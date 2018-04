Roaming je drahý! Evropská unie opět nutí operátory zlevnit

Viviane Redingová, eurokomisařka pro telekomunikace, má dnes během hovorů s telekomunikačními regulátory představit navrhované úpravy. Oznámil to tiskový mluvčí Evropské komise. Přesné znění je očekáváno v červnu, uvedl dále.

Redingová navrhne, aby si společnosti účtovaly obdobné poplatky za národní i mezinárodní hovory, řekl mluvčí. Týká se to poplatků, kdy zákazník používá mobilní síť mimo svoji národní síť. - více zde...

Komisařka se neobejde bez podpory ostatních 24 členů EK. Návrh by mohl narazit u některých komisařů, kteří volají naopak po menší regulaci.

Roamingové poplatky jsou typicky vyšší pro hovory mimo národní sítě. V říjnu 2005 sdělila EK, že zákazník britského O2, volající z Portugalska v rámci roamingu by zaplatil 3.45 euro za 4 minuty hovoru. Zákazník Vodafone by zaplatil 4.40 euro za stejný hovor jinému zákazníku Vodafone nebo 5.81 euro za hovor do jiné sítě.

Evropský regulátor se také zabývá samostatnými stížnostmi proti Vodafone, T-Mobile a O2 pro údajné zneužívání dominantního postavení na trhu a předražování mezinárodních roamingových hovorů. - více zde...

EK může společnostem uložit pokutu do výše 10 procent celosvětových ročních tržeb za porušení pravidel hospodářské soutěže.