Roaming na růžovo

Je období prázdnin a dovolených a tak většina lidí řeší, kam že se to vydá letos na dovolenou. Mobilní část populace naší malé země má však o jedno dilema více. Krom toho, že musí vyřešit KAM, řeší i problém zda S či BEZ mobilního telefonu. V případě, že jste si odpověděli "s mobilním telefonem", pak vyvstává další otázka - S KÝM roamovat. V mnoha zemích je volba jednoduchá - operátor je pouze jeden, nebo lze roamovat pouze s jedním z mnoha. Otázka je však složitější - s Eurotelem, nebo Paegasem? Dnes se pokusím podat obraz toho jaké to je roamovat s vaším miláčkem, pokud jste do něj vložili SIM kartu s růžovým logem.

Většina z nás, Paegas pozitivních si v poslední době již stačilo zvyknout na problematické pokrytí naší země a s technickými potížemi našeho operátora. Do zahraničí pak vyjíždíme s očekáváním dokonalého pokrytí a služeb poskytovaných roamingovým operátorem. Růžový roaming, však není tak růžový jak se zdá.

Prvním překvapením za hranicemi republiky, bude bezpochyby velice kvalitní pokrytí u operátorů v něměcku, ale nejen tam - většina vyspělých zemí má síť GSM a pokud jde o zemi s vysokými příjmi z turistiky, pak i s kvalitním pokrytím. Fakticky vzato se však o část služeb v zahraničí stále stará ustředna Radiomobilu doma v Praze. A zde je kámen úrazu.

Ti méně majetnější, či ti co si přejí nerušenou dovolenou si bezpochyby zapnou Blokování hovorů při roamingu v domnění, že pokud bude něco velmi důležitého mohou přijímat SMSky. A to je zrovna drobný omyl. Samozřejmě že síť Paegas tuto funkci podporuje, ale ne zcela správně. V případě že si zablokujete příchozí hovory v roamingu, tak jak jsem učinil já na Taiwanu (komu by se chtělo platit 100kč za příchozí hovory, když neví kdo to vlastně volá), zjistíte, že vám nepřicháyejí SMS zprávy. Podle tohoto klíče funguje i blokování odchozích hovorů v roamingu - zprávy přijímat můžete, ale odesílat ne! Znamená to zhruba tolik, že v síti Paegas je v roamingu považována SMS zpráva za hovor (účtována je však jako SMS) a tak vám nezbývá, než zrušit všechny blokování a příchozí hovory zahazovat.

Druhé realizační vystřízlivění z roamingu na vás v některých zemích přijde v momentě kdy se vám nebude dařit odesílat některé zprávy. Ne není to špatným signálem - z některých zemí se podaří odeslat SMSku až na několikátý pokus. Tento problém z čista jasna vznikl v neděli 14.6. odpoledne a nezávisí na použitém přístroji, ale na operátorovi u kterého roamujete. Tento problém střídavě přetrvává u všech roamingových partnerů, ke kterým nechodí z ČR identifikace volajícího, jako je Cellnet a Vodefone v Anglii, Westel a Pannon v Maďarsku, či Hutchison a TCSL v Hong-Kongu.

Zdá se však že problém není pouze při odesílání SMSek, ale při celkové roamingové komunikaci. Při mé zpáteční cestě z Tainwanu, jsem ve všech zemích pozoroval problém, který se začal projevovat 14.6. odpoledne na Taiwanu u operátora Chunghwa Telecom. Problém je pro zákazníka nepříjemný až natolik, že jsem si koupil SIM kartu od ET - nedá se zaregistrovat do sítí roamingových partnerů a síť vytrvale píše "No Access"! Pokud se takto pokusíte ručně zaregistrovat několikrát za sebou tak se to po chvíli podaří, ale běda když proběhne handover na jinou buňku kde budete mít stejný problém! Situace je taková, že někdy se zaregistrováním problémy nejsou a někdy ano. Problém se zaregistrováním se v síti jsem pozoroval na několika přístrojích, s několika SIM kartami u zhruba deseti operátorů po celém světě - hláška z infolinky Paegasu, že mám špatný přístroj (Nokia 6110, SONY CMDX1000, Motorola StarTAC) mě poměrně pobavila a po dlohé době mě přesvědčila o fundovanosti lidí zde pracujících.

Bezpochyby potěšující zprávou pro všechny klienty Paegasu je fakt, že pokud se zaregistrujete telefonní hovory budou fungovat bez problémů, až na jeden malý detail - občas se stává, že díky rozhašené signalizaci vás druhá strana neuslyší, ale na to už jsme si přeci všichni zvykli...z roamingu to však bude dražší.

V síti Paegas bylo v poslední době uvedeno mnoho velmi zajímavých služeb, ale stará bolest přetrvává - drobné nevychytávky v síti komplikující život a především infolinka, která ne vždy informuje tak, jak by měla a ne vždy dělá, co by měla.