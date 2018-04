RoamingServis: Itálie a USA

Som študentom a počas celého akademického roku som sa zdržiaval na študijnom pobyte v Ríme. V Taliansku sú štyria mobilný operátori. TIM (www.tim.it) OMNITEL VODAFONE (www.omnitel.it), WIND (www.wind.it) a BLUE (www.blue.it).

Keďže som tam bol dlhšiu dobu (a ešte sa vraciam) kúpil som si radšej predplatenú kartu TIM, ale ako fanúšik do mobilov som samozrejme vyskúšal aj roming Eurotel Praha (paušálny zákazník), T-Mobil (Twist) a Český mobil (Oskarta). Všetci operátory obstali na jedničku a nebol problém sa dovolať z romingu, posielať a príjmať SMSky.

Telefonovanie (Eurotel Praha, paušál): V Taliansku je potrebné si dávať pozor na zostavovaní poplatok pri úspešnom nadviazaní hovoru - aj u paušálnych kariet (TIM, OMNITEL VODAFONE a BLUE) jediný operátor WIND si účtuje len čas strávený telefonovaním bez nejakých zostavovacích poplatkoch. Taktiež je potrebné si dávať pozor na SMSky. Ak je romingový mobil prihlásený v sieti TIM, OMNITEL VODAFONE a BLUE, tak odoslaná SMSka vás príde približne na 6,20 až 6,60 Kč. U spoločnosti WIND len 4,10 Kč. O časových pásmach neviem. Myslím, že romingový hovor je účtovaný rovnako po celý deň a vychádza okolo 28 Kč (plus ešte poplatok za spojenie, čo je cca 15 Kč, u WIND je to bez poplatku za spojenie). Ceny sa pohybujú samozrejme v závislosti na momentálnom kurze EURO.

V Taliansku sa vytáča vždy celé číslo (samozrejme, ak voláte z pevnej linky) aj s predvoľbou mesta (napr. v Ríme 06 578 876 654), čísla na mobil (aj z pevnej aj z mobilnej linky) sú bez počiatočnej nuly (napr. 333 3456 654).

Signál a pokrytie: Pokrytie signálom je horšie ako v ČR. Aj vo väčších mestách ako Rím, Neapol, Florencia, Miláno, Benátky sa stane, že vám mobil zapípa, aby ste si zvolili sieť. Hlavne je to v úzkych a vysokých uličkách historického centra miest, kde sa signál veľmi zle dostane. S horším pokrytím je potrebné počítať aj vo voľnej prírode v lesoch, kopcoch a na cestách ďaleko od mesta. Ale nie je to až tak zlé, lebo v Taliansku funguje národný roming, takže ak sa stratí signál jedného operátora, určite sa tam nájde signál niekoho z konkurencie. V samotnom Taliansku sa mi ešte nestalo, aby mi pri pokuse o zavolanie mobil zahlásil "Preťažená sieť." TIM ponúka službu "Informácia o bunke" ktorá je samozrejme zdarma a na mobilnom telefóne uvidíte názov mesta kde ste, poprípade mimo mesta vám ukáže okres, cez ktorý prechádzate.

Najhoršie pokrytie ma BLUE, najlepšie zase TIM a OMNITEL VODAFONE. Siet BLUE pracuje jedine na 1800 MHz, WIND, TIM a OMNITEL VODAFONE na 900 a 1800 MHz.

TIM a OMNITEL VODAFONE používajú ešte aj starú 450 MHz analógovú sieť. Spoločnosť TIM ju nazýva TACS. Je pomerne dosť rozšírená a populárna medzi ľuďmi. Ceny za volanie a za SMSky sú totožné z cenami za GSM.

Ak máte problém s mobilom, najlepšie je navštíviť priamo predajňu operátora, nie autorizovaného predajcu. Autorizovaný predajcovia sú slabo informovaní a ich technické znalosti sa rovnajú nule.

Predajne operátorov v Ríme, kde som mal najlepšie skúsenosti (rýchla obsluha, riešenie problému, technické znalosti personálu, veľký výber produktov):

TIM: Hlavná železničná stanica Termini vo vestibule na prvom poschodí. Via del Corso - v centre mesta.

OMNITEL VODAFONE: Via del Corso - v centre města

BLUE: Hlavná železničná stanica Termini vo vestibule na prízemí.

WIND: Via Labicana (ulica ktorá vás zavedie od baziliky S. Maria Maggiore k bazilike sv. Jána v Lateráne)

Najlacnejšie telefonovanie do Európy a USA: V Taliansku je možné telefonovať oveľa lacnejšie ako cez romingový telefón. V každej trafike je možné si kúpiť predplatený tel. kupón v hodnote 5 Euro pre Európu a USA. Z hocijakého telefónu (nie z mobilu) zavoláte na bezplatné číslo (zelená linka 800) a po zadaní čísla kupónu a požadovaného tel. čísla v medzinárodnom formáte vás automat prepojí. Za 5 Euro môžete telefonovať do celej Európy (na pevné linky) až 36 min. a do USA až rovných 90 min. Je to naozaj bezkonkurenčné najlacnejšie telefonovanie z Talianska vo vinikajúcej kvalite hovoru. Kartu musíte prevolať do 30 dní od aktivácie, ináč kredit prepadne.

Tak toľko asi ma napadlo o telefonovaní z Talianska. Dúfam, že moje rady pomôžu dovolenkujúcim v Taliansku znížiť náklady na telefonovanie do ČR.

Rastislav HÖGER

Letos jsem navštívil USA - západní pobřeží. Byl jsem velmi zklamán.

Měl jsem TWIST a tribantový telefon Motorola T250, zvlášť koupený na tuto cestu. SMS fungovaly normálně. Spojení nefungovalo. Jednalo se o ono zpětné volání. Zadání čísla bylo správně. Zpětně to zavolalo a vždy se mi ozval jen obsazovací tón. Takže jsem se nikdy nedovolal.

Ti co volali mně do USA - prakticky se dovolal jen jeden. Další mě slyšeli, a já velmi špatně a zvláštně slyšel je, takže jsem nerozuměl ani slovo. Bylo to pro mne tedy velké zklamání.

S pozdravem Slavomír Bedřich.

