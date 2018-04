Nenechte se napálit na dovolené. S vhodným tarifem hodně ušetříte

Vstupem Chorvatska do Evropské unie se pro české turisty, co se cen za roamingové telekomunikační služby týče, nic nemění. Tuzemští operátoři tuto oblíbenou letní destinaci totiž již dříve řadili po bok unijních států do prvních zón.

Nejvýhodnějšími tarify pro cestování po zemích Evropské unie by měly být ty, které zohledňují nařízení EU. Avšak záleží na další nabídce daného operátora a především na rozsahu využití služeb. Zcela bez starostí jsou zákazníci T-Mobilu, jehož roamingovou nabídku tvoří pouze jediný tarif. Přehled aktuálních roamingových cen najdete v tomto článku.

V následující tabulce jsme zvolili modelovou situaci, kdy zákazník ze zemí EU uskuteční desetiminutový hovor, hovor stejné délky přijme a k tomu odešle 10 SMS. Již na této modelové situaci je patrné, že tarify zohledňující ceny nařízené EU nejsou tou nejvýhodnější volbou. Mají však oproti jiným tarifům výhodnější tarifikaci: u odchozích hovorů 30+1, u příchozích pak sekundovou.

Využití roamingu při cestách po EU Tarif Odchozí hovor (10 min) Příchozí hovor (10 min) Odeslání 10 SMS Náklady celkem Tarifikace O2 Eurotarif 74,50 Kč 21,50 Kč 24,50 Kč 120,50 Kč 30+1 (odchozí hovory)/1+1 (příchozí hovory) O2 Volání bez hranic 39 Kč 39 Kč 39 Kč 117 Kč 60+60 O2 Smart Roaming (SMART země) 125 Kč zdarma (v případě čerpání 30 volných minut) / 60,50 Kč (po vyčerpání volných minut) 101 Kč 226 Kč (při čerpání zvýhodnění) / 286,50 Kč (po vyčerpání zvýhodnění) 60+60 O2 Smart Roaming (Ostatní země v EU) 302,50 Kč 242 Kč 101 Kč 645,50 Kč 60+60 T-Mobile Roaming 74,70 Kč 21,80 Kč 24,80 Kč 121,30 Kč 30+1 (odchozí hovory)/1+1 (příchozí hovory) Vodafone World Roaming 74,70 Kč 21,70 Kč 24,90 Kč 121,30 Kč 30+1 (odchozí hovory)/1+1 (příchozí hovory) Vodafone World Roaming na den volné minuty dle domácího tarifu / 65,50 Kč (6,65 Kč/min v případě vyčerpání volných minut) zdarma volné SMS dle domácího tarifu / 15,10 Kč (1,51 Kč/SMS v případě vyčerpání volných SMS) při čerpání volných jednotek pouze 99 Kč (aktivační poplatek na den) / při vyčerpání jednotek 179,60 Kč (aktivační poplatek + využité služby) 60+1 Vodafone Passport spojovací poplatek 22,18 Kč + sazba dle domácího tarifu spojovací poplatek 22,18 Kč 24,90 Kč (dle ceníku Vodafone World Roaming) 69,26 Kč + sazba za odchozí hovory dle domácího tarifu 60+1

Chorvatští operátoři nespí

V Chorvatsku budou i letos silnou konkurencí pro české operátory místní telekomunikační společnosti. Pro snadnější orientaci jsme ceny služeb tamních operátorů přepočetli na koruny (kurz 1 HRK = 3,49 CZK), tyto částky se však mohou podle aktuálního kurzu lišit.

Například operátor Tele2 letos zvýhodňuje volání do patnácti evropských států, mezi něž spadají také Česko a Slovensko. Do pevných i mobilních sítí vybraných států lze volat za 0,31 kuny za minutu (1,08 Kč/min) až do 30. září.

Za každý odchozí hovor mimo Chorvatsko si operátor účtuje i spojovací poplatek ve výši 0,29 kuny (1,01 Kč/hovor). Tarifikace je 60+60. Předplacenka Tele2 stojí 50 kun (přibližně 175 korun), pořizovací částka odpovídá výši přednabitého kreditu.

