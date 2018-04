Roaming - cesta kolem světa (třetí část)

Máte zkušenosti s roamingem? Chcete se podělit s ostatními o své zážitky s mobilem na dovolené? Máte rady a tipy, čemu se vyhnout a co se vám naopak osvědčilo? Navštívili jste nějakou exotickou zemi s mobilem? Pište nám své příspěvky na adresu redakce@mobil.cz.

V našem prvním a druhém článku o volání v zahraničí jsme se dozvěděli, jaké mobilní sítě ve světě fungují, jak aktivovat roaming a na co si dát při volání v zahraničí největší pozor. V dnešním díle se zaměříme na další služby, které v zahraničí můžete využívat, ale jejich podpora není samozřejmostí. Budeme se věnovat zprávám SMS, MMS a datovým službám.

SMS (skoro) bez problémů

U nás jsou textové zprávy – SMS velmi populární. Všude tomu tak není a někdy se může stát, že vaše zprávy do České republiky vůbec nedorazí. Roamingové dohody se vztahují primárně na volání, a tak nelze úspěšné doručení SMS vždy garantovat. Ve většině případů lze ovšem SMS v roamingu poslat i přijmout.

Příchozí SMS nejsou účtovány, za odchozí zaplatíte podle roamingového tarifu vašeho operátora (najdete je společně s cenami pro volání). Ceny se mohou vcelku výrazně lišit podle použité místní sítě, opět tedy doporučujeme dopředu prověřit ceny a vybrat toho správného operátora. Někdy je cena SMS velmi vysoká a v některých případech může být dražší než hovor. To především při přepočtu sdělených informací v jedné zprávě a třeba za minutu hovoru. Někde jsou SMS naopak zadarmo, tuto službu nabízí například slovinský operátor SI Mobil, pokud použijete SIM kartu Eurotelu.

Případy, kdy SMS odeslané ze zahraničí nedorazí, nejsou zdaleka vzácné. Pokud tedy potřebujete vyřídit něco důležitého, doporučujeme vám spolehnout se raději na volání.

Internet se prodraží

Mnoho lidí láká představa notebooku, který si vezmou s sebou na pláž a prohlíží si zde oblíbené stránky. Jiní zase jezdí do zahraničí za prací a potřebují mít neustálý přístup k e-mailu nebo firemním aplikacím. Datový roaming je velmi zajímavá služba, ale bohužel také poměrně drahá. Ceny GPRS se pohybují okolo 0,20 Kč/KB, ale někdy se mohou vyšplhat až k hranici 1Kč/KB (Eurotel). T-Mobile má ve většině případů GPRS roaming levnější.

Zákazníci Eurotelu mohou využít služby Eurotel Global Access, kterou náš operátor nabízí ve spolupráci s telekomunikační společností AT&T. Jedná se o vytáčené připojení přes CSD/HSCSD (v závislosti na lokalitě). V zahraničí vytáčíte číslo lokálního poskytovatele, místo abyste volali až do České republiky. Zájemce o data může ve vybraných zemích využít také HSCSD nebo GPRS roaming.

T-Mobile nabízí pro GPRS celkem 89 roamingových partnerů v těchto zemích. Eurotel má roamingových partnerů celkem 91. Oskar datový roaming mezi službami zařazený nemá, ale zase nabízí nejlevnější příchozí hovory v zahraničí.

MMS s Oskarem nepošlete

Dovolená je ideální čas pro posílání multimediální zpráv MMS. Fotky od moře můžete spolu z pozdravem posílat přímo do mobilních telefonů nebo e-mailových schránek svých přátel. Pro jejich přenos se ovšem používá GPRS, a tak je lze odesílat pouze v zemích, kde má váš operátor také GPRS roaming.

Ten nabízí momentálně jen Eurotel a T-mobile, takže majitelé Oskara musí fotky z cest rozesílat až po návratu do Česka. T-Mobile a Eurotel připravili na prázdniny na MMS zprávy ze zahraničí výhodné nabídky. MMS posíláte za stejné ceny jako v České republice. Eurotel má v zásobě také MMS Pohled. Zprávu zašlete s adresou a fotografií na číslo operátora, on jí vytiskne a doručí. Podobnou službu nabízí aplikace Mobil Fotolab, kterou si můžete stáhnout ze serveru www.mobilfiesta.cz. Její služby mohou využít zákazníci všech operátorů.

