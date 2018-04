Roaming a telefonování v Jižní Koreji

Přestože Jižní Korea nepoužívá GSM, můžete zde volat se svojí SIM kartou. Korejští telekomunikační operátoři používají sítě založené na sesterském standardu CDMA 2000 (více podrobnějších informací o rozdílech obou sítí naleznete v tomto článku), což přináší většině Evropanů jednu podstatnou nevýhodu – jejich GSM telefon, byť by byl tribandový a plně funkční v USA, se do korejské sítě nepřihlásí. Korejští mobilní operátoři však se zahraničními návštěvníky z „nekompatibilních“ teritorií počítali, a tak připravili několik balíčků služeb určených právě jim.

Roaming

Kdo potřebuje být i v Koreji nutně dosažitelný na svém stávajícím telefonním čísle, měl by využít službu GSM/CDMA Roaming. Má to však jeden zádrhel – ze tří českých operátorů má roamingovou dohodu s operátorem v Jižní Koreji pouze T-Mobile, zákazníci Eurotelu či Oskara mají smůlu. Dobrá, představme si, že přiletíte do Koreje s aktivovaným plnohodnotným (nikoliv pouze Holiday) mezinárodním roamingem T-Mobile, dosednete s letadlem na soulské mezinárodní letiště Incheon a budete se chtít připojit do místní sítě KTF Freenet (více informací najdete na www.ktfroaming.com).

V první řadě musíte najít letištní přepážku KTF, která je v přízemí mezi východy 10 a 11 (většina letů z Evropy přistává k východům, či chcete-li gate, které směrují tímto směrem, takže nemusíte procházet celý letištní terminál). Pracovníci na přepážce solidně ovládají angličtinu (v Koreji vzácnost), ale nemají příliš zkušeností s cizinci, kteří žádají GSM/CDMA Roaming – pro jistotu jim několikrát výslovně připomeňte, že opravdu chcete roamingovou službu, nikoliv pouhý pronájem korejského telefonu. K podepsání smlouvy o GSM/CDMA Roamingu je nutné předložit platný cestovní pas a mezinárodní (embossovanou) platební kartu, popřípadě finanční zálohu 500 000 wonů (cca 12 500 Kč) jako jistinu za pronájem multipásmového telefonního přístroje WPH-1211. Ihned po podpisu smlouvy můžete zasunout svou SIM kartu do nového telefonu a připojit se k síti.

Ceny roamingového hovorného jsou vesměs příznivé – minuta hovoru do ČR ve špičce stojí 32 Kč, mimo špičku 29 Kč, za odeslání jedné SMS zaplatíte 4 Kč. Dražší jsou však příchozí hovory – Jižní Korea je u T-Mobile v pásmu 7, takže se minuta příchozího volání přehoupne přes 60 Kč (jak moc, záleží na tarifu). Volání po Koreji do sítí všech operátorů stojí ve špičce 12 Kč, mimo ni pak 10 Kč. „Špičkové“ hodiny jsou v pracovní dny od půlnoci do 22:00, o víkendech pak mezi 9:00 a 15:00. Mimo poplatky za hovorné je nutné počítat s 1 300 wony (cca 32 Kč) za každý započatý den pronájmu přístroje – tato částka se platí v hotovosti nebo kartou při vrácení telefonu na letištní přepážce v den odletu.

Půjčení je výhodnější

Jak jsme již předeslali, operátor KTF nabízí také další službu, kterou mohou využít všichni bez rozdílu – jde o zapůjčení „klasického“ mobilního telefonu CDMA s přiděleným číslem. Uzavření smlouvy i předání přístroje probíhá opět na letištní přepážce KTF a i tentokrát musíte předložit platný pas a mezinárodní platební kartu nebo hotovostní zálohu 500 000 wonů. Zaměstnanci KTF aktivují přidělené telefonní číslo a vy můžete od té chvíle používat telefon jako běžný zákazník KTF. Pronajímané modely (LG-KP6100, Samsung SPH-X2700 a LG CX-400K) patří do solidní střední třídy; nemají sice zabudované digitální kamery, ale všechny disponují kvalitním barevným displejem a podporou obrázkových zpráv. Za pozornost také stojí celý balíček s telefonem, který na přepážce obdržíte – ve skladném modrém pouzdře najdete kromě přístroje samotného také náhradní „slim“ baterku, elegantní stolní nabíječku a přehlednou příručku s velmi detailním popisem volání v síti KTF. Jedinou výtku k provedení příručky představuje neaktuálnost dat – u mezinárodních hovorů totiž došlo k podstatnému snížení cen (více informací najdete na www.ktfroaming.com).



