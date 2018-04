RoamingServis: Francie je v klidu, Indie vám dá zabrat

Na přelomu července a srpna jsem byl na dovolené ve Francii. Postupně jsme s rodinou navštívili Štrasburk, Lyon, Marseille, Francouzskou riviéru a při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v Nancy a Métách.Po celou dobu jsem v jednom telefonu měl svůj služební Paegas (tarif) a ve druhém telefonu měla manželka soukromou Oskartu.

Pokrytí všech tří francouzských operátorů je po celé zemi velmi slušné a s pár výjimkami se nestalo, aby nebyl na displeji nápis alespoň jednoho z nich. U Paegasu chodila stoprocentně identifikace příchozích hovorů, u Oskarty občas ano, občas ne a to bez ohledu na zaroamovanou síť. Z Oskarty samozřejmě nešlo odesílat SMS zprávy, naopak cena za minutu příchozího hovoru je bezkonkurenční. I odchozí hovory z Oskarty přes callback fungovali bez chybičky. U Paegasu fungovali všechny služby bez problémů.

Zhruba po týdnu dovolené jsem neodolal a zakoupil jsem v obchodě předplacenou kartu společnosti SFR. Kartu lze koupit v každém supermarketu a její cena je 270 FR. Ve stejné hodnotě je na kartě i kredit, který vystačí na cca. 40 minut hovoru do ČR mimo špičku. Bohužel jinak mě francouzská předplacenka velmi zklamala. Již při koupi musíte počítat s velkou dávkou trpělivosti, prodavači neumí žádný cizí jazyk, nebo alespoň nechtějí jinak než francouzsky komunikovat. Naštěstí již při koupi kartu zaktivují, takže po vložení do telefonu můžete ihned volat. Samotné telefonování je bez problémů, pokud ovšem nezapomenete dát před číslo prefix do ČR, jinak se dovoláte na nějaké místní číslo, která mají stejnou délku i předvolbu, jako ty česká.

Bohužel za celý týden se mi nepodařilo odeslat ani jednu SMSku. Zpráva sice jakoby korektně odejde, ale na druhý telefon nedorazí. Na infolince, která je placená, jsem se nic nedozvěděl, protože francouzštinu neovládám. Stejný problém nastal i při dobíjení kupónem (od 70 FR do 270 Fr), které mi museli na požádání provést v obchodě. Bez znalosti francouzského jazyka se vám nepodaří ani aktivovat mezinárodní roaming, který by taktéž měla předplacenka SFR umět. Bohužel, identifikace na této kartě nechodí.

S pozdravem,

Pavel Souhrada - Plzeň

Byli jsme měsíc v Indii, a podle zpráv od operátorů jsme věřili, že podáváni zpráv pomocí SMS nebude problém. Měli jsme s sebou 2 mobily, jeden Eurotel GO, druhý Paegas. Po příletu do Delhi mobily fungují, jsou tři operatoři, Eurotel i Paegas funguje ve dvou z nich. Po opuštěni Delhi však mobily umlkají. Indie je sice pokryta naprosto dostatečne, ale s roamingem našich operatorů to již tak slavné není. Naše cesta byla z větší části po Rajasthanu, kde sice byli dva místní operatoři, ale ani Paegas ani Eurotel nic. Takže si nezavoláte v Agře, kam asi většina turistů zamíří obdivovat Taj Mahal.

Shrnuto (berte to prosim s jistou rezervou):



Delhi - 3 operatori - 2 Eurotel, 2 Paegas



Jammu&Kashmir - 0 operatoru



Punjab - 1? operator - 0 Eurotel, 1 Paegas



Uttar Pradesh (Agra) - 1 operator - 0 Eurotel, 0 Paegas



Rajasthan - 2 operatori - 0 Eurotel, 0 Paegas



Gujarat + Maharashtra - 2? operatori - 1 Eurotel, 1 Paegas



Mumbai - 3 operatori - 2? Eurotel, 1? Paegas

S pozdravem Daniel Rott