Říká se, že stará láska nerezaví. Ale proč? Existují v podstatě dvě možnosti. Možná je to proto, že láska není ze železa. Ovšem proč se potom ono nerezivění tak zdůrazňuje. Pro příliš slabou logickou nit tedy opusťme tento směr úvah a věnujme se spíš druhé možnosti. Láska sice je ze železa, ale z nějakého důvodu nezrezne.Ovšem nerad bych zabíhal do abstraktních úvah na téma, zda je láska zpočátku suchá a teprve s přibývajícím časem vlhne. A jaké tedy plyne z toho všeho ponaučení? Nevěřte všemu, co slyšíte. Často jde o naprostý nesmysl, nebo metaforu tak záhadnou, že pokoušet se jí přijít na kloub se rovná sebevraždě.