Roaming – cesta kolem světa (druhá část)

Máte zkušenosti s roamingem? Chcete se podělit s ostatními o své zážitky s mobilem na dovolené? Máte rady a tipy, čemu se vyhnout a co se vám naopak osvědčilo? Navštívili jste nějakou exotickou zemi s mobilem? Pište nám své příspěvky na adresu redakce@mobil.cz.

Z našeho předešlého článku o volání v zahraničí již víme, jaké mobilní sítě ve kterých zemích fungují. Pokud vás zajímá, jestli je přímo v místě vašeho pobytu dostupný signál GSM, můžete se podívat na stránky www.gsmworld.com, kde jsou k nahlédnutí mapy pokrytí z celého světa.

Sehnat si telefon, který danou síť podporuje, ovšem celou situaci neřeší. V místě, kam jedete, totiž hodláte telefonovat se SIM kartou vašeho domácího operátora. Je tedy nezbytné, aby měl váš operátor se zahraničním uzavřenou tzv. roamingovou dohodu. Ta umožní naladit se na síť operátora v zahraničí a využívat jeho základní služby. Zahraniční operátor pak tomu vašemu služby vyúčtuje a vy je zpětně uhradíte prostřednictvím svého pravidelného měsíčního účtu.

Roamingové partnery najdete na internetu

Jak tedy zjistíte, ve kterých zemích nabízí váš operátor své roamingové služby? Na tuto otázku je jednoduchá odpověď. Následující odkazy vás zavedou na internetové stránky našich operátorů. Zde najdete ke každé zemi seznam roamingových partnerů a můžete si zároveň vybrat toho nejlevnějšího.

Oskar na svém webu provozuje také jednoduchou roamingovou kalkulačku. Stačí jí zadat, kolik minut zhruba provoláte a kolik napíšete z dané země SMS a kalkulačka vám spočítá, kolik peněz si máte připravit na váš měsíční účet.

Roaming není automatický

I to ale stále není vše. Roaming většinou operátoři nenabízejí automaticky, je nutné jej u každé SIM karty aktivovat. A to jak u předplacených karet, tak u tarifních programů. U předplacených karet to je jednoduché, buď stačí zavolat na infolinku a požádat operátora, nebo potřebnou volbu najít v menu automatické infolinky. U tarifních programů je ovšem situace trochu složitější.

Pokud jste nový zákazník nebo máte špatnou platební morálku, je pravděpodobné, že operátor po vás bude chtít na roaming zálohu. Důvod je jednoduchý, v roamingu účet roste mnohem rychleji než při volání v tuzemsku a někdy je proúčtováván s určitým zpožděním. Každý z operátorů k záloze přistupuje jinak a existují i nabídky bez nutnosti skládání zálohy (T-Mobile), ovšem s určitými omezeními. Pokud tedy máte roaming aktivovaný, máte ověřeno, že v místě pobytu je signál a váš operátor má s místním roamingovou dohodu, můžete se vydat na cestu.

U hranic vše zkontrolujte

Ještě před hranicemi si v případě předplacených karet raději nakupte dobíjecí kupóny, na exotických plážích je pravděpodobně mít nebudou. Dobít předplacenou kartu lze i ze zahraničí, popřípadě na dálku od dobré duše z Česka. Lepší je ale být připraven dopředu. U některých tarifů je nutné se informovat u operátora, jestli je vaš zůstatek kreditu nebo volací záloha dostatečná. Při cenách roamingových hovorů můžete limit přesáhnout velmi rychle.

Jakmile překročíte hranice, měl by váš telefon s aktivovaným roamingem automaticky najít síť, kterou bude používat. Může se ale stát, že žádnou síť nenajde. Nemusíte hned podléhat panice. Zkontrolujte, jestli váš telefon nemá nastaveno v menu ruční vyhledávání sítě. Stát se to může a v tuzemsku si toho většinou ani nevšimnete. Tuto volbu najdete v menu telefonu, kde, to záleží na značce a typu přístroje, který používáte.

Operátor Infolinka ze zahraničí Eurotel +420 267 016 701 T-Mobile +420 603 604 605 Oskar +420 271 177 100

Těsně u hranic ještě můžete využít domovské (české) sítě, často je přesah signálu velký a pokud budete trávit dovolenou těsně u našich hranic, třeba ani roaming potřebovat nebude. Naopak vás ale tato situace může nemile překvapit ještě třeba při čekání na hranicích na české straně. Přesahovat k nám může signál zahraničního operátora, může být silnější než signál vašeho operátora a vy budete ještě v Čechách volat za roamingové ceny. U některých telefonů při příchozím hovoru nejde poznat, jestli už jste v roamingu, nebo v tuzemské síti. Některé mobily ale roaming na displeji oznamují v podobě malého trojúhelníku (Motorola, Samsung). Tuto situaci můžete eliminovat ručním nastavením vyhledávání sítě, pak ale budete muset síť opět zvolit po průjezdu do zahraničí, jak bylo uvedeno výše.

Před hranicemi se také můžete pokusit manuálně naladit na zahraniční síť a v případě, že se to nepovede, zavoláte ještě v domácí síti operátorovi o pomoc. O pár kilometrů dál už by byla situace mnohem složitější. Na místě pobytu, ale i po cestě, můžete sami volit, jakou místní síť budete používat. Většina našich operátorů nabízí v Evropě ale i mnohem dál na výběr několik sítí. Opět záleží na počtu roamingových partnerů vašeho operátora. Není to jen kvůli eliminaci hluchých míst jednoho operátora, ale i pro konkurenční cenový boj, kterého můžete využít. V jedné síti může být levnější volání, v jiné zase SMS. Někdy to neplatí, jindy jsou rozdíly v cenách velmi výrazné.

