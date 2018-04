RMRFile - modrá okna pro Psiony

Netřeba asi připomínat starý dobrý Norton Commander, program, který se stal vzorem mnoha pozdějších souborových manažerů nejen pro počítače PC. Právě jedním z jeho následníků je sharewarová aplikace RMRFile, určená pro kapesní počítače se systémem EPOC32. Program, jehož autorem je Serge Chestopalov, zabírá na disku něco přes 400 kB a zhruba stejné místo navíc vyžaduje i při spuštění. Program je nabízen v angličtině, ovládání je však natolik intuitivní, že existence pouze jedné jazykové verze není překážkou.

Jak jsem se již zmínil, aplikace je nabízena jako shareware, cena programu je stanovena na 25$, což bohužel není nikterak malá částka.

Na první pohled

Hned po prvním spuštění se před vámi objeví dvě okna obsahující přehled složek a souborů na disku. Grafické zpracování je na dobré úrovni, každá položka je reprezentována nejen svým názvem, ale i ikonkou a volitelnými základními údaji. Vlastnosti zobrazení panelů lze nastavit, použít můžete dokonce i tlačítka pro zmenšování a zvětšování pohledu (celkem 5 stupňů zvětšení). Samozřejmostí je třídění souborů a složek - podle typu položky, názvu, velikosti nebo atributů - pro každé okno zvlášť.

Tip: V dialogu "View preferences" (menu Tools) nastavte položky "Vertical scroll bar" na hodnotu "Auto" a "Horizontal scroll bar" na "Off". Ušetříte tak poměrně dost místa na obrazovce.

Práce s programem je jednoduchá, využít přitom můžete nejen klávesnici, ale v poměrně hojné míře i dotykovou obrazovku. Kromě všeobecně uznávaných klávesových zkratek pro práci se soubory (Ctrl+C, Ctrl+V atd.) totiž program nabízí i drag&drop - tedy přetahování souborů a složek táhnutím pera po dotykové obrazovce (standardně funguje jako kopírování, přidržíte-li klávesu Shift, můžete položky přímo přesouvat). Využít můžete samozřejmě i standardizovanou nástrojovou lištu po pravé straně, která obsahuje několik často užívaných příkazů pro práci se soubory a složkami včetně přejmenovávání nebo zobrazení vlastností.

Narozdíl od standardního souborového manažeru EPOCu RMRFile nabízí možnost měnit nejen základní atributy souborů, ale i údaje o času a datu jejich vytvoření. Programátoři také uvítají zobrazení tzv. UID souborů. Občas přijde vhod i možnost přístupu na disk Z - tedy zabudovanou paměť ROM.

Vyhledávání

Každý slušně vychovaný souborový manažer by neměl postrádat funkci vyhledávání souborů a složek. Tato funkce u RMRFile nechybí a nutno dodat, že její zpracování je vskutku příkladné. Vyhledávat totiž můžete nejen podle názvu či části názvu (pomocí znaku hvězdička), ale i podle data, typu či vlastností souborů a dokonce i podle textu, který je uvnitř souboru obsažen! Prohledávat můžete jak celé disky (včetně disku Z), tak i jednotlivé složky.

Tip: Klávesová zkratka pro vyhledávání: Ctrl+F.

Práce se zip archivy

RMRFile není zdaleka jen obyčejným souborovým manažerem. Naopak, mezi jeho pokročilé funkce patří třeba i možnost práce se zip archivy. Na daný zip archiv stačí jen poklepat a otevře se okno s obsahem archivu. Se soubory v archivu pak můžete pracovat stejně jako s ostatními soubory na disku - kopírovat nebo přesunovat do libovolné složky na disku (automaticky se rozbalí), mazat, nebo je přímo spouštět bez nutnosti rozbalení (tato akce však není povolena v neregistrované verzi programu). Tažením pera po obrazovce můžete také přidávat soubory do archivu, zvolit lze i různou úroveň komprese. Registrovaná verze dále nabízí i přidávání celých složek a další volitelná nastavení včetně přesunování souborů do archivu.

Můžete vytvářet i vlastní zip archivy, klávesová zkratka pro tuto akci je Ctrl+Z, pak stačí zadat jen název a umístění nového archivu a již můžete přidávat do archivu soubory.

Tip: Chcete-li, aby se i uvnitř zip archivu zobrazovaly u souborů jejich ikonky, zaškrtněte volbu "Show file icons inside Zip archives" v dialogu "View preferences - Misc." z nabídky "Tools".

Další funkce

RMRFile umí ještě mnohem více, než bylo možné v tomto textu popsat. Za zmínku stojí třeba možnost vytváření záložek na libovolné složky, díky kterým se pak můžete rychleji pohybovat mezi těmito často používanými složkami.

RMRFile také oplývá řadou užitečných nastavení včetně nastavení návratu do RMRFile po uzavření dokumentů a aplikací.

Závěr

Souborový manažer RMRFile představuje špičkový produkt pro správu souborů na vašem kapesním počítači. Nabízí nejen základní funkce pro práci se soubory, ale i výborné vyhledávání a dokonce i možnost práce se zip archivy. Nic však není dokonalé, a tak i RMRFile má svou stinnou stránku - a tou je především jeho cena. 25$ sice nemusí znamenat velkou investici pro zahraniční uživatele, pro většinu z nás je to ale za takový program částka nemalá .