Balíček s telefonem na půjčení.

Při platbě za provolané minuty nebudete muset sáhnout do kapsy tak hluboko jako při roamingu, deset sekund hovoru v rámci Koreje stojí 100 wonů (cca 2,50 Kč), minuta do ČR pak pouhých 690 wonů (cca 18 Kč) ve špičce (8:00-21:00 v pracovní dny, 8:00-16:00 v sobotu), mimo špičku 621 wonů (cca 16 Kč). Velký problém ale představuje posílání SMS – na testovaném telefonu LG CX-400K nebylo možné přijímat textové zprávy z českých sítí, ani je do ČR zasílat. Uvnitř sítě KTF fungovalo posílání i přijímání SMS bez větších problémů, překvapením bylo snad jen množství spamu. Počítejte s tím, že na konci pobytu budete muset při vrácení telefonu na přepážce zaplatit účet za hovorné spolu s pronájmem 3 000 wonů (cca 75 Kč) za každý započatý den – pokud telefonujete často, může se stát, že budete nepříjemně překvapeni celkovou částkou. Pro ilustraci – po osmi dnech pronájmu a občasném volání do ČR i v rámci Koreje (řádově minuty, občas desítky minut denně) byl celkový účet kolem 50 000 wonů (cca 1 250 Kč).



Mobil LG CX-400K je jedním z těch, které si můžete od operátora KTF půjčit.



Takhle bude vypadat váš LG CX-400K v nabíječce.

Spojení na každém kroku

Pokrytí signálem CDMA je bezproblémové – operátor KTF pokrývá 99 procent populace, a tak jediným místem, kde můžete občas signál postrádat, jsou některé hluboké tunely soulského metra. Hlavní silniční a železniční tahy nemají s intenzitou signálu problém; z hustoty umístění korejských BTSek podél dálnic by si mohl leckterý evropský operátor vzít příklad. Také v metodách prodeje telefonů zašli Korejci mnohem dál – pouliční stánky operátorů mají vizáž obrovské atrakce s tanečnicemi, ale také to může být oprýskaný dřevěný stolek s pár krabicemi.



Takové jsou na korejských nádražích telefonní budky. Přestože mají mnoho společného s internetovými kiosky Českého Telecomu, veřejnost je už vnímá především jako budky. Tedy něco zcela běžného.

Telekomunikační služby v Jižní Koreji jsou oproti České republice o několik let napřed. Na nádražích běžně potkáte telefonní budky se zabudovanými kamerami, mobilní telefony nabízejí vynikající možnosti rychlého přenosu dat (o dalších funkcích nemluvě) a doslova na každém kroku narazíte na internetovou kavárnu / hernu, kde hodina u rychlého počítače s řádově megabitovým připojením vyjde na méně než třicet korun. Korejskou filozofii vývoje komunikací asi nejlépe charakterizuje glosa jednoho místního zaměstnance telekomunikačního operátora: „U vás v Evropě firmy tak dlouho snižovaly ceny a soupeřily mezi sebou, až jim nezbyly peníze na další vývoj.“ Pak absolvoval minutový hovor v místní síti, za který v přepočtu zaplatil deset, patnáct korun, zaklapl elegantní véčko s digitálním fotoaparátem v kloubu a zmizel kdesi v davu.



Samsung SPH-X5900



Samsung SCH-V300

Oba Samsungy na fotografiích by již měly být nyní v prodeji. Jsou to videotelefony, které údajně umožňují skutečnou funkci videotelefonu, hovořící se tak mohou reálně vidět. V Evropě by se měl objevit model V200, který jim bude vizuálně velmi podobný.