RIM představil nový systém pro Blackberry. Je ve znamení HTML5

Na konferenci DevCon Mike Lazaridis (co-CEO společnosti RIM) oznámil uvedení nového operačního systému s názvem BBX. Ten má být mimo jiné překlenovací verzí mezi starším Blackberry OS 6 a OS7 a budoucími OS. Dopomoci mu k tomu mají aplikace napsané v HTML5, které běží na nové i a starší verzi operačního systému včetně Blackberry Tablet OS, který pohání Playbook. Buďto je možné je spustit přímo v internetovém prohlížeči nebo jako jakési nativní aplikace. Vzhledem k bohatým možnostem standardu HTML5 nebudou uživatelé jistě o nic ochuzeni.

Systém BBX běží na mikrokernelu QNX, za nímž stojí vývojáři, kteří pomáhali vytvořit i Playbook. Jeho hlavním heslem je otevřenost (open source). A to do takové míry, že platforma svým způsobem nenabízí například žádné knihovny pro práci s grafikou nebo přesně dané uživatelské prostředí. Vše si budou moci vývojáři vybrat z řady open source nástrojů a knihoven, které schválí sám RIM a dá je k dispozici. Zkrátka, bude to platforma otevřená jakýmkoliv nápadům. Kromě zmiňovaných aplikací v HTML5 bude samozřejmě možné vytvářet nativní programy pro tuto část systému.

BBX vypadá na ukázkových videích skutečně k světu. Je příjemně rychlý, uživatelské prostředí přívětivé a modifikovatelné. Trochu by se dalo říci, že se tvůrci inspirovali v prostředí Metro na Windows Phone 7 a notným způsobem ho vylepšili. Nechybí samozřejmě ani hardwarová akcelerace a to včetně WebGL (nástroj umožňující vytvářet 3D grafiku uvnitř prohlížeče), kterou RIM představil u svých zařízení vůbec poprvé.

Prozatím představená část operačního systému vypadá i podle našeho soudu velmi dobře. Svého času se ale podobně předváděl i webOS a bohužel nyní míří do propadliště dějin. Problémem může být zejména to, že BBX nestaví svůj úspěch na službách, vynikajících technologiích a infrastruktuře, která dostala RIM tam, kde je nyní. Věrní uživatelé tak nemusí překousnout tak razantní přechod.

Větším problémem může být roztříštěnost celé platformy, kdy RIM přesně neví, jakou cestou se vydat. Tedy jestli zvolit standard jako je HTML5, nativní aplikace pro QNX, nebo se pustit do propracované podpory spouštění aplikací pro operační systém Android. Toto může být výhoda pro vývojáře a je otázkou, jestli toho naplno využijí i uživatelé. Navíc RIM provádí podobný krok ve chvíli, kdy Android Ice Cream Sandwich sjednotil platformu tabletů a telefonů do jednoho funkčního celku. Nemluvě o propracovaném iOS a službách jako iTunes.

Je jasné, že doba Blackberry OS7 je s příchodem BBX nenávratně pryč a RIM snaží dělat vše proto, aby přesvědčil uživatele a vývojáře, že se do jejich platformy vyplatí investovat. O úspěchu či neúspěchu rozhodně několik nadcházejících měsíců, kdyby byl měl být BBX vydán.