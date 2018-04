Roaming mezi GSM a WiFi se blíží

Roaming mezi sítěmi GSM a WiFi (IEEE 802.11b) by se podle prohlášení švýcarské společnosti TOGEWAnet měl v dohledné době stát realitou. Povedlo se jí totiž vyvinout systém WeRoam, se kterým provedla praktické testy. Roaming je vázaný na kartu SIM. Znamená to, že všichni majitelé mobilních telefonů nebo datových karet, kteří budou mít takový roaming povolený, se budou moci kdykoliv přihlásit do bezdrátových sítí, se kterými bude mít jejich operátor uzavřenou roamingovou dohodu.

Nutná je komunikace mezi úplně odlišnými sítěmi

Až dosud veškeré pokusy o roaming mezi GSM a WiFi ztroskotávaly na neexistenci standardu, který by řešil propojení s účetními systémy mobilních sítí a s autentifikací uživatele. Společnost TOGEWAnet by samozřejmě byla ráda, kdy se takovým standardem stal její systém WeRoam. Ten v podstatě funguje tak, že pro domácí síť zákazníka se tváří jako jiná mobilní síť se signalizací SS7. Ověří v domácí síti identitu uživatele, který se chce s kartou SIM přihlásit do sítě WiFi, a pokud domácí síť potvrdí, že je u tohoto uživatele možný roaming, vytvoří WeRoam záznam pro účetní software. Vedle toho je ale WeRoam kompatibilní s existujícími účetními a ověřovacími systémy v sítích WiFi, založených na přihlašování do sítě.

Podobná řešení mají téměř jenom výhody. Ověření identity na základě karty SIM je totiž jednoznačnější než v případě zadávání přihlašovacích jmen a hesel. Peníze od koncového zákazníka vyinkasuje v pravidelném vyúčtování nebo prostřednictvím odečítání kreditu mobilní operátor, který jenom zaplatí roamingové poplatky provozovateli sítě WiFi. Ten tak nemá náklady na účtování a výběr peněz od koncových zákazníků.

Koncový zákazník si jenom zapne notebook a nemusí se starat o ověřování identity a přihlašování k síti – to proběhne automaticky v okamžiku, kdy se pokusí připojit k internetu. Nemusí s nikým uzavírat žádné smlouvy, důležité je jenom to, aby jeho mobilní operátor měl roamingovou smlouvu s provozovatelem WiFi sítě. A ti je budou rádi uzavírat, protože uživatelů datových služeb v mobilních sítích je mnohem více než těch, kdo nyní používají bezdrátové sítě WiFi. Jediná nevýhoda je na straně zákazníka – musí mít WiFi kartu, která pracuje s kartami SIM, a těch zatím tolik není.

Spolupráce GSM a WiFi je nyní téma číslo jedna

Systém WeRoam by měl provozovatelům sítí WiFi přinést další platící zákazníky, které nutně potřebují. Výhodný je ale i pro mobilní operátory. Ti sice investují do výstavby sítí založených na technologii IEEE 802.11b, ale mají problém s účtováním služeb svým zákazníkům. V případě, že je mohou ověřit prostřednictvím karty SIM a připsat jim útratu za datové služby v síti WiFi k měsíčnímu účtu nebo odečíst z kreditu, získávají pro ně sítě WiFi větší smysluplnost. Na velmi exponovaných místech totiž operátoři odlehčí svým sítím GSM/GPRS a jejich zákazníci navíc získají mnohem rychlejší přístup k internetu.

O tématu roamingu mezi sítěmi GSM a WiFi se bude hodně diskutovat i na blížícím se únorovém výročním kongresu Asociace GSM v Cannes. TOGEWAnet tam samozřejmě bude své řešení předvádět a očekávají se i příspěvky od tradičních dodavatelů telekomunikační infrastruktury a systémů. Chystané sítě UTMS totiž nikdy nedosáhnou takových datových přenosů, jako je tomu v sítích WiFi. Mobilní operátoři to moc dobře vědí, a proto by rádi své současné i budoucí sítě o WiFi či podobné technologie doplnili.