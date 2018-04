RoamingServis: Kréta (Řecko)

Roaming probíhal s Oskarem (tarif Dohoda) a jeho Oskartou v období od 30. 6. do 11. 7. 2002. Na tomto řeckém ostrově jsou k dispozici celkem tři operátoři: Cosmote (202 01, www.cosmote.gr), Telestet (202 10, www.telestet.gr) a Vodafone (Panafon,202 05, www.vodafone.gr). Všichni mají přibližně stejné pokrytí, vzhledem k členitostem ostrova je však třeba očekávat, že v některých místech najdete třeba signál jen jednoho z nich. Celkem mě překvapil Cosmote, což je pouze čistokrevná síť na 1800 Mhz svým pokrytím i na méně obydlených částech. Jako téměř nepoužitelný se jevil Telestet, kde se nedalo z jednoho mobilu dovolat na druhý (z Dohody na Oskartu) - občas to zachrastilo nebo zapípalo a samozřejmě zaúčtovalo. Ke spojení však nikdy nedošlo. Pokud Oskarta byla v jiné sítí, pak vše šlo OK. Pokud se pak nechcete divit nad účtem, raději se jí vyhněte.

Zajímavostí Kréty je téměř nefunkční identifikace volajícího u všech tří sítí, i když i tady jsou místa, kde vše funguje bez problému (vyzkoušeno ve městě Irapetra). Identifikace nefunguje ani v rámci samotných sítí! SMS jdou odesílat a přijímat bez problémů a to velmi rychle včetně potvrzení (do 5 sekund). Z finančního hlediska je nejvýhodnější sítí Vodafone (původně Panafon), která nabízí volání do ČR za 23,90 Kč (Cosmote 24,30, Telestet 30,20) a SMS za 4,80 (ostatní za 6 Kč). Cena příchozího hovoru se liší dle použitého tarifu (u Dohody to je cca 27 Kč). U Oskarty zaplatíte za příchozí volání 9,98 Kč za první minutu a pak už za každou započatou sekundu její poměrnou část, za každou SMS 10 Kč. V zásadě se jedná o nějlevnější mobilní telefonování v roamingu.

Při výletě na ostrov Chrissi, který se nachází asi 15 km jižně od města Ierapetra (jedná se údajně o nejjižnější evropský ostrov), je slyšet také signál egyptského operátora MobiNil (www.mobinil.com), Click (Vodafone, www.clickgsm.com) a také nezjištěný IL02 (aspoň tak to hlásila Nokie 7110, fw5.00). K žádné z těchto sítí se však nešlo přihlásit (zřejmě z důvodu přílišné vzdálenosti).

J. Bubik