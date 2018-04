Roaming mezi sítěmi 3G a standardní GSM sítí

Telia mobile a Ericsson uskutečnili první navázání roamingového spojení mezi sítí testovací třetí generace a komerční GSM sítí. Tato zkouška ale zároveň ukázala na trápení, která čekají na vývojáře, než se takovéto propojování sítí bude moci stát standardem.

V pátek se uskutečnil hovor do sítě W-CDMA na přístroj, ve kterém byla zasunuta klasická GSM SIM karta a hovor byl směrován na klasické číslo GSM SIM karty. Stručně a jednoduše řečeno, jednalo se o roamingový hovor, jak jej známe, když cestujeme do zahraničí.

Součástí předvádění možnosti sítí třetí generace byla i ukázka paketových přenosů s rychlostí do 384 kbps.

V souvislosti s testováním mohli i účastníci jiných mobilních sítí, kteří měli povolený roaming, užívat testovací sítě třetí generace. Samozřejmě s novými terminály (telefony).

Lorentz Engstrom, jeden z hlavních kontrolórů technického oddělení Telia Mobile řekl, že tento test jasně demonstruje koexistenci GSM systémů a sítí třetí generace. "Operátoři mohou vedle sítí GSM budovat postupně i 3G sítě, podle poptávky trhu.", dodal.

Test byl ovšem do jisté míry omezen - terminály mohly hovory pouze přijímat, nikoliv sami vytvářet nová spojení. Tím se vývojářum otvírají další možnosti zkoumání a testování, jak postupovat dále při vývoji koncových zařízení a jak řešit otázku rouamingu na SIM kartách a otázku SIM karet vůbec.

První 3G mobilní telefony a zařízení se budou muset zpočátku vypořádat s otázkou roamingu sítí GSM a 3G. Sítě 3G budou totiž nejprve tvořit tzv. ostrovy pokrytí, což není nic jiného než to, že se budou nejprve pokrývat území, která budou zákazníky nejvíce žádána a jinde se bude muset telefon přihlásit do GSM sítě. Engstrom vidí řešení v jakémsi duálním telefonu, který bude moci provést hand over mezi těmito sítěmi bez přerušení spojení.

Ovšem Engstrom dále ale prohlásil, že tato otázka bude moci být diskutována až v blízké budoucnosti, jelikož jsou zde zatím jiné, důležitější problémy. Ovšem nebrání se představě, že všechny stávající standardy (GPRS, tři pásma GSM sítí a mnoho jiných) budou integrovány v budoucnu do jediného terminálu.

Vše je teprve v jakémsi stádiu předstandardizace, jelikož se zatím ani přesně neví, jak se budou muset chovat například data mezi sítěmi třetí a druhé generace, kdy si uživatel rychlé sítě s videotelefonem bude telefonovat s někým, kdo právou roamuje pomalejší síť a konference nebude možná. Zatím se musí dát dohromady pravidla a prozkoumat všechny možné aspekty chování datových toků mezi různými sítěmi.