Předplacená karta Tele2 Služba Cena Přepočet na koruny Odchozí hovory do 15 zemí Evropy* spojovací poplatek za každý hovor 0,29 kn + 0,31 kn/min spojovací poplatek za každý hovor 1,01 Kč + 1,08 Kč/min Odchozí hovory do Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Makedonie spojovací poplatek za každý hovor 0,29 kn + 0,77 kn/min spojovací poplatek za každý hovor 1,01 Kč + 2,69 Kč/min Hovory do chorvatských sítí 1 kn/min 3,49 Kč/min Odeslání SMS do mezinárodních sítí 0,85 kn/SMS 2,97 Kč/SMS Odeslání SMS v chorvatských sítích 0,35 kn/SMS 1,22 Kč/SMS Data FUP 300 MB + po vyčerpání 2 kn/MB FUP 300 MB + po vyčerpání 6,98 Kč/MB

* Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie

Hrvatski Telekom má i letos v nabídce speciální balíček All Inclusive Holiday, který obsahuje dvě SIM karty. Na hlavní SIM lze výhody čerpat hned po její aktivaci. Opětovná aktivace týdenního zvýhodněného balíčku je možná po dobití kreditu v minimální výši 50 kun (přibližně 175 korun) a odeslání aktivační SMS.

Zvýhodnění lze aktivovat i na druhé SIM, která je primárně určena k přijímání hovorů. Po dobití kreditu ve stejné minimální výši je opět nutné odeslat aktivační SMS. Výhody lze v obou případech čerpat až po obdržení potvrzující SMS.

Týdenní zvýhodnění, které obsahuje SMS zdarma do všech evropských zemí, 30 volných minut na hovory do celé Evropy, hovory zdarma v síti operátora a FUP 30 MB, stojí 40 kun (necelých 140 korun). Uživatel navíc získá i bezplatné připojení k více než tisícovce hotspotů operátora po celém Chorvatsku.

Při dostatečné výši kreditu se balíček automaticky po týdnu obnovuje, službu je však možné prostřednictvím SMS deaktivovat, a zamezit tak jejímu automatickému obnovení i odečtení příslušné částky z kreditu.

Spojovací poplatek za hovor v mobilní síti Hrvatski Telekom je 0,29 kuny (1,01 Kč), za hovor v mobilních i pevných sítích evropských států pak 0,50 kuny (1,75 Kč).

Při využití nabídek zahraničních operátorů je však nutné brát v potaz, že hovory uskutečněné na tato čísla z Česka jsou účtovány jako mezinárodní hovory.

Pro srovnání jsme opět zvolili stejnou modelovou situaci. Turista tak s chorvatskými předplacenkami uskuteční desetiminutový hovor do Česka, stejně dlouhý hovor přijme a odešle deset textových zpráv.

Volání s chorvatskými předplacenkami (přepočteno na koruny) Operátor Odchozí hovor (10 min) Příchozí hovor (10 min) Odeslání 10 SMS Náklady celkem Tele2 spojovací poplatek 1,01 Kč + 10,82 Kč zdarma 29,67 Kč 41,50 Kč T-Mobile Hrvatski (balíček All Inclusive Holiday) spojovací poplatek 1,75 Kč + volání zdarma (30 volných minut do Evropy) zdarma zdarma (do všech evropských zemí) 1,75 Kč + 139,60 Kč za aktivaci týdenního balíčku

Vždy je však nutné počítat ještě s náklady na pořízení SIM karty, v přepočtu zhruba 175 korun. Předplacenka Hrvatski Telekom se vyplatí spíše těm, kteří využijí plných 30 volných minut na hovory do Evropy a nechtějí se během dovolené omezovat v odesílání SMS do evropských států.

Při půlhodinovém hovoru z Chorvatska vychází ze srovnání nejlépe předplacenka Tele2. S ní vyjde takový hovor v přepočtu na 33,41 koruny, a to již včetně spojovacího poplatku. S druhou chorvatskou předplacenkou a ani s českými operátory se pak zákazník nedostane pod sto korun.

Nejdráže vyjde půlhodinový hovor z Chorvatska s tarifem O2 Smart Roaming, bude stát 375 korun. Nejlevněji lze při využití nabídky tuzemských operátorů takový hovor uskutečnit s tarifem O2 Volání bez hranic, v takovém případě vyjde na 117 korun.

Na dovolené mimo EU lze výrazně ušetřit

Ani volání na dovolené v Egyptě, Turecku, Tunisku, Thajsku či Malajsii nemusí být nikterak zdrcující. I v těchto lokalitách, které mezi českými turisty také patří k oblíbeným, stačí vybírat s rozumem a vyúčtování za využité služby nemusí po návratu způsobit šok.

