BlackBerry možná prodá výrobu mobilů. Zaměří se na OS a služby

O tom, že by se mohla firma BlackBerry rozdělit na několik částí, se již nějakou dobu spekuluje. Tuto možnost však až nyní připustil CEO společnosti RIM Thorsten Heins v rozhovoru pro německý deník Die Welt. Připouští, že odprodej divize výroby mobilních telefonů je jednou z možností.

RIM by se pak nadále věnoval pouze vývoji operačního systému BlackBerry 10, jeho licencování a provozování i poskytování služeb, které jsou na platformu navázány. Jde například o oblíbené zabezpečené e-mailové služby BIS a BES (včetně softwaru a síťového hardwaru pro firmy) nebo instant-messagingový klient BlackBerry Messenger.

Heins však nepotvrdil, jakou podobu by měl případný odprodej hardwarové divize mít. I tady je možností několik, firma například může prodat výrobu a vývoj smartphonů, ale zařízení bude stále od daného výrobce odebírat a prodávat pod svou značkou. Je také možné, že prodá celou divizi i se samotnou značkou a nadále se o osud mobilních telefonů starat nebude. V podstatě by se firma mohla dostat do podobného stavu jako před časem Motorola, z níž jsou teď dvě rozdílné firmy – Motorola Solutions s původními vlastníky a Motorola Mobility, která patří Googlu.

Třetí (avšak asi nikoli poslední) možností je prodej výroby a licencování značky na určitou dobu. I takové případy v minulosti již nastaly, tuto cestu podstoupil třeba BenQ při odkupu mobilní divize Siemensu. Úspěšnějším příkladem je čínské TCL, které vlastní práva na užívání značky Alcatel – ani tyto mobilní telefony nemají se síťovým gigantem Alcatel-Lucent a původní francouzskou firmou nic společného.

Ať už to bude s prodejem výroby telefonů vypadat jakkoli (třeba i nijak), firma chce v mobilním světě hrát důležitou roli. Nicméně prohlášení šéfa RIM je trochu nešťastné. Hovořit o prodeji divize mobilů jen asi 10 dní před světovou premiérou nového systému a zároveň právě nových smartphonů nezní jako vklad důvěry v připravované produkty. Německý manažer v kanadských službách tak nevhodností svého prohlášení napodobuje svého kanadského kolegu ve finských službách – Stephena Elopa.

Je až ironické, jak jsou si osudy firem podobné, stejně jako jejich nesprávně načasované výroky. Přežití RIM i Nokie záleží na nejnovějších operačních systémech, jejichž předchůdci byli v podstatě slovně odpraveni dříve, než měly firmy adekvátní náhrady.

Krok RIM s odprodejem výroby mobilů by však nedával smysl i z dalšího hlediska. Většina výrobců mobilních operačních systémů se snaží dostat i celý ekosystém jaksi pod svou kontrolu a snaží se tedy svůj systém spojit i se svým vlastním hardwarem. Apple tento přístup praktikuje od začátku, Google nyní klade větší důraz na modely Nexus a Microsoft uzavírá "exkluzivní" partnerství tu s Nokií, tu s HTC (a údajně chystá svůj Surface telefon). A třeba Amazon, aby měl vše pod kontrolou, vyvinul pro své tablety speciální upravenou verzi Androidu. Samsung, který neuspěl s Badou, to možná zkusí znovu se systémem Tizen.