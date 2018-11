Lákají na iPhone za hubičku. Ve skutečnosti utratíte mnohonásobně více

V naší redakční poště přistál e-mail, v němž odesílatel informoval o nabytí velmi levného iPhonu X. Vděčí za něj prý účasti v internetové aukci, o kterou podle jeho úsudku nebyl zjevně nikterak vysoký zájem. A tak se nyní prý těší z loňského vrcholnému iPhonu za pouhých 51 korun. Tedy o desítky tisíc levněji. Za telefon jako takový sice zaplatil směšně nízkou částku, jenže realita je úplně jiná. Ve skutečnosti jej totiž musel vyjít mnohonásobně dráž. Mohl dopadnout ovšem ještě mnohem hůře, pokud by aukci vůbec nevyhrál.

Účast v těchto aukcích není totiž podmíněna pouze registrací, vyžaduje totiž i zakoupení kreditů. Třeba na portále InAu.cz, na který nás odesílatel e-mailu přímo odkazoval, přitom jeden kredit vychází na zhruba 10 korun. A k čemu jsou tyto kredity potřeba? Bez nich nelze učinit nabídku, přesněji tedy přihodit na vybraný produkt.

Kredity se prodávají v balíčkách, ten nejlevnější vyjde na 3,90 eura, tedy v přepočtu na 101 korun a obsahuje deset kreditů. Balíčky od 50 kreditů výše pak pro vyšší atraktivnost obsahují i bonusové jednotky, například u nejvyššího balíčku (1 000 kreditů + 200 bonusových) za 389,90 eura tak jeden kredit vychází na zhruba 8,50 koruny.

Platí tedy, že co příhoz, to jeden kredit odčerpaný z uživatelova účtu. Příhozy jsou navíc zcela minimální, na výše uvedeném portálu se přihazuje po korunách. Příhozy mohou být ovšem klidně i pouze po haléřích. Důvod je nasnadě: provozovatel, který daný produkt do aukce sám vystavuje, potřebuje totiž zajistit jeho co nejdelší cenovou atraktivnost. Jen tak uživatele přiměje k přihazování, ze něhož pak finančně profituje. A čím více aktivních zájemců bude, tím více z nich provozovatel získá. U opravdu atraktivních produktů pak zájemcům nezbude nic jiného, než si pořídit další balíčky kreditů. Nikdo jim přitom nezaručí, že danou aukci vyhrají. Stejně tak nikdo neví, zda uživatel, s nímž se přehazuje, není robot.

Aniž byste se tedy stali výhercem vytouženého produktu za zlomek jeho oficiální ceny, tak jen samotným přihazováním můžete přijít o nezanedbatelnou částku. Každý příhoz navíc prodlužuje trvání aukce, a to o 30 sekund při každém příhozu. Přihazovat lze navíc i automaticky, stačí jen zadat, od jaké částky má začít robot přihazovat, jaká je vaše horní hranice a kolik příhozů má být uskutečněno. Aby vás provozovatel navnadil, tak jen za registraci získáte na svůj účet dva kredity.

Ve skutečnosti nejde o nic nového, podobné aukce tu byly již před zhruba deseti lety. A nyní jsou patrně opět na vzestupu a znovu těží z touhy lidí ušetřit. Provozovatel totiž často nezůstane pouze u jednoho portálu (viz níže). Levně získaný top produkt je ovšem pouze špičkou ledovce, reálná útrata za účast na dané aukci je výrazně vyšší než třeba oněch 51 korun za vydražený iPhone X.

Účast v takových aukcích je rizikem, varuje ČOI

Před internetovými aukcemi, které na úvodních stránkách lákají na drahou elektroniku za extrémně nízké ceny, vydala varování i Česká obchodní inspekce (ČOI). Upozornění se zprvu týkalo výše zmíněného portálu InAu.cz, inspekce o něm informovala ve středu 21. listopadu. A to z důvodu, že stránky, jejichž provozovatelem je společnost Annaba Consulting Corp. se sídlem na Seychelách, naplňují znaky rizikových webů.

„Jako provozovatel webu není uvedena žádná firma, žádné IČO. Z veřejně dostupné databáze národního registrátora domén je uveden jako vlastník údajná firma ze Seychel,“ uvedla inspekce na svých stránkách s tím, že s ohledem na stížnosti spotřebitelů a nedostatečné informace na webu nejen o provozovateli považuje nákup za rizikový.



„Při reálném pokusu a nákupu velkého kreditu na aukci v řádu tisíců se nedaří vyhrát v aukci, protože vždy je spotřebitel překonán někým jiným, pro něj neznámým (možná dokonce automatem). Aukce se tak nakonec zdají po praktickém vyzkoušení jako neférové, ani po desetitisícové částce se totiž nepodařilo aukci vyhrát,“ uvádí ČOI.

Záhy se ovšem varování rozšířilo o další podobně zaměřené weby, konkrétně jde o portály Cosmito.cz, Smaxy.cz, Kodiaq.eu a InKup.cz. Není překvapením, že všechny uvedené portály mají společného jmenovatele, a to výše uvedenou společnost ze Seychel.

Právě z důvodu registrace webových stránek na společnost ze Seychel má Česká obchodní inspekce omezené dozorové pravomoci. Před podvodnými webovými stránkami tak může pouze varovat.