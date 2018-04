RIM od BlackBerry - pionýr slepých uliček nebo PDA budoucnosti?

BlackBerry není klasický PDA. Od začátku je jeho hlavní důraz kladen na magické slůvko "wireless email" (tedy bezdrátový email). Prostě takový vylepšený pager, který máte vždy sebou a který nahradí poštovní doručovatelku i vaši schránku na dopisy.

BlackBerry v sobě zahrnuje desktop software a bezdrátový handheld dle vašeho výběru. Z handheldu můžete přijímat i posílat emaily, browsovat po Internetu, používat pagingové služby, handheld je ovšem plnohodnotným organiserem obsahujícím mikroprocesor Intel386, modem, klávesnici a podsvětlenou obrazovku.

K dispozici jsou nyní dva základní typy handheldů - řada RIM850/950 a RIM 857/957.

Parametry dvou základních strojů:

RIM 850

RIM 950 RIM 857

RIM 957 Paměť 4MB flash a 512kB SRAM 5MB flash a 512kB SRAM procesor 32-bit Intel386 32-bit Intel386 modem RIM RIM ovládací kolečko stlačitelné stlačitelné displej 6 či 8 řádků 16 či 20 řádků velikost 63 x 89 x 24 mm 117 x 79 x 18 mm váha 140 g 150 g alarm zvuk, vibrace, obrazovka zvuk, vibrace, obrazovka, LED baterie jedna AA interní nabíjecí Lithium síť 800 MHz DataTAC (RIM850) 900 MHz Mobitex networks (RIM 950)

800 MHz DataTAC (RIM857) 900 MHz Mobitex networks (RIM 957) Cena $400 $500

Ikony a funkce

Na obrazovce naleznete následující ikony a funkce:

Message - zde můžete přijímat, číst emaily, odpovídat na ty došlé, zprávy zde lze rovněž spravovat

Compose - k napsání a odeslání zpráv na emailovou adresu

Saved Messages - sem můžete ukládat důležité emaily (archiv)

Search - vyhledávací fubnce

AddressBook/Contact List - sem můžete ukládat kontaktní informace - emailové adresy, telefony, faxy apod.

Calendar - k organizaci schůzek

Alarm - denní alarm

Calculator - základní matematické výpočty a konverze

MemoPad - poznámky

Tasks - správa úkolů

Options - přizpůsobení handheldu, nastavení hesla, data a času a další

Turn Wireless On/Off - zde můžete vypnout bezdrátovou komunikaci (nebo třeba musíte - například v letadle)

Power On/Off - handheld má toto tlačítko na displeji

Synchronizace

BlackBerry má svoji synchronizační kolébku, ve které provádíte synchronizaci přístroje s vaším PC - ze základních PIM aplikací se synchronizují vaše kontakty, schůzky i úkoly.

Organizér se dokáže synchronizovat s úctyhodnou škálou desktopových PIM programů:

• ACT! versions 3.0.8 and 4.0.2

• GoldMine versions 3.2 and 4.0

• Groupwise versions 5.2 and 5.5

• Lotus Notes 4.5 and 4.6

• Lotus Organizer versions GS and 4.1

• Lotus Organizer 2.1.2 and 97

• Microsoft Outlook 97/98/2000

• Microsoft Schedule+ Browse File

• Microsoft Schedule+ Default

• Netscape

• Outlook Express 4.0

Další software

Na Handangu si můžete stáhnout desítky aplikací různých výrobců - k dispozici jsou programy z nejrůznějších oblastí a kategorií, včetně her.

Budoucnost RIM

Odhaduje se, že BlackBerry má nyní asi 200.000 majitelů, což není ani 1% PDA uživatelů. Je dítětem bezdrátového věku. Zatímco přední výrobci mobilních telefonů se snaží integrovat e-maily do svých telefonů a výrobci PDA počítačů do svých nejnovějších modelů, nepředstírá BlackBerry, že je především emailerem a pak teprve organizerem. Svědčí o tom i poměrně primitivní PIM programy, které jsou v handheldu jenom jaksi doplňkově. Hlavní důkaz je kladen na emaily a kontakty.

Kouzlu kouzelné krabičky, která vám bez telefonu a bez klasického PDA, notebooku, či počítače zpřístupní emailovou korespondenci, podlehla již řada Američanů (od známé hvězdy BayWatch Pamely Anderson po nákup BlackBarry počítačů všem svým analytikům - seniorům firmou Merril Lynch).

Dosavadní BlackBerry přístroje ovšem nejsou bez problémů (zlí jazykové již vymysleli jízlivou přesmyčku CrashBerry, místo BlackBerry). Interní diář a správce úkolů jsou dost pozadu za stávajícími PDA PIM programy. Někteří poukazují na malá tlačítka, do kterých se špatně strefuje. Objevují se hlasy, že budoucnost takovéhoto typu komunikace není v dlouhých e-mailech, nýbrž v krátkých zprávách (SMS).

BlackBerry jsou zatím záležitostí USA a Kanady. Ale už v letos v létě by se měly začít prodávat v Anglii a potom dál v Evropě - v návaznosti na budování komunikačních sítí. Bude zatím nabízena BT Cellnet a bude používat GRPS.

Proslýchá se dokonce, že evropská verze BlackBarry zařízení později poběží na zdejších GSM sítích a zařízení budou podporovat i telefonní hovory (obdobné plány má i Palm u své nové řady M700 Skywalker). Že se to krásně poslouchá? Necháme se překvapit.