RoamingServis: Francie

Moje cesta začala na východě Francie, a to ve městě DIJON. Na své cestě jsem měl k dispozici NOKII 6510 a SIMky od T-Mobile a OSKARA. U T-Mobile funguje ve Franci v síti ORANGE F přímé volání. Je to naprosto skvělé. Vytočíte číslo a hned Vás to spojí. No sice ta prodleva je dostatečně dlouhá, odhaduji tak 10s, než se to vytočí, ale jde to a funguje to. I zjištění kreditu je o něco delší než u nás v ČR. Ale přímé volání mně fungovalo jen první týden, a pak, když jsem chtěl volat, tak místo aby mě to spojilo přímo s volanou osobou, tak jsem se dovolal na francouzskou operátorku!!!

Město DIJON je dostatečně pokryto všemi třemi operátory, a to Bouygues Telecom, Orange France, Société Française du Radiotéléph (SFR).

Dále moje cesta směřovala přímo do Paříže. Zde je to opět dobře pokryto. Zavoláte si i v podzemních garážích a to 3 patra pod zemí. Dále jsem zkoušel pokrytí metra. Trasy, které jsou umístěny hluboko pod zemí, nejsou pokryty vůbec. Ale trasy blíže povrchu jsou pokryté celé, a to nejen ve stanicích, ale i během jízdy si zavoláte. Dálnice a silnice jsou pokryty dobře, ale někde se občas stane, že signál není, zejména u SFR a Orange F.

Moje cesta skončila na západním pobřeží Francie u Atlantického oceánu. U oceánu už je to se signálem horší. Se signálem zde mají problémy všichni tři operátoři a občas se ztratí signál úplně. Nejhorší byl ORANGE a SFR a nejlepší Bouygues Telecom. Navštívil jsem celou Bretaň a s pokrytím jsem byl spokojen. Zavoláte si téměř všude. Navštívil jsem i ostrov NOIRMOUTIER a signál je tu taky dobrý.

U Oskara jsem využíval jako nejlevnějšího operátora Bouygues Telecom s cenou 6.10kč/sms . Občas se mi signál ztrácel úplně. U T-Mobile jsem využíval ORANGE F a hlavně na tom pobřeží to není žádná sláva... ALE Francie stojí za to...



PS: během mé dovolené ve Francii mi operátor, tuším že to byl Bouygues Telecom, poslal sms s informací, že pokud jste jeho zákazníkem, tak můžete každý den mezi 7-8h posílat zcela zdarma smsky v jeho síti. Tudíž se vyplatí si na delší pobyt zakoupit nějakou jejich předplacenku a je to :-) (ovšem pokud rádi posíláte smsky...)



TOm