ovšem majitelé paušálních tarifů, tj. ti s roamingem bez callbacku, jsou bez omezení.

Zobrazení čísla volajícího zde u předplacených karet funguje, jak u Twistu, tak u Go. Funguje v Polsku, Bělorusku, v Moskvě, což je třeba v rozporu s příručkou Twist nebo Go roaming (už si nevzpomínám kterou), kde se výslovně psalo, že tato služba není podporována, a to i za předpokladu, že ji daný roamingový partner podporuje. Možná se informativní letáky od té doby změnily, nicméně faktem zůstává, že tato služba byla aktivní hned po spuštění roamingu předplacených karet.

Dále jsem byl v Petrohradě, je tam pouze jeden operátor, NWGSM, tam je vše bez problémů. Jinak zde ale používám SIM kartu zdejšího operátora, protože roaming, navíc u předplacených karet, by byl pro časté používání drahý a navíc obtížnější. Takové zajímavosti, které u nás nejsou, jsou např.: zdarma prvních 5 sekund příchozích/odchozích hovorů (u Beeline byly donedávna zdarma i SMS); všechny příchozí hovory na mobil z pevné linky (ne z mobilu) se platí. Místní hovory v Moskvě z pevné linky jsou zatíženy pouze paušálním měsíčním poplatkem asi 85 Kč, bez omezení počtu provolaných hodin, takže při volání z pevné linky na mobil, ze zahraničí apod. hovor platí volaný.

Marek