BlackBerry ukázalo svůj nový systém a telefon, který si nekoupíte

Kanadský RIM odhalil 1. května oficiálně svůj nový operační systém BlackBerry 10, který je založen na platformě QNX, známé už z tabletu PlayBook. BlackBerry by měl pomoci vrátit na špičku výrobců chytrých telefonů. Má podporovat veškeré moderní technologie a umožňovat snadný vývoj aplikací.

BlackBerry chce k novému systému přilákat vývojáře, a proto nabízí i záruku výdělku 10 tisíc dolarů pro vývojáře certifikovaných aplikací. Nabídka má samozřejmě menší háček. Kromě toho, že musí aplikace projít náročným certifikačním procesem, musí sama během prvního roku vygenerovat příjem minimálně tisíc dolarů. RIM pak autorům těchto aplikací doplatí částku, která zbývá do 10 tisíc dolarů, pokud se tyto peníze nepodaří aplikaci vydělat.

Dalším lákadlem je speciální vývojářský telefon, který dostane jen velmi omezené množství vybraných vývojářů. Zařízení je samo o sobě velmi zajímavé, ukazuje totiž, kam BlackBerry míří novým systémem. Je to výhradně dotykový přístroj se 4,2palcovým displejem a rozlišením 1 280 × 768 pixelů. Displej tak patří k absolutně nejjemnějším, jaké lze dnes v mobilních telefonech najít.

Přístroj s názvem Dev Alpha má 16 GB vnitřní paměti. Slot pro karty microSD chybí, RAM má kapacitu 1 GB. K dispozici je mini-HDMI konektor, slot na SIM je v provedení microSIM. Použitý procesor je neznámý, ale některé zdroje hovoří o 1,5GHz dvoujádrovém TI OMAP z BlackBerry PlayBook. Tomu by odpovídal fakt, že v přístroji měla při představení běžet upravená verze PlayBook OS 2.0 a nikoli samotné BlackBerry 10.

RIM také tvrdí, že s největší pravděpodobností nezůstane u jednoho vývojářského přístroje. Další verze by se mohla objevit opět ve velmi omezené sérii s tím, jak se přiblíží datum vydání prvních telefonů s novým systémem. A tradičním zákazníkům BlackBerry také šéfové RIM vzkazují, že se nemají obávat o osud hardwarových qwerty klávesnic. Telefony s nimi budou k dispozici i v éře nového systému.

Systém je momentálně vývojářům k dispozici v betaverzi a vývojářské nástroje mají umožnit vývoj nativních nebo webových aplikací. Počítá se i s podporou stávající platformy BlackBerry Java a s budoucí podporou nového BlackBerry App Generator, který současně s novým systémem představila společnost Mippin. App Generator má umožnit rychlé a jednoduché vytváření jednoduchých aplikací pro telefony BlackBerry a prozatím podporuje stávající verze systému až k verzi 5.0. Podpora nové desítky bude přidána v budoucnu.

Systém chce uživatele nalákat na nové chytré funkce, které mají usnadnit každodenní práci. Vývojáři například slibují propracovanější virtuální klávesnici na displeji. Podporovat má jednoduchá gesta pro přepínání mezi typy klávesnice nebo mazání napsaných slov. Největší zajímavostí je ale provedení prediktivního vkládání textu. Telefon totiž nevkládá slova do textu dopředu násilně, podle kontextu nabízí možná příští slova a ta ukáže u písmen, kterými tato slova začínají. Pokud chce uživatel slovo použít namísto toho, aby jej vyťukával, jednoduše ho krátkým gestem palcem, jakoby cvrnknutím, "odpálí" do textového pole.

Snadné má být sdílení multimediálních souborů například na televizi. BlackBerry při uvedení nové verze systému ukázalo hned několik zábavních aplikací a potvrdilo podporu několika významných vývojářských studií, například Halfbrick, autorů Fruit Ninja nebo Gameloft, který stojí za závodní sérií Asphalt (a který má na platformu při jejím spuštění přinést minimálně 11 her). Mezi dalšími tituly byly jmenovány například Sonic the Hedgehog 4: Episode 1, Galaxy on Fire 2, Star Marine nebo Lara Croft and the Guardian of Light. Z čistě pracovních nástrojů se tak s příchodem nového systému stanou i atraktivní multimediální a herní zařízení.

Důkazem nového zaměření mají být i zajímavé funkce fotoaparátu. Jedna se podobá aplikaci Scalado Rewind. Telefon pořídí několik snímků před i po stisknutí spouště a uživatel si například u skupinové fotografie vybere nejlepší pozici každého z obličejů na fotce. Nově zpracované má být také přepínání aplikací. Jednoduchými tahy a gesty půjde "nakouknout" na aplikace běžící na pozadí nebo se vrátit do seznamu aplikací.

Nový systém BlackBerry přináší na první pohled řadu propracovaných funkcí. K tomu samozřejmě musíme připočítat podporu dosavadních oblíbených funkcí stávajících přístrojů BlackBerry. Pokud nebude nový systém trpět příliš velkým množstvím dětských nemocí, může RIM velmi rychle naskočit do rozjetého vlaku smartphonů, který mu trochu ujel.

Ze současného pohledu má RIM v rukávu velmi zajímavou kartu a Microsoft s Nokií budou muset s novými Windows Phone 8 opravdu umlčet současnou kritiku Windows Phone. Jinak si totiž o vytoužené pozici třetího ekosystému mohou nechat jenom zdát. Obzvláště, když BlackBerry začíná uvažovat o tom, že by svůj nový operační systém licencovalo i ostatním výrobcům. Představitelé společnosti tyto úvahy potvrdili redaktorům serveru The Verge.

Možností licencování je několik, BlackBerry by například vyrábělo výhradně špičková zařízení s novým systémem a levnější přístroje by mohli tvořit další výrobci. Dalším směrem je licencování pro použití v jiných mobilních zařízeních než jsou klasické smartphony (a tablety). Můžeme také spekulovat o tom, že by například BlackBerry některým výrobcům licencovalo svůj systém, ale bez podpory klasických firemních BlackBerry funkcí. Takové telefony by tak nemusely být provázány se serverovou infrastrukturou RIM a přitom mohly využívat výhod nového systému.