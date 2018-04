Do dvou let bude roaming levnější než leckteré volání v České republice

Podle předběžné dohody zemí EU, Evropské komise a europoslanců klesne cena za minutu roamingového hovoru v zemích EU do dvou let až na 5,64 koruny za minutu. Pro porovnání, běžná cena minuty vnitrostátního hovoru na předplacené kartě je od 5,50 do 7,20 koruny.