Roamingové desatero - na co nezapomenout před odjezdem

Ve spolupráci s operátory jsme pro vás připravili roamingové desatero. Tento průvodce obsahuje základní rady, co byste si měli před odjezdem na dovolenou zkontrolovat, případně aktivovat, abyste v cizině nezapínali telefon zbytečně.

Praktickou příručku si můžete vytisknout a vzít s sebou na vaše prázdninové cesty ( PDF verze našeho desatera ). Projděte si tedy s námi v klidu deset užitečných rad, jak připravit na dovolenou nejen sebe, ale i váš mobilní telefon.

ROAMINGOVÉ DESATERO



1. Tarif nebo předplacená služba

Pokud jste tarifní zákazník, budete mít volání ze zahraničí ve většině případů levnější, než když budete používat předplacenou kartu. Na rozdíl od předplacených karet ale musíte jako tarifní zákazníci splňovat náročnější podmínky pro aktivaci samotného zahraničního volání. Náročnějšími podmínkami je myšlena finanční několikatisícová jistina a nebo minimálně tříměsíční dobrá platební morálka.

2. Aktivujte si ROAMING ještě před odjezdem

Co nabídnou operátoři v létě zadarmo? Kromě roamingových akcí vymysleli operátoři několik akcí na příjemnější léto . Jestli chcete vědět, kdo má nejlevnější roamingové volání, tak si projděte naše srovnání.

3. Vyberte si nejvýhodnějšího roamingového partnera již doma

Majitelé tarifů musí, jak už bylo zmíněno, u svého operátora složit zálohu na roaming. Ten je jim pak automaticky aktivován. Majitelé předplacených karet si musí pouze aktivovat roaming přes svého operátora. V zahraničí si můžete svůj kredit dobít pouze v případě, že si s sebou vezete dostatečnou zásobu dobíjecích kupónů a nebo vám někdo z domova musí slíbit kreditovou podporu.

Než opustíte Českou republiku, informujte se o cenách, poplatcích a službách roamingových partnerů. Všichni tři operátoři mají na svých stránkách přehled partnerů včetně cen (Eurotel, Oskar, T-Mobile), za které budete volat v zahraničí. Nezapomeňte se přitom podívat na rozsah pokrytí operátora v dané zemi, abyste zvláště v exotických zemích nebyli nemile překvapeni (nejlépe na www.gsmworld.com/roaming/gsminfo).



4. Nastavte si manuálně (MENU NASTAVENI – SIT) nejvýhodnější síť

Po překročení hranic si manuálně nastavte síť toho roamingového partnera (operátora), který je pro vás a vaše potřeby nejvýhodnější. To zjistíte na stránkách vašeho operátora nebo v našem přehledu.

5. Volejte ve večerních hodinách

Své hovory odložte do večerních hodin. U mnoha roamingových partnerů zaplatíte ve špičce podstatně více, než mimo špičku. Ale pozor, každý roamingový partner má tyto časové intervaly stanoveny jinak. Ale můžeme zobecnit, že po osmé hodině večerní se jedná o provoz mimo špičku.

6. Pozor na tzv. jednorázový poplatek

U některých operátorů zaplatíte kromě minutové sazby za hovor také tzv. jednorázový poplatek. Tady pozor, zvláště u krátkých hovorů se vám to může opravdu prodražit. Jednorázový poplatek si roamingový partner naúčtuje i v případě, že se nedovoláte a váš hovor se tak neuskuteční.

7. SMS a MMS zprávy jsou nejvýhodnějším způsobem komunikace ze zahraničí

Využívejte ke komunikaci se svými blízkými SMS zprávy, jsou daleko levnější než minuta hovoru. Jestliže váš telefon umí i MMS, tak využívejte hlavně jich. V jednom tisíci znaků se dokáže vyjádřit snad už opravdu každý. Navíc multimediální zprávy vyjdou na počet znaků mnohem levněji. Problém s MMS je především u Oskara, s nímž si je kvůli omezenému GPRS roamingu hned tak někde nepošlete.

8. Pozor na příchozí hovory

Uvědomte si, že v zahraničí platíte také nemalé částky za příchozí hovory, každá minuta hovoru se vám tak opravdu prodraží.

9. Hlasová schránka – zbytečný luxus?

Využíváte-li služeb hlasové schránky a máte nastavené tzv. podmíněné přesměrování, mohou se vzkazy ve schránce značně prodražit.

Při podmíněném přesměrování je totiž hovor přesměrován z České republiky do zahraničí, kde se snaží najít váš mobil. Pokud hovor nepřijmete, a je tedy splněna některá z podmínek přesměrování, vrací se hovor ze zahraničí zpátky do České republiky do hlasové schránky. V podstatě tak zaplatíte dvakrát – za hovor z České republiky do zahraničí a za hovor ze zahraničí do České republiky.

Z tohoto důvodu je vhodnější při zahraničních cestách hlasovou schránku vypnout. Případně do ní naopak všechny hovory nepodmíněně přesměrovat. Každý se tak rovnou dovolá do hlasové schránky, do které můžete nahrát vzkaz, aby vám volající v případě urgentní záležitosti poslal SMS a podobně.

Pokud hlasovou schránku zrušíte, závisí jen na vás, zda hovor přijmete. Využít můžete také registru zmeškaných hovorů, kdy po přihlášení telefonu do sítě dostanete zdarma SMS s telefonními čísly a časy, kdy se vás někdo z těchto čísel pokoušel zastihnout.

10. Dovolená v příhraničních oblastech ČR se může prodražit

Pokud trávíte dovolenou v příhraničních oblastech České republiky, braňte se nežádoucímu roamingu v zahraniční síti tím, že si manuálně nastavíte síť svého českého operátora. Někteří zahraniční operátoři mají na našem území velice silný signál, který jednoduše a rychle nahradí signál vašeho vlastního operátora. A vy se o tom zpravidla dozvíte až z faktury.

Letošní prázdninové akce

Jako zákazníci českých operátorů si můžete toto léto užívat zvýhodněných textovek z Chorvatska. Ze sítě chorvatského T-Mobilu můžete textové zprávy posílat o 50 procent výhodněji, a to každý den od páté do sedmé hodiny odpolední. Ze sítě druhého chorvatského operátora VIPnet můžete od 16. 6. do 31. 8. posílat své textovky mezi šestou a sedmou hodinou večerní úplně zadarmo. Více se dočtete v článku: Co nabídnou operátoři v létě zadarmo?

Operátorské infolinky:

Eurotel: Go linka pro bezplatné volání ze zahraničí - *101*+420267011188#

Číslo do hlasové schránky - *101*+420602989898#

T-Mobile - zákaznické centurum pro volání ze zahraničí - +420 603 603 603

Oskar - OskarLinka pro volání ze zahraničí - *123*+420 776 977 100#

Stáhněte si roamingovou příručku ve formátu PDF