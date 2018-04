Říjnový YOP je tady

MOBILY



Sony Ericsson W980

Někdejší jasný lídr v oblasti hudebních mobilů Sony Ericsson dnes už musí s konkurencí tvrdě bojovat. Aby v tomto boji dostal misky vah na svou stranu, připravil špičkové véčko W980 s 8 GB vestavěné paměti a pohodlným ovládáním přehrávače přes vnější displej. A s FM vysílačem!





Nokia 6650

Nokia 6650 se inspirovala v Motorole, půjčila si pár nápadů z modelové řady Prism, přidala GPS navigaci a vše okořenila výtečným designem. Šťávu bere z obří baterie a pohání ji operační systém Symbian. No není úžasná?

Samsung B2700

Zajímavý segment trhu – odolné mobily – už před lety většina výrobců opustila. Dnes tu ale máme samsung, který své svaly ukazuje bez uzardění. Široké tělo a kombinace barev umocňuje pocit z precizní stavby, ten pak v ruce potvrdí pogumované plasty. A výbava není ošizena!





AUDIO-VIDEO



IFA 2008

Televize - plošší, větší, internetové

Každý rok se největší světoví výrobci sejdou na výstavišti v Berlíně a představí své poslední novinky. Co bylo k vidění na předním evropském veletrhu IFA 2008?

Navigace - budoucnost je ve službách

V kategorii GPS do auta přinesl veletrh IFA mnoho novinek. V letošním roce se poprvé ukazuje, že budoucnost navigací není v parametrech jednotlivých krabiček, ale především ve službách, které budou s navigacemi spojeny.

HD ready

Emgeton přichystal uvedení nového multimediálního centra, Auzentech představil dlouho očekávané audiořešení pro přenos HD zvuku z počítače. HD DVD zapomenuto, nastupuje Vardia. A blu-ray stále nezlevňuje.



SPECIÁL NOTEBOOKY

Než vyrazíte na nákup

Přenosné počítače, laptopy, notebooky… Každý rok se jich prodá víc a stále se zvyšuje jejich procento v podnicích i domácnostech. Notebooky jsou dnes "in" a mají řadu výhod, díky kterým stolní počítače výborně doplňují. Jak si z široké nabídky vyberete ten svůj notebook?

Ergonomie při