Pozor na roamingovou past. Vodafone vystrčil Švýcarsko z Evropy

Že konec roamingu nutně neznamená samé dobré zprávy a je potřeba si dát pozor na celou řadu pastí, jsme už psali v tomto článku. Mimo jiné jsme také upozorňovali na to, že státy, které nejsou členy EU a Evropského hospodářského prostoru, se nyní prakticky účtují stejně, jako kdybyste volali mimo evropský kontinent.

Pozor je třeba dávat ve Švýcarsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Albánii, Makedonii, Bělorusku nebo třeba na Ukrajině. Naopak se tyto podmínky nevztahují na Island, Norsko a Lichtenštejnsko, které patří do EHS. Nejvýraznější je změna, na kterou upozornil na Twitteru uživatel Michal Blaha, tedy přesun Švýcarska ze zóny 1 (Evropa) do zóny 2 (svět) u Vodafonu. Ceny po této změně vzrostly hodně výrazně:

Důvod, proč si musí dávat pozor u Švýcarska především zákazníci Vodafonu, je ten, že právě Vodafone jako jediný operátor řadil do poloviny června Švýcarsko do regulované sazby roamingu. Operátoři O2 i T-Mobile řadili už předtím Švýcarsko do jiné roamingové zóny, takže volání bylo drahé dříve i nyní. Aktuální sazby si můžete prohlédnout v tabulce.

Švýcarsko v roamingu

odchozí volání (Kč/min)

příchozí volání (Kč/min) SMS (Kč) MMS (Kč)

Data (Kč/1 MB) Vodafone Roaming na den

30,52 17,81 9,68 11,50 252,08 T-Mobile Zóna 2

35,00 18,00 9,60 16,60 75,00 O2 Svět Basic

42,35 24,20

12,10 9,60

240

Na sazby, jaké budete v roamingu platit, by vás měla upozornit SMS, která dorazí okamžitě, jak se připojíte do zahraniční sítě. Například u O2 v zemích EU text uvádí, že čerpáte služby stejně jako doma, konkrétní ceny už uváděné nejsou. U Švýcarska naopak ceny zobrazené jsou, viz. tabulka.