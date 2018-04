Pozor, abyste v roamingu nedopadli jako britská rodina

Pokud si myslíte, že je to vymyšlený příběh, ač se stal britské rodině (více zde), tak se podívejte do ceníku operátorů na ceny dat v roamingu v Egyptě. Třeba T-Mobile si v Egyptě účtuje 75 korun za 1 MB dat. Během týdne, pokud je mobilní internet využívaný intenzivně, není problém přes mobil „protočit“ klidně 1 GB dat i více. Hlavně streamovací služby pro video a hudbu jsou jejich velkým žroutem. A jeden GB pak vyjde na 75 tisíc korun, tedy mnohem dráž než dovolená pro celou rodinu.

A to uvedený T-Mobile není nejdražší, O2 si účtuje bez zvýhodněného balíčku i 300 korun za 1 MB. To znamená, že 1 GB by vyšel na astronomických zhruba 300 tisíc korun, což už je cena nového auta.

Pokud by rodina z příběhu jela na dovolenou do Řecka nebo Itálie, takto vysoký účet by řešit nemusela. V rámci Evropské unie totiž platí regulované ceny, které jsou mnohonásobně nižší než ceny pro stejné služby mimo Unii. Například u zmíněného internetu a operátora T-Mobile to je cena 6,63 Kč za 1 MB. Řecký účet by tak byl více než desetkrát menší oproti účtu za stejnou službu z Egypta.

Další peníze lze ušetřit s pomocí nejrůznějších balíčků, které se liší podle operátora. Jako poslední pojistku před šílenými účty pak operátoři umožňují zákazníkovi nastavit maximální limit. Po jeho překročení bude služba nedostupná. Bohužel, mladá Britka z úvodního příběhu si limit z neznalosti zrušila.

Mobilní data v roamingu jsou přesto i v rámci regulované Evropské unie stále docela drahou službou. Naopak volání a SMS jsou dnes v roamingu poměrně levné, pokud tedy cestujete jen po EU.

Mimochodem, do EU se počítají všechny členské země plus obvykle Norsko, Lichtenštejnsko, Andora a Island a naopak tam většinou nepatří Švýcarsko (Vodafone Švýcarsko do EU počítá) nebo třeba Srbsko či v létě oblíbená Černá Hora. Cenový rozdíl je opět obrovský a ze Švýcarska budete volat za stejné ceny jako z USA nebo z Číny. A to stále nejsou ceny nejvyšší.

Evropská regulovaná pohoda

Pokud cestujete po po zemích EU a případně do Norska, Lichtenštejnska, Andory nebo na Island, můžete počítat s velmi rozumnými cenami za volání a SMS. Data jsou dražší, ale s balíčky lze náklady srazit na akceptovatelnou úroveň. Ale pozor, evropské země mimo EU a uvedené výjimky obvykle patří u operátorů do druhé skupiny zemí a ceny všech služeb jsou násobně vyšší. Platí to pro Švýcarsko, Srbsko, Černou Horu, Makedonii, Albánii, Ukrajinu, Bělorusko nebo Rusko a také pro Turecko, které ale do Evropy zasahuje jen okrajově.

Přesný výčet zemí si v každém případě ověřte u svého operátora, u zemí mimo EU (kde je to nařízené) se situace drobně liší. Například Vodafone Švýcarsko do zvýhodněného EU tarifu počítá, O2 a T-Mobile nikoliv.

Roaming v EU Nejvyšší aktuální tarify operátorů (T-Mobile S námi bez hranic +, Vodafone Red LTE Premium a O2 Free Evropa) obsahují zhruba 600 minut, 300 SMS a 300 MB dat měsíčně v roamingu. Pro pravidelně cestující zákazníky to může být vhodná volba. Tarif u T-Mobilu a Vodafonu stojí měsíčně okolo 1 500 korun, u O2 je výrazně levnější, měsíčně stojí 1 150 korun. Ceny platí vždy pro tarif s dvouletým úvazkem. Zajímavou nabídkou je i denní roaming Vodafonu. Za 69 korun za den získáte neomezené příchozí hovory a balíček 100 MB pro data. Odchozí hovory a SMS se odečítají z volných minut domácího tarifu, respektive se účtují za tuzemské ceny. Tarif se počítá do půlnoci toho dne, kdy byl aktivován, tedy nikoliv v 24hodinovém cyklu.

Ceny v takzvaném Eurotarifu jsou pevně dané a liší se u operátorů maximálně o haléře. Aktuálně to je 6,30 Kč za minutu odchozího hovoru, 1,66 Kč za příchozí hovor a 1,99 Kč za SMS. Stejné jsou ceny i za multimediální zprávy a 1 MB dat, je to shodně 6,63 Kč. Tyto ceny platí aktuálně u T-Mobilu a Vodafonu. O2 má až do 30. září speciální akci a ceny ještě nižší (více zde). Za odchozí hovor zaplatíte 3,50 Kč, za příchozí 1,50 Kč a za SMS taktéž 1,50 Kč. Ceny za MMS a data jsou pak 6,60 Kč za kus nebo 1 MB. Po uvedeném datu budou platit stejné ceny jako u konkurentů.

