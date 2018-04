RoamingServis: Tunis, Chile a USA

V dubnu a červnu jsem strávil nějaký čas v USA. Maje k dispozici Ericsson T68i a paušál Eurotelu, měl jsem možnost vyzkoušet tamní signál.

Las Vegas - signál operátora Cingular Wireless na letišti, prakticky v celém městě, mimo město nulový - ale ona je tam poušť, takže se s tím dá počítat. Nicméně mimo město nejsou pokryty ani dálnice. Několik telefonátů, jeden se rozpadl, ostatní v pořádku - nefunguje však CLI. SMS všechny v pořádku, doba doručení o cca 5 minut delši než v ČR (neměřeno, osobní dojem).

Washington - signál VoiceStream v celém Washingtonu (metro není pokryto). Pokryti dálnice na letiště Dulles po celé trase. Několik telefonátů, všechny v pořádku - nefunguje CLI. SMS všechny v pořádku, doba doručení o cca 5 minut delši než v ČR (neměřeno, osobni dojem).

Zdraví Kršák

Zdravím Vás a posílám čerstvou zkušenost z cesty do Chile a na Velikonoční ostrov.

Operátor Paegas, roaming, mobil Ericsson T68.

Cesta začala Praha - Vídeň. V Rakousku se mobil hádá do které sítě si vlastně vleze, což je způsobeno kolísáním signálu jednotlivých operátorů, za hodinovou jízdu z Mikulova do Vídně naskočili všichni operátoři několikrát a dokonce jsem na této hlavní trase našel i místa bez signálu.

V Madridu na letišti vše v naprostém pořádku, textovky, volání, příchozí hovory.

Letecky do Santiaga de Chile.

Výhody tribandu k nezaplacení. Telefon ihned naskočil, ukázal všechny textovky za posledních 14 hodin a vesele roamoval se sítí ENTEL PCS.

Pohyboval jsem se v Santiagu de Chile celkem 2 dny a všude byl signál maximální. Textovky chodily zcela bez problémů včetně potvrzení o doručení. Telefonování z Chile i do Chile v dokonalé kvalitě, místní hovory bez předvolby +56 byly spojeny okamžitě a opět s výbornou kvalitou.

Dle zkušeností místních obyvatel je signál jen ve městech a na několika silnicích, jinak je Chile samý kopec a skály bez civilizace a tudíž bez signálu.

Cesta pokračovala na Velikonoční ostrov, kde signál být neměl a také nebyl.

Zaznamenáno 18. - 29.6.2002

Martin Kořínek

Posílám zkušenosti z Tuniska.

Používal jsem jen Twist (Oskarta mi v Tunisku nefungovala a Eurotel nemám). Pokrytí bylo všude kde jsem se pohyboval (Monastir a cesta do Hammametu a pobyt v Hammametu) dobré, přihlašování do sítě bezproblémové a rychlé. SMS chodilo výborně, potvrzenky do 10 sec, cena 18 Kč za zprávu. Jak jsem zjistil od jiných lidi z ČR, Eurotel Go zde údajně účtuje jen 10 korun za zprávu. Před odjezdem do Tuniska jsem navštívil prodejnu T-Mobile kde jsem dostal materiály ve kterých se uvádí, že účtování je po 1/2 minutě. Ve skutečnosti se účtuje celá první minuta vcelku a pak po vteřinách. Od lidí s Go kartou jsem se dozvěděl, že Eurotel účtuje po půl minutách což je v zahraničí podle mne lepší. Pro komunikaci jsem využíval jen příchozí hovory protože je to levnější, 33 Kč za minutu oproti 50 korunám za minutu + 15 Kč sestavovací poplatek. Bohužel z cca 8-10 přijatých příchozích hovorů jsem jen v jednom případě slyšel druhou stranu. Druhá strana mě přitom slyšela vždy. Pokaždé mi bylo z kreditu strženo minimálně 33 korun za přijatý hovor. Operátor mi sdělil, že mám poslat písemnou reklamaci na oddělení péče o zákazníky a tyto hovory mi pak možná proplatí zpět. Při volání (prozvánění) do ČR bylo jen asi ve 20 procentech slyšet na druhé straně oznamovací tón. Identifikace volajícího účastníka z Tuniska se na telefonu v ČR nikdy nezobrazovala. U příchozích hovorů do Tuniska byly z čísla uříznuty dvě poslední číslice, takže ztěží bylo poznat kdo volá když telefon nepřiřadil číslo ke jménu v seznamu. U zpráv SMS byla identifikace účastníka vždy OK.

Petr