RoamingServis: Na Srí Lance textovka na Paegas nepřijde

aktualizováno

Dnešní RoamingServis doplňuje informace o zemích, které už v této rubrice figurovaly. Začneme radou, jak volat z Atlanty do ČR, dozvíte se, na co ještě musíte zapomenout na Srí Lance, a zavítáme také do Německa a na Slovensko.