Zkuste předplacené karty

Existuje samozřejmě i mnoho jiných způsobů, jak v zahraničí a ze zahraničí telefonovat. Pokud se nechcete vzdát mobilního telefonu, v zahraničí strávíte delší dobu nebo hodláte telefonovat převážně lokálně, můžete si koupit místní předplacenou kartu. Někdy mohou být ceny výhodnější, tedy alespoň v některých režimech. V každém případě ale nebudete na této kartě platit příchozí hovory, volající ale musí znát vaše číslo. V některých případech to může být dobrá volba, jak být za poměrně málo peněz na příjmu.

Cena předplacených karet se často pohybuje v podobných relacích jako u nás, zhruba od 300 do 1 500 Kč. Někde je v této ceně započítán v plné výši kredit, jindy je tam kreditu jen symbolické množství. Je také nutné počítat s tím, že některé zahraniční předplacené karty mají velmi krátkou životnost, někdy i jen jeden měsíc, pak je nutné je dobít. Pro jednu dovolenou by ale i tento limit měl stačit.

Pokud chcete využít cizí předplacené služby, musíte mít jistotu, že máte neblokovaný telefon. To je dobré zjistit ještě před odjezdem, pak už může být pozdě. Zjistíte to velmi jednoduše, stačí do mobilu vložit SIM jiného operátora, než používáte. V drtivé většině případů by tato kontrola měla stačit. Při koupi předplacené karty v zahraničí můžete být překvapeni, že budete muset vyplnit i velmi podrobný formulář a budete se muset prokázat dokladem totožnosti. V mnoha zemích totiž není předplacená služba anonymní, jako u nás.

Pozor na telefony z ciziny

Překvapení vás může potkat i po vložení cizí SIM poprvé do telefonu. Pokud máte v menu nastavenu automatickou volbu jazyka, můžete se na displeji nadít i velmi podivných znaků. Pokud tedy o této volbě uvažujete, zjistěte si, jak se u vašeho menu zkratkou nastavuje výběr jazyka menu, popřípadě si před vložením SIM do telefonu nastavte jazyk menu na nějaký vám srozumitelný.

V zahraničí můžete využít i možnosti zakoupení celé předplacené sady. Někdy může být tato sada velmi výhodná a po návratu z dovolené vám zůstane atraktivní suvenýr v podobě mobilního telefonu. Musíte však počítat s tím, že telefon může být blokovaný. Dnes lze téměř všechny mobily již odblokovat, ale něco to bude stát a u některých exotických značek to třeba u nás nikdo umět nebude. U "exotů" pak můžete mít problémy i s případným následným servisem. Vybírejte tedy především telefony, které se u nás prodávají. Se zahraničním záručním listem by vás v servisu odmítnout neměli.

Telefon ale ve většině případů nebude mít české menu. Oficiálně vám jej v servisu zdarma nenahrají a poplatek za neautorizované nahrání češtiny se může pohybovat ve stejné výši, jako poplatek za odblokování, tedy v řádu stokorun. Někde se může stát, že vám předplacenou sadu odmítnou prodat, většinou by se to ale dnes stávat nemělo. Někde ani předplacené sady nenabízejí a většinou vám k předplacené kartě nabídnou neblokovaný telefon dle vašeho výběru. Pak opět platí především výběr u nás etablované značky, i když třeba v Asii budete jen stěží odolávat nabídce velmi levných a atraktivních véček tamějších značek. Pro ty ale české menu neexistuje, takže je nutné s tím počítat a ani vám je v třeba v celé Evropě nikdo neopraví.

Do zahraničí volejte přes internet

Pokud máte v cizině známé, můžete jim telefonovat z domova přes internet. Hovor je přenášen po internetu místo standardních přenosových tras a může vám výrazně snížit náklady na volání do zahraničí. Hovory jsou po internetu vedeny co možná nejdál k místu svého určení, kde se z datové podoby přemění na klasickou telefonní a pokračují jako místní. U T-mobile stačí před číslo v mezinárodním tvaru přiřadit předčíslí 1042. S Eurotelem se místo klasického mezinárodního předčíslí (+ nebo 00) zadá předvolba *55.

Příště se můžete těšit na praktické tipy pro volání v okolních zemích.