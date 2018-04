RIM se možná rozdělí na dva subjekty. Nové smartphony ale připravuje

Společnost RIM již v květnu oslovila bankovní gigant JP Morgan k provedení důkladné analýzy o možnostech, které se v danou chvíli nabízejí. V úvahu prý připadá rozdělení celé společnosti na dvě samostatné firmy: výrobce chytrých telefonů BlackBerry a společnost poskytující šifrovaný internetový provoz skrze vlastní servery. Na burze cenných papírů by obě společnosti figurovaly separátně.

Další reálnou variantou je odprodej některé části společnosti některému z potenciálních kupců. Zájem by podle Reuters mohl mít Amazon nebo Facebook, hovořilo se ale i o Microsoftu. Tiskový mluvčí redmondské společnosti se ale ke zprávě odmítl vyjádřit a stejnou taktiku zvolil také zástupce Amazonu. Právě po odprodeji celé společnosti přitom volají i někteří významní akcionáři značky RIM v čele s předsedou kanadské investiční skupiny Jaguar Financial Group Vicem Alboinim.

Pro RIM by ale jistě nejpřijatelnější variantou bylo licencování vlastního systému BlackBerry dalším výrobcům. Ti by totiž následně museli za každý vlastními silami vyrobený smartphone se systémem BB společnosti RIM platit licenční poplatky. Firma jako taková by i nadále existovala, navíc by se ale mohla významně rozšířit nabídka přístrojů. To by pomohlo celému ekosystému BlackBerry, značně by se mohla rozrůst také aplikační základna.

Tržní podíl BlackBerry setrvale klesá a ačkoli letos v prvním kvartálu RIM prodala přes 11 milionů smartphonů, v posledním čtvrtletí minulého roku to bylo o tři miliony přístrojů více.

První informace o přístrojích s OS BlackBerry 10

Přes nepříznivou finanční situaci RIM stále pracuje na vývoji dalších smartphonů. V minulých dnech unikly první informace o modelech, které jako první nabídnou přepracovanou verzi systému BlackBerry 10. Připravované modely se budou dělit do dvou sérií: řada L bude označovat ryze dotykové telefony, řada N pak přístroje s fyzickou QWERTY klávesnicí.

První model řady L má nabídnout čtyřpalcový displej s rozlišením 1 280 × 768 bodů (poměr stran 5:3), což znamená jemnost rovnou 356 bodů na palec a tedy nejjemnější displej použitý v mobilním telefonu. Výbava telefonu se patrně nebude příliš lišit od vývojářského BlackBerry 10 Dev Alpha, o kterém jsme informovali v dřívějším článku.

BlackBerry N-Series pak budou telefony pro RIM typické konstrukce s úplnou QWERTY klávesnicí pod displejem. Ten má být u prvního modelu čtvercový s rozlišením 720 × 720 bodů při úhlopříčce 3". Použita má být technologie OLED, pozdější modely pak mají nabízet běžné LCD TFT panely.

Dotykové BlackBerry L by mělo být v prodeji ještě letos na podzim, první zástupce řady N pak až v průběhu prvního kvartálu roku 2013.