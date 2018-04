RMRFuel - další "vašichautdobyvatel"

RMRFuel je program pro automobilisty. Nevešel se nám do naší nedávné série článků (1 - 2 - 3 - 4 - 5) o těchto programech, a to z jediného důvodu - ještě nebyl tehdy na světě.

RMRFuel používá systém listů s oušky - v nich si můžete konfigurovat sloupce (záhlaví sloupců lze vybírat z menu, tažením za okraj nastavujete šířku sloupce). Nemůžete ale přidat třeba další sloupec.

K dispozici máte celkem čtyři "listy":

Fuel



Evidence spotřeby paliva je nejpodstatnější částí programu. V obrazovce detailu máte k zadání auto, datum, placená částka, pak jeden z údajů cena za litr benzinu/ čerpáno paliva v litrech a jeden z údajů absolutní/relativní stav tachometru. Vkládáte ještě jeden z režimů cestování (dlouhé vzdálenosti, normání a městský) - to má vliv na výpočet spotřeby. Po zadání kategorie je zde ještě místo na poznámku. Vkládání cifer ale není nijak usnadněno.

Obrazovka FUEL vám umožní odskoky na okno statistiky a grafy.



Okno statistik poskytuje řadu užitečných údajů (viz obrázek), které můžete filtrovat přes kategorie, typ vozidla a časový filtr.

Okno grafu mne mírně zklamalo - poskytuje pouze údaj o spotřebě (popřípadě o údaji, který máte v preferencích nastaven jako hlavní) filtrovaný přes automobil a časový údaj.

To je mnohem méně než třeba u konkurenčního AutoMobilu, který vám v tomto okně zobrazí průběh celé řady dalších údajů (Spotřeba dle stavu tachometru, Ekonomie dle stavu tachometru, Spotřeba dle data, Ekonomie dle data, Měsíční náklady, Měsíční vzdálenosti, Cena benzinu).

Mileage a Expense



Dalšími listy jsou evidence vašich jízd (Mileage) a dalších výdajů spojených s provozem vozidla. Údaje jsou zřejmé z obrázků. Stojí za to zmínit se o výpočtu nákladů na cestu, které program spočte z průměrné spotřeby a ceny benzinu - můžete tak odhadnout, kolik vás cesta bude stát.

Reminder

je posledním listem - je to (jak vyplývá z názvu) připomínač všeho, co chcete, aby vám bylo sledováno a včas připomenuto - roční servis, výměna pneumatik, oleje, svíček apod. Údaje jsou sledovány dle data, ale i dle ujetých kilometrů.

RMRFuel Tracker pro automobilisty - evidence PHM, dalších výdajů, cest a událostí. Autor: RMRsoftware Verze: 1.0 Jazyk: anglicky Podporované počítače: PalmOS, EPOC Nároky na hardware: 100 kB Cena: $15 Hodnocení Palmare.cz + systém listů s oušky, přizpůsobitelné sloupce, CSV conduit, - graf zobrazuje pouze jednu veličinu, nelze přidat další sloupec Užitné vlastnosti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zpracování a uživatelská přívětivost: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rychlost a stabilita: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dokumentace a nápověda: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poměr cena/výkon: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkové hodnocení: (c) Palmare.cz 2001

Při příležitosti recenze na RMRFuel jsem oslovil Ala - majitele RMRsoftu, firmy, která se produkcí software pro PDA zabývá již dlouhé roky.

- Co chcete nabídnout uživatelům PalmOS počítačů - v čem jsou vaše programy lepší než konkurence?

- Věřím, že nabízíme bohatství sedmi let zkušeností z vývoje programů pro PDA. Běhém celého toho období se naše produkty vyvíjely dle doporučení a přání jejich uživatelů - jsme přesvědčeni, že logika i struktura našich produktů nyní odráží velmi těsně skutečné potřeby uživatelů. Jediný rozdíl mezi programováním pro Psiony a PalmOS je uživatelské rozhraní - musíme respektovat design vestavěných PalmOS aplikací a styl ovládání Palmů; věřím, že naše první kroky v tomto směru jsou dobré. Ostatně, počítáme jako obvykle s dalšími úpravami dle požadavků našich uživatelů.

- Proč jste začali zrovna u RMRHome, Fuel, Games a Diet? Máte řadu známějších programů.

- No, někde jsme začít museli :-) Speciálně RMRHome byl velmi jednoduchý a přímočarý program, jakkoliv je užitečný. Umožnil nám experientovat - co je na PalmOS možné a proveditelné. RMRDiet a RMRFuel byly vybrány jako dva z nejúspěšnějších programů na EPOC scéně - byla to opravdická druhá generace programů - mnohem více komplexních a propracovaných než RMRHome - měli jsme už víc zkušeností s PalmOS programováním. Předpokládám, že další programy budou ještě lepší. Momentálně ale nemáme v plánu vracet se zpět k RMRHome a vylepšovat ho, ale kdyby byl zájem ... :-)

- Takže máte v plánu předělávat další EPOC aplikace pod PalmOS (třeba RMRBank, RMRTask, RMRContact apod.)?

- Ano, ale opět - rozbíháme se postupně, takže první na řadu přijdou jednodušší programy. Momentálně pracujeme na RMRExpenses, očekávám, že RMRNotes bude další. Další, více komplexní programy, které zmiňujete, přijdou na řadu později. A zase - vše záleží na tom, jak úspěšné budou první produkty, které jsme již začali nabízet. Jestli počet registrací nebude uspokojivý, budeme muset náš výhled přehodnotit.

- A máte plány i na expanzi do PocketPC platformy? A co podpora hi-res a QVGA na PalmOS?

- Eventuálně bych byl rád, kdybychom vyvíjeli pro všechny hlavní platformy, ale den má jen omezený počet hodin. Pro tento okamžik se plně koncentrujeme na PalmOS scénu. Jestli prodej těchto produktů selže, obrátíme pozornost k PocketPC platformě.

- Chtěl byste něco vzkázat čtenářům Palmare.cz v Čechách?

- Ano - registrujte programy :-) A posílejte nám vaše požadavky na vylepšení našich aplikací - všechny přidáváme do seznamu přání a požadavků a když po nás na stejnou věc chce víc lidí, má takovéto vylepšení značné preference.

- Řeknete nám něco o sobě? O vašich oblíbených PDA, aplikacích, koníčcích?

Ne, promiňte, ale můj soukromý život zůstává mým soukromím ...

- Díky za rozhovor

Na závěr malá galerie programu RMRFuel pro jiné počítače:

Psion REVO :



Psion 5mx :



Psion NetBook :



Nokia 9210 :