Platí se i příchozí hovory

Při využívání mobilu v roamingu je potřeba rozlišit, kam voláme. Rozdílné ceny jsou za hovory po navštívené zemi a mohou se lišit i podle toho, jestli voláte do stejné sítě, na pevnou linku, či na speciální čísla. Volání v rámci navštívené země je většinou levnější, než volání do České republiky nebo do jiné země. Opět rozhoduje ceník operátora pro konkrétní zemi a navštíveného operátora. Minuta hovoru do ČR a zahraničí se v roamingu pohybuje v řádech desítek korun, v rámci navštívené země může být poměrně levné, ale to je individuální.

V mnoha sítích se mohou ceny lišit i podle doby volání, často je mnohem výhodnější volání ve večerních a nočních hodinách nebo o víkendu. Pokud však cestujete daleko, musíte počítat i s časovým posunem oproti ČR. Většina moderních mobilů má v menu funkci světového času, podle kterého můžete zjistit aktuální rozdíl mezi navštívenou zemí a ČR. Je nutné počítat s tím, že každý příchozí hovor v roamingu platíte! Většinou je to sice o trochu méně, než u odchozích hovorů, ale málo to rozhodně nebývá. Je jedno, jestli vám volá soused od stolu v restauraci a to buď také s roamingu, nebo někdo místní. Vždy budete platit cenu za odchozí hovor z ČR na místo kde se nacházíte. Ceny těchto příchozích hovorů najdete opět v ceníku operátora, ale pozor, jsou odlišné, od cen za odchozí hovory, odpovídají cenám za mezinárodní hovory z ČR do konkrétní země.

Zde je nutné upozornit ještě na jednu skutečnost, která vás může stát opravdu hodně peněz a můžete to zjistit až při zkoumání faktury při návratu. Jedná se o hlasovou schránku. Pokud totiž máte nastavené podmíněné přesměrování, bude každý hovor do schránky účtován jako hovor do zahraničí, kde se přesměruje a jde zpět do ČR. Takže když vás někdo bude chtít zruinovat, tak tímto způsobem se mu to může podařit velmi snadno.

Pozor na hlasovou schránku

Další zákeřností je výběr hlasové schránky, který se platí jako odchozí hovor do ČR. Pokud se vám v zahraničí ozve schránka se zprávou a vy jí přijmete, budou vaše měsíční účty naskakovat také velmi rychle. Obrana je jednoduchá, buď všechna přesměrování zrušíte či deaktivujete hlasovou schránku, nebo si nastavíte přesměrování nepodmíněné, pak tento případ neplatí. Pokud však budete využívat přesměrování jinam, než do hlasové schránky, opět musíte počítat, že bude platit roamingové poplatky, podle toho, kam bude hovor přesměrován. Případná kontrola nastavení přesměrování před odjezdem na dovolenou na infolince operátora není na závadu a doporučujeme jí dočasně deaktivovat.

Pokud máte některý tarifní program, je volání ze zahraničí velmi jednoduché. Stačí zadat potřebné číslo a můžete volat. Jen je nutné dát pozor na zadání mezinárodní předvolby. Seznam předvoleb najdete zde. Na začátku předvolby je vždy znak "+", který může být nahrazený dvěma nulami "00". Doporučujeme ještě před odjezdem kontrolu uložených čísel v paměti telefonu a jejich doplnění o potřebnou předvolbu. Jinak se totiž můžete dovolat na stejné číslo v zemi pobytu. U příchozích hovorů zase musíte počítat s tím, že identifikace volajícího vůbec nemusí s hovorem na váš telefon dorazit, takže nebudete vědět, kdo vám volá.

V některých případech se také může zobrazit úplně nesmyslné číslo, které vám také moc nenapoví (Oskar). Tato situace může nastat i opačně, když budete volat vy a příjemce vaše číslo neuvidí. Kdo anonymní hovory nezvedá a nebude vědět, že můžete volat zrovna vy, tak vás také může ignorovat. A někdy může jít o opravdu důležitý hovor. Důležité je mít při volání z ciziny vždy aktivovanou identifikaci volajícího ve svém telefonu, jinak se nemusíte dovolat vůbec. Poznáte to tak, že se vaše číslo musí zobrazovat na displeji volaného telefonu (popřípadě vaše jméno).

S předplacenou kartou se volá jinak

U předplacených karet je uskutečnění odchozího hovoru poněkud složitější, je nutné využít takzvaného callbacku. Číslo si i se speciálním kódem můžete dopředu zadat do telefonního seznamu, je to rychlejší, než jej zadávat ručně a také ho můžete zapomenout. Číslo odešlete jako hovor a čekáte na zpětné volání z místa určení. Pro uskutečnění hovoru je nutné mít určitou minimální výši kreditu, v závislosti na tom odkud voláte. Protože jeho spotřeba je veliká a v zahraničí ho nekoupíte, je dobré se s ním hojně předzásobit. T-mobile nabízí z předplacené karty Twist i možnost přímého volání. Z $1#kap1">vybraných zemí je tedy možné telefonovat pouze vytočením čísla v mezinárodním tvaru.

Operátor Přehled callbacků Eurotel *101*číslo v mezinárodním tvaru# T-Mobile *111*číslo v mezinárodním tvaru# Oskar *123*číslo v mezinárodním tvaru#

V příštím díle se seznámíme s alternativními způsoby volání ze zahraničí a zjistíme, jaká je situace s datovými službami a MMS.