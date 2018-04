Roaming na Twistu je opravdu nejvýhodnější

Roaming na Twistu s největším počtem partnerů a nejvýhodnějšími cenami. S těmito slovy se setkáte na letácích a webové stránce Paegasu, kde nejčastěji probíhají reklamní kampaně. Možná ani Radiomobil netuší, do jaké míry jsou to slova pravdivá. Několik příspěvků našich čtenářů nás přesvědčilo o nutnosti informovat vás o možné pozitivní chybce ve Twist roamingu. Pozitivní pro uživatele, samozřejmě.

Pro připomenutí: aktivace Twist roamingu je zdarma a na novějších těchto pre-paidových kartách je spouštěn automaticky. Pokud se se svým telefonem nacházíte v Německu, zaplatíte za spojení do Čech 15 korun a minuty jsou účtovány 40 korunami za minutu. Impulsy jsou půlminutové, takže za každých započatých třicet vteřin hovoru platíte 20 korun. Ale je to tak vždycky?

Výhoda, kterou jsou uživatelé Twist karet obdařeni, souvisí s jinou službou nabízenou operátorem Paegas a tou je Twist NEJ. Pokud se chystáte na návštěvu k našim sousedům do Německa, vězte, že máte možnost svému NEJ volat za 2,80 Kč/min i odtud. Do roamingu se zřejmě vloudila chybička a účtování neprobíhá tak, jak by mělo.

Bohužel zřejmě i chyby mají své chyby, takže každé volání z Německa vašemu NEJ účtováno jako 2,80 Kč/min není. Jak se s tímto problémem vypořádá sám Paegas nevíme a oficiální stanovisko bude známo zítra, nicméně podobný problém již doprovázel spuštění roamingu EuroTelu, o kterém jsme vás taktéž informovali na našich stránkách, takže věc to není nemožná.