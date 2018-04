Roaming o dovolené: telefonování v USA

Blíží se doba dovolených a v mé emailové schránce se množí dotazy na používání mobilních telefonů při prázdninové cestě do/po USA. Rád bych jaksi shrnul to, co o tom vím a jaksi veřejně se dobral nějakého závěru.

1. Roaming

Navzdory tomu, co hlásají o svém zámořském roamingu čeští operátoři, není území USA a Kanady dostatečně pokryto signálem GSM. Existuje sice Omnipoint a Sprint Spectrum APC, ale první z nich pokrývá pouze New York a Sprint má zase pokrytí mimo východní pobřeží zajištěno roamingem s lokálními operátory. Tento disclaimer na www stránce pokrytí mluví sám za sebe:

"Services and quality of coverage may vary from partner to partner. The actual introduction of planned service areas may be delayed (or even canceled) depending on a number of factors, many of which are outside Sprint Spectrum´s control. - Služby a pokrytí mohou být různé. Skutečné spuštění planované sítě může být opožděno (nebo zrušeno) v závislostina mnoha faktorech, z nichž většinu nemůže Sprint Spectrum ovlivnit. "

Stav pokrytí USA sítí GSM se podobá síti Paegas na konci roku 1996; velká města a jinak nic. Z osobní zkušenosti ale mohu potvrdit, že ve velkých městech i na předměstích není žádný problém najít fungující telefonní automat. Dobrodružný cestovatel, který tady koupí za pár šupů ojetou káru a chystá se projet kontinent křížem krážem ovšem potřebuje pokrytí "in the middle of nowhere - česky prdel světa" kde mu ta plečka, co měla bez problémů vydržet dalších sto tisíc mil, nemilosrdně zhebne 20 mil od nejbližší telefonní boudy. Chtělo by se volat, ale vnitrozemí a opuštěné oblasti jsou nejlépe pokryty analogovým signálem 800MHz a ten bohužel Bosch World ani Ericsson I888 neumí a můžete s ním tak akorát louskat ořechy nebo se bát, že vás kvůli němu někdo vezme majzlem. Z analogové sítě těží jak AT&T tak Sprint PCS, jejich telefony totiž ovládají digitálně 1900 a 800 MHz a navíc ještě právě analog 800MHz. V metropolitních oblastech tak máte digitální signál a uprostřed "country" analogový roaming, který ale pro přivolání odtahovky nebo policie úplně stačí. Pokud to mohu posoudit, cestovatelé řeší otázku mobilní komunikace hlavně pro případ "kdyby se něco stalo." Nejlacinější je pořídit v bazaru funkční analogový telefon, protože na policii (911, 112 případně jiné číslo uvedené na značce u dálnice) se volá zdarma a policista vám tu odtahovku taky pošle.

2. Jedna z celonárodních sítí

Omezím se tady na Sprint PCS a AT&T. Obě mají pokrytí od moře k moři, obě umějí roaming s analogovými sítěmi a žádný z nich neumí SMS, pouze paging, tedy příjem zpráv a to ti textových možný je, ale odesílání už ne. Podle mého názoru je AT&T trochu levnější, ale Sprint PCS prodává i předplacené karty (jako Twist či Go). Zase smůla, přeplacená karta od Sprintu nemá text messaging. Další informace se dají dohledat na jejich webstránkách, podle mého názoru se na pobyt řádově v měsících nevyplatí mobilní telefon kupovat.



3. Veřejné telefonní automaty

jsou asi tak tou nejlepší variantou, zvlášť pokud si koupíte přeplacenou kartu (cosi jako CzechMate). Cena hovoru se pak pohybuje okolo 25 centů za minutu a na běžnou potřebu to úplně stačí. Pro zvýšení pocitu bezpečí na cestách mimo civilizaci pak lze vhodně doplnit již zmíněným analogovým mobilem dobrým jen pro přivolání policie. Předplacené karty se prodávají všude, v obchodních domech pak levněji než na letišti, to dá celkem zdravý rozum. Americké telefonní číslo vypadá takto: 703 245 6987, kde 703 číslo příslušného státu nebo jeho části , zde Virginia, 245 je oblast a 6987 vlastní účastník. Pamatuji, že se před dvěma roky dalo volat lokálně bez čísla státu, ale to se od té doby změnilo a tento tvar je minimální číslo, které budete muset vytočit. Pokud se vám ozve hlas z pásku, nebo tzv. kaskáda, zkuste to vytočit znova s předčíslím 1 jako dálkový hovor. Dálkový hovor to může být i uvnitř oblasti 703, volání do jiného státu Unie je vždycky dálkový hovor (s vyjímkou metropolitních oblastí, ale to už je moc složité). Pokud voláte kvůli noclehu, letence, lístkům do Disneylandu; toll free čísla 1- 800 jsou zde daleko rozšířenější (bodejť, vždyť tady vznikla) a na ta se volá zdarma. Buďte připraveni i na případné menu ovládané tónovou volbou, někdy se musíte prokousat dost daleko, než s vámi začne mluvit lidská bytost. Některé, zvláště pak informační, linky jsou kompletně řešeny automaty a na živého operátora tam nenarazíte.

4. Internet

Tohle není telefonie, já vím, ale asi nejrozumnější spojení s vlastí je přes emailovou schránku na něčem jako je Yahoo, Seznam nebo Hotmail. Internetové připojení zde najdete zadarmo i za peníze. Zadarmo je to zejména na universitách, ve větších knihovnách, v některých obchodech s hudebními nosiči nebo s výpočetní technikou a viděl jsem terminál i v jednom z obchodních domů. Kromě toho existují v shopping malls obchody s připojením - nikoliv kavárny, nic se tam nepodává - ceny za připojení jsou mírné. Pokud se vyskytnete v Severní Virginii, můžete si svoji emailovou schránku zkontrolovat i z vrátnice America Online; máme tam asi šest terminálů k volnému použití :).



Good Luck