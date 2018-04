Roaming – cesta kolem světa (první část)

Máte zkušenosti s roamingem? Chcete se podělit s ostatními o své zážitky s mobilem na dovolené? Máte rady a tipy, čemu se vyhnout a co se vám naopak osvědčilo? Navštívili jste nějakou exotickou zemi s mobilem? Pište nám své příspěvky na adresu redakce@mobil.cz.

V dnešní době není problém použít svůj vlastní telefon s tuzemským číslem téměř v celém světě. Mobily dnes nemají jen v několika málo státech světa, dokonce i v Severní Koreji začala nedávno fungovat první mobilní síť. Jenže vyrazit jen tak do zahraničí a nezjistit si, jak to v cílové zemi s mobily je, může připravit nejedno zklamání. V tom horším případě tam váš mobil s tuzemským číslem vůbec fungovat nebude a v tom lepším se po návratu můžete dočkat účtu s závratnou sumou, nebo vám dojde kredit hned první den.

Proto vám nabízíme krátký seriál o tom, co vše je potřeba zařídit a překontrolovat, než se s mobilem do zahraničí vydáte. Nejdříve se podíváme, jaké typy sítí mobilních telefonů ve světě jsou.

Mobilní sítě nejsou stejné

Evropa je bezproblémová, tedy alespoň z velké části. Ve většině Evropských zemí používají mobilní sítě stejný standard, jako u nás. Jedná se o sítě GSM v pásmech 900 a 1800 MHz. Některé, především menší a mladší, sítě mohou v mnoha místech používat jen druhé pásmo 1800 MHz, jak je tomu i u nás v případě Oskara. Pokud tedy budete mít starší jednopásmový telefon, v této síti bude použitelný jen částečně, nebo vůbec. V některých východoevropských zemích a také ve státech s nízkou hustotou osídlení můžete mít se signálem problémy, to ale platí i v některých částech naší země. V roamingu bude oproti tuzemsku ve výhodě, pokud nebude mít v některém místě konkrétní síť pokrytí, můžete zvolit síť jinou, nebo to za vás udělá telefon sám. Záleží na roamingových dohodách vašeho tuzemského operátora.

Roaming

Roaming je služba mobilních operátorů, která vám umožní volat v síti jiného operátora. Pokud jde o mobilního operátora ze stejné země, z jaké je váš domácí operátor, jedná se o národní roaming. U nás národní roaming žádný operátor nepodporuje, ale ve světě se s ním občas můžeme setkat. Pokud voláte s mobilem v zahraniční síti, jedná se o roaming mezinárodní. S touto službou můžete se svým telefonem z ciziny volat jak domů, tak do jakékoli jiné země na světě.

Dál od Evropy můžete očekávat horší pokrytí a nebo si se svým telefonem vůbec nezavoláte. Na severoamerickém kontinentu, tedy v USA a Kanadě a také v některých dalších státech střední a jižní Ameriky sice standard GSM používají, ale v jiném frekvenčním pásmu, než je tomu u nás a jinde v Evropě. Pokud se bude jednat o síť pracující na frekvenci 1900 MHz, stačí mít třípásmový telefon, kterých je v dnešní době již velké množství a možná jej máte i vy. Horší to je s novou frekvencí 800 MHz (reálně 850 MHz, občas se uvádí jedno, jindy druhé označení). Ta se začala používat v USA v loňském roce a čtyřpásmových telefonů podporujících toto pásmo je jen pár (Motorola).

Telefon si lze vypůjčit

Pokud se na dovolenou chystáte do některé z těchto oblastí, kde se váš telefon nedokáže naladit na síť, nemusíte si hned kupovat nový. Telefon se dá na určitou dobu i zapůjčit. Eurotel a T-mobile mají na některých značkových prodejnách telefony vyhrazené právě k těmto účelům. Po složení vratné zálohy a zaplacení nájmu, si můžete na značkové prodejně vyzvednout funkční přístroj třeba při cestě na letiště. Nájem ani jistina samozřejmě nejsou nejlevnější, a tak například Nokia 6310i na 14 dní do Ameriky vás bude stát u Eurotelu celkem 13 045 Kč. Z této částky je 11 000 vratná záloha, a tak telefon raději neztrácejte. T-mobile si za Motorolu L7089 naúčtuje jistinu 10 000 a nájem je 122 Kč na den. Maximální doba zápůjčky je 30 dnů.

Ještě horší, než v sítích GSM pracujících v jiném frekvenčním pásmu než je to naše, to je v zemích, kde GSM sítě nepoužívají vůbec. Většinou se jedná o sítě standardu CDMA, kterých je ale množství typů a v mnoha případech vzájemně nekompatibilních. To nás ale přímo zajímat nemusí, špatné je, že v těchto sítích náš běžný mobil vůbec použít nejde. Sice se chystá prodej prvních duálních telefonů zvládajících standard GSM i CDMA (Samsung, Motorola), je ale velmi málo pravděpodobné, že se k nim dostaneme ještě v letošní letní sezóně.

I zde ale existuje řešení. Po příjezdu do země, kde mobilní sítě používají standard CDMA a váš operátor s nimi má roaming, můžete využít svou kartu, kterou zasunete do mobilu tuto funkci podporující. Tyto mobily většinou nabízí místní operátoři nebo specializované firmy třeba na letištích k zapůjčení za poplatek. Volat pak budete na svůj účet a budete dostupní na svém telefonním čísle. Na nabídky telefonů k zapůjčení se můžete podívat i na internetu a rovnou si je zamluvit. Nebudete tak riskovat, že po příletu na letiště zůstanete odříznutí od zbytku světa.

Zde jsou adresy firem, které nabízí telefony pro cesty do zahraničí:

http://www.rent-mobile-phone.com/

http://www.cellhire.com/

V příštím díle si povíme, jak vybrat na dovolenou operátora, a seznámíme vás s největšími riziky volání v zahraničí.