Roamingoví partneři RadioMobilu

Všeobecné poznámky k ceníku: ceník je platný k datu 11. června 1998 a může se měnit podle kurzových změn - RadioMobil ceny přepočítává podle aktuálního kurzu. Za zde uvedené ceny neurčíme a jsou takové, jak nám je sdělil operátor. K placení SMS zpráv: obecně je v tom mezi operátory nepořádek a nezřídka nejsou SMS zprávy účtovány, v tomto ceníku jsou uvedeny oficiální ceny. Ty by měly být maximální - můžete se ale v praxi setkat s čímkoliv od 0 kč po zde uvedené hodnoty. Některé sítě jsou DCS-1800 nebo PCS-1900 i jiné - v takovém případě na ně potřebujete jiný mobilní telefon a informujte se na 4603.

Roaming je cesta, jak využít síť cizího operátora a platit operátorovi vlastnímu. Jednoduše řečeno je roaming možnost telefonovat z mobilního telefonu i z cizí sítě. Hlavní podmínkou je roamingová smlouva mezi domovským operátorem (tj. tím, kterému platíte za služby) a mezi roamingovým operátorem (tj. tím, z jehož sítě byste rádi telefonovali). Druhou podmínkou je aktivace roamingu u vašeho domovského operátora, kterou Paegas provádí po složení zálohy 5000 Kč + 3000 Kč (případně máte mezinárodní hovory již aktivované jako solidně platící zákazník), EuroTel buď po složení zálohy či po zjištění, jak solidně platíte.

Principielně je roaming přesměrováním hovorů přicházejících na vaše telefonní číslo na nové číslo, které vám dynamicky přidělí roamingový operátor. Mějte tedy na paměti, že jde o přesměrování hovorů a od toho se také odvíjejí platby za roaming a jejich princip.

Jaká je principielní tarifikace roamingu:

Volání z Čech na mobilní telefon, který je v roamingu

Volající: běžný tarif za volání do patřičné mobilní sítě.

Volaný: tarif za odchozí mezinárodní hovor do státu, v němž se nachází operátor, jehož síť roamuje

Volání z mobilního telefonu v roamingu do Čech

Volající: tarif roamingového operátora za mezinárodní hovor do Čech plus roamingový příplatek vašeho domovského operátora, což bývá okolo 25% (to je poplatek domovskému operátorovi za službu roamingu).

Volaný: žádné další výdaje

Volání z mobilního telefonu v roamingu na číslo téhož státu

Volající: tarif vnitrostátního hovoru do pevné/mobilní sítě plus roamingový příplatek domovského operátora (okolo 25%)

Volaný: žádné další výdaje

Volání z mobilního telefonu v roamingu na mobilní telefon, jenž je taktéž v roamingu

Volající: tarif roamingového operátora za mezinárodní hovor do domovské sítě plus roamingový příplatek vašeho domovského operátora (okolo 25%)

Volaný: tarif za odchozí mezinárodní hovor do státu, v němž se nachází operátor, jehož síť roamuje

Volání z Čech na mobilní telefon v roamingu, který má nastaveno podmíněné přesměrování (v nedosažitelnosti, při nezvedání atd).

Volající: běžný tarif za hovor do mobilní sítě volaného

Volaný: tarif za vnitrostátní hovor v roamingové síti (pokud je přesměrování na vnitrostátní číslo roamingového operátora) a tarif za odchozí mezinárodní hovor do roamingové sítě plus roamingový poplatek (okolo 25%). Zde je třeba na to pamatovat, abyste se u účtu nedivili, neboť když jste volán a máte podmíněné přesměrování, propojuje se hovor nejdříve mezinárodně a posléze místně, protože domovský operátor musí nejdříve volat vás do zahraničí, aby zjistil, zda hovor přijmete. Pokud jej přijmete, platíte příchozí mezinárodní hovor, pokud jej nepřijmete, platíte tarif roamingového operátora z jeho mobilní sítě na číslo, kam je přesměrováno! Pokud máte podmíněné přesměrování na záznamník, je placeno ještě odchozí volání na číslo záznamníku dle tarifu roamingového operátora, což může přijít dosti draho!

Volání z Čech na mobilní telefon v roamingu, který má nastavené nepodmíněné přesměrování

Volající: běžný tarif za hovor do mobilní sítě volaného

Volaný: tarifní cena domovského operátora za odchozí hovor na číslo, na nějž je přesměrováváno (v případě záznamníku ET i RM zdarma)

Pokud cestujete do zahraničí, pamatujte na to, že je třeba zadávat telefonní čísla v mezinárodním formátu, nejlépe se znaménkem plus před telefonní předvolbou, neboť například ve Francii je mezinárodní předvolba 90, což samozřejmě plus nahradí. Voláte-li infolinky operátora, musíte volat na jejich klasická čísla (+420267016701 pro EuroTel a +420603604605 pro Paegas) nikoliv na zkrácená čísla (*11 a 4603). Za tato volání platíte normální tarif roamingového operátora + roamingový příplatek.

Nastavte si přesměrování na záznamník nepodmíněně v případě, že vyjíždíte z oblasti pokryté signálem. Je to zdarma. Jinak mějte přesměrování vypnuté, ušetříte tak. Nezapomeňte, že u EuroTelu nemůžete využívat podmíněné přesměrování do hlasové schránky, neboť síť EuroTel zatím nepodporuje rozlišování mimo svoji síť. u Paegasu nastavte přesměrování s mezinárodní předvolbou na +42060313XXXYYY kde XXXYYY je vaše celulární číslo.

Využívání ostatních služeb:

Pokud využíváte ostatní služby sítě roamingového partnera, jako například datové přenosy atd, platíte jeho tarifní cenu za využití služby plus roamingový příplatek (okolo 25 procent). Než začnete něco využívat intenzivněji, bývá dobré se zeptat na infolince roamingového operátora, co to stojí. Pokud se zeptáte na infolince domovského operátora, jednak Vás to vyjde draho, jednak většinou neví.

Odesílání SMS zpráv:

Doporučujeme nastavit SMS centrum operátora vaší domovské sítě a posílat to přes něj. Pozor, některé evropské GSM sítě ještě dnes neumožňují SMS zprávy přijímat! Cena za SMS zprávy bývá většinou totožná s cenou domovského operátora, většinou bývá také střelena od boku, protože nikdo neví, jak to účtovat a roamingové clearingové centrum společnosti Romeo, jehož služeb ET i RM využívají, taková data klasicky někam ztrácí. Ale není dobré se na to spoléhat. Například SMS zpráva z D1 přes SMS centrum Paegasu stála v květnu 1997 0,34 haléřů, což je levnější, než doma. Proč, nikdo neví...