RoamingServis: Španělsko

Na přelomu července a srpna jsem byl na dovolené ve Španělsku. Můj "domovský" operátor je T-mobile (Twist). Za celou dobu jsem se pohyboval po území - pobřeží Katalánska od severních hranic s Francií až po Barcelonu včetně. Na území se vyskytují 4 operátoři: AIRTEL Vodafone, AMENA, MOVISTAR, XFERA. Jediný MOVISTAR podporuje spojení do ČR s přímým voláním, tak jsem používal právě ten. Po přehlášení do sítě většiny sítí ze sítě s kódem jiné země vám dojde uvítací SMS s informacemi o tamní infolince a help line.

Pokrytí:

Občas jsem zkusil přepnout i na jiného operátora, pokrytí signálem bylo na všech místech na jedničku, možná lepší než u nás. To znamená i v ulicích Barcelony. Možná je to způsobeno tím, že pobřeží má spíš charakter roviny, Barcelona se rozkládá v obrovských rovinatých údolích. Situace ve vnitrozemí pak může být jiná. Většinou se můžete setkat se signálem na 1800 MHz, pravděpodobně používaným k většímu počtu kanálů - turistů v těchto místech, kdy skoro každé městečko čítá přes léto kolem 50 tis. obyvatel, v zimě pak jen desetinu.

Spojení:



Přes MOVISTAR absolutně bezproblémové, prozvánění (např. že je vše v pořádku) do/z ČR taky bez problémů. SMS (cca 11 Kč) a doručenky fungují skoro okamžitě. Vzhledem k vyšší ceně (cca 40 Kč/min) a sestavovacímu poplatku (15Kč) volání do ČR je výhodnější, když bude někdo volat vám z ČR (platíte 25 Kč/min, člověk v ČR platí jako volání po ČR).

Pro SMS a další doporučuji použít internetové kavárny, které najdete skoro v každé třetí ulici. Ceny se pohybují kolem 0,5 EU/15minut. Připojení na inet je rychlé, stránky T-mobile naběhly rychle (možná zůstaly v cache od někoho přede mnou).

Telefony/servis/prodej:



Je to sice paradoxní, ale prodejen mobilů a autorizovaných míst operátorů je všude velice pomálu. Prakticky je náhoda, že nějaký obchod zabývající se GSM uvidíte. Za celou dobu jsem jich viděl (navštívil) jen pár, v drtivé většině MOVISTAR. Ceny blokovaných telefonů se pohybují v podobné cenové relaci jako u nás. Neblokované jsou dražší. Zrovna tak nabídka modelů je chudá, často se především setkáte s telefony Siemens, Nokia, Motorola. Prodejci informovaní moc nejsou, nabyl jsem dojmu, že oproti ČR materiály v angličtině tam prakticky neexistují.

Jinak reklamu, jak v TV, tak na bilboardech, jsem za celou dobu neviděl snad ani jedinou. Pro mě jako člověka z ČR, kde mají mobil snad i kojenci, bylo velice překvapující, že na ulici, v okolí hospod, nebo kdekoliv jinde neuvidíte člověka, který by u sebe měl mobil, nebo že by vůbec telefonoval! V těch pár výjimečných případech jsem se v drtivé většině setkal prakticky pouze s Motorolou řady "V-3688" a vyšší, nebo u mladých lidí se Siemensem M35. Na druhou stranu je běžné, že na ulicích jsou "obsypány" telefonní budky, snad v jakoukoliv denní dobu. Když jsem se ptal jedné známé, která tam žije už 25 let, prý je to běžné, že Španělé, jinak na dost vysoké životní úrovni, využívají radši pevnou linku, nebo ještě raději sednou na svůj skutr/do auta a jednají osobně. Frajera s 3 mobily za pasem, oblbujícím pak naivní slečny někde na diskotéce tam neuvidíte... jiná země, jiné zájmy, jiné mravy.

Jarda Trulay