Roaming s GPRS? Teď už klidně může být!

Nejsledovanější technologií implementovanou do současných mobilních sítí se bezpochyby stalo GPRS. Rychlý přenos dat založený na vysílání paketů zaujal snad každého zákazníka. Nejčastěji skloňované brzdící elementy v podobě nedostatku vhodných telefonů již také ztrácejí na aktuálnosti a jediný zbývající problém, použití této technologie v zahraničí je také vyřešen. Zatímco dosud jste při cestování do ostatních zemí museli spoléhat na klasický způsob přenosu, s GPRS roamingem firem Nokia a Sonera bychom měli mít po starostech.

Základem zahraničních GPRS spojení se stala specifikace GRX, definovaná v doporučení IR.34 Mezinárodní roamingové expertní skupiny (IREG) GSM asociace. Představuje totiž vzájemné propojení centralizovaných sítí IP, přičemž plně vyhovuje všem normám GSM. Všechny testy byly uskutečněny kombinací systémů Sonera GPRS a paketové sítě Nokia, s páteří užívající Sonera GPRS Roaming Exchange. Řešení počítá i s potřebami budoucích sítí třetí generace.

Není bez zajímavosti, že to byla právě Sonera, která v roce 1990 vytvořila první světovou roamingovou dohodu a stala se také prvním operátorem s mimoevropským roamingem. Nyní nabízí vyspělé páteřní služby IP všem světovým operátorům GSM. Jak pravil její viceprezident, Timo Levoranta, jsou připraveni přinést plné spektrum služeb GPRS.

V komerčním provozu jsou nyní podle GSM asociace služby GPRS u sítí BT Cellnet (Velká Británie), SmarTone (Hong Kong), Telstra (Austrálie), T-Mobil (Německo) a Telsim (Turecko). Počet operátorů se však bude rychle rozšiřovat. Podle agentury ARC Group má být do roku 2005 po celém světě přibližně 1,2 miliardy uživatelů datových služeb. Západní Evropa získá, podle ARC vedoucí pozici v nasazování bezdrátových technologií, neboť do pěti let zde bude přes 400 milionů uživatelů. Pro srovnání v USA 224 mil., Japonsku 113 mil., Asii/Pacifiku 282 mil. a 159 mil. ve zbytku světa. Lze proto očekávat, že i výrobci mobilních telefonů na nové požadavky trhu patřičně zareagují. Prvními vlaštovkami na poli GPRS se stal Sagem, následovaný Motorolou s nedávno představeným přístrojem P7389i.