Ve většině výše zmíněných destinací je nejvýhodnějším tarifem O2 Smart Roaming. Operátor totiž tyto země zahrnuje mezi patnáct SMART zemí, útrata při již známé modelové situaci (10 minut odchozího a 10 minut příchozího hovoru + 10 SMS) tak vychází na 226 korun.

Například v Turecku se však dá s celkovou částkou dostat ještě níže, a to s tarifem O2 Volání bez hranic, kdy využití stejných služeb přijde na 217 korun. Operátor jej totiž jako jedinou z uvedených zemí zahrnuje do druhé zóny, tedy do zbytku Evropy. V ostatních státech, které spadají již do třetí zóny, pak útrata s tímto tarifem činí 277 korun.

Nejméně výhodnými tarify při cestování do zmíněných destinací jsou především O2 Eurotarif, s nímž by útrata vyjma Turecka činila závratných 1 331 korun, a jediný roamingový tarif T-Mobilu, kdy je celková útrata ve srovnání s tarifem O2 nižší pouze o pět korun.

Volání z Egypta, Malajsie, Thajska, Tuniska a Turecka Tarif (země) Odchozí hovor (10 min) Příchozí hovor (10 min) Odeslání 10 SMS Náklady celkem O2 Eurotarif - Zbytek Evropy (Turecko) 423,50 Kč 242 Kč 121 Kč 786,50 Kč O2 Eurotarif - Svět (Egypt, Malajsie, Thajsko, Tunisko) 665,50 Kč 544,50 Kč 121 Kč 1 331 Kč O2 Volání bez hranic - Zbytek Evropy (Turecko) spojovací poplatek 50 Kč + 39 Kč spojovací poplatek 50 kč + 39 Kč 39 Kč 217 Kč O2 Volání bez hranic - Svět (Egypt, Malajsie, Thajsko, Tunisko) spojovací poplatek 80 Kč + 39 Kč spojovací poplatek 80 Kč + 39 Kč 39 Kč 277 Kč O2 Smart Roaming - SMART země (Egypt, Malajsie, Thajsko, Tunisko, Turecko) 125 Kč zdarma (v případě čerpání 30 volným minut) / 60,50 Kč (po vyčerpání volných minut) 101 Kč 226 Kč (při čerpání zvýhodnění) / 286,50 (po vyčerpání zvýhodnění) T-Mobile Roaming - Zóna 2 (Egypt, Turecko) 350 Kč 180 Kč 96 Kč 626 Kč T-Mobile Roaming - Zóna 3 (Malajsie, Thajsko, Tunisko) 690 Kč 490 Kč 146 Kč 1 326 Kč Vodafone World Roaming - Zóna 2 (Egypt, Tunisko, Turecko) 305,20 Kč 178,10 Kč 96,80 Kč 580,10 Kč Vodafone World Roaming - Zóna 3 (Malajsie, Thajsko) 610,10 Kč 355,90 Kč 145,20 Kč 1 111,20 Kč Vodafone Passport - Zóna 2 (Egypt, Tunisko, Turecko) spojovací poplatek 50,42 Kč + sazba dle domácího tarifu spojovací poplatek 50,42 Kč 96,80 Kč (dle ceníku Vodafone World Roaming) 197,64 Kč + sazba za odchozí hovory dle domácího tarifu Vodafone Passport - Zóna 3 (Malajsie, Thajsko) spojovací poplatek 80,67 Kč + sazba dle domácího tarifu spojovací poplatek 80,67 Kč 145,20 Kč (dle ceníku Vodafone World Roaming) 306,54 Kč + sazba za odchozí hovory dle domácího tarifu

Vybírat s rozumem se vyplatí

Je tudíž zřetelné, že zajímat se o roamingové nastavení se skutečně vyplatí. Při cestování po členských zemích EU se nemusí zákazník žádného z operátorů příliš zneklidňovat, automaticky nastaveným roamingovým tarifem je ten, který zohledňuje ceny diktované EU.

Mimo členské státy Evropské unie se však již vyplatí vybírat s rozumem. Naše modelová situace ukázala, že při správném výběru se nemusí částky vyšplhat do závratných výší.

Samozřejmě, že při častějším využití telekomunikačních služeb během pobytu v zahraničí se i nižší částky z modelové situace snadno vyšplhají na čtyřcifernou sumu, avšak ve srovnání s těmi méně výhodnými tarify s nimi zákazník stále značně ušetří.