Ceny hovorů a SMS jsou v rámci EU rozhodně akceptovatelné a pokud neplánujete hodinové rozhovory, tak se na dovolené krotit nemusíte. Když už potřebujete mluvit déle, raději požádejte protistranu, aby zavolala vám, bude to levnější. Ale třeba u akčních cen O2 to už platit nemusí, záleží na tuzemském tarifu protistrany.

V případě dat, což je dnes pro stále více zákazníků důležitější než samotné volání, je základní cena 6,60 Kč za 1 MB stále vysoká. V podstatě se hodí jen pro zcela výjimečné a náhodné použití. Pokud chcete v roamingu používat data pravidelně a intenzivněji, tak je vhodné zvolit některý z balíčků, které operátoři nabízejí.

O2 má opět do 30. září akční ceny, takže 1 MB v balíčku v rámci Evropské unie vyjde na jednu korunu. Balíčky jsou tři: 100/300/500 MB, hodnota je i cenou balíčku v korunách. Data v balíčku jsou tak více než šestkrát levnější, než je obvyklá cena.

T-Mobile má balíčky s 5/30/100 MB, které stojí 24, 70 a 185 korun. Opět jsou tedy výrazně levnější než standardní cena dat. Vodafone má balíček Roaming na den, který stojí 69 korun (viz box), který obsahuje mimo jiné 100 MB dat. Samostatný datový balíček obsahuje 300 MB a stojí 369 korun.

Jedeme daleko a musíme se mít na pozoru

Pokud cestujete mimo země Evropské unie, což může být na druhou stranu světa, ale třeba i za roh do Švýcarska nebo do Černé Hory k moři, tak na vše výše uvedené zapomeňte a pořádně se připravte.

Operátoři obvykle svět rozdělují na evropské pásmo a ještě další dvě. Nelze je kategoricky rozdělit na země blízké a vzdálené, obvykle v druhé skupině jsou země v okolí Evropy a pak třeba USA, Čína, Rusko nebo Egypt. To platí pro T-Mobile nebo Vodafone, O2 má v druhé zóně zbylé evropské státy a okolní země. Doporučujeme při cestě do zahraničí dobře prostudovat nabídku vašeho operátora, mezi jednotlivými pásmy se ceny liší velmi výrazně.

Celkově však platí, že roaming v zemích mimo EU je hodně drahý. Minuta odchozího hovoru se pohybuje od 30 do 70 korun za minutu. Nejdražší je T-Mobile, u něj na exotické dovolené volání raději oželíte. Minutu má za 69 korun u odchozího hovoru a 49 korun u příchozího. Necelých 15 korun za 160 znaků SMS je také hodně vysoká cena.

A data? To se raději ani neptejte. Třeba v Thajsku nebo Brazílii zaplatíte za 100 MB dat na 30 dnů 2 750 korun, což je zvýhodněný balíček. Na den pak další balíček obsahuje 30 MB a stojí 750 korun. Pokud vám tyto ceny přijdou nepřiměřeně vysoké, tak bez balíčku stojí 1 MB dat 360 korun, což je opět ono slušné nové auto za 1 GB dat.

Vodafone má ceny jen o něco nižší, u třetího pásma v datovém balíčku dostanete 150 MB dat za 1 369 korun. Bez balíčku budete platit 302 korun za 1 MB. Těsně před létem Vodafone spustil akční balíček pro roaming na den i mimo Evropu. Denně stojí 199 korun a pro majitele neomezených tarifů představuje neomezené volání a SMS. K tomu je 100 MB dat na den. Jenže pozor, stačí jeden příchozí hovor a je vám účtována celá částka (více zde).

U O2 záleží, jestli stihnete letní akci. Pokud ne, tak volání a SMS v třetí zóně stojí zhruba jako u konkurence. Ale v letní akci do konce září jsou ceny zajímavější. Pro třetí zónu platí, že zaplatíte spojovací poplatek 80 korun (což je zhruba cena za minutu odchozího hovoru) a k tomu si operátor účtuje minutovou sazbu. Je stejná pro příchozí a odchozí hovor, a to 3,90 Kč. Tedy cena přímo snová. Pro minutový hovor se to nevyplatí, ale pro deset minut je už rozdíl oproti běžným cenám značný. V akci zaplatíte 39 korun hovorného a 80 korun poplatek, dohromady 119 korun. S běžnou cenou by vás 10 minut odchozího hovoru stálo přes 600 korun. Zajímavá je i cena za SMS, opět to je 3,90 Kč.

Základní cena za datové přenosy je i u O2 stejná jako u konkurence: 300 Kč za 1 MB. Jenže s balíčky je cena mnohonásobně nižší. Jeden MB vyjde na čtyři koruny, balíčky pak obsahují 50/150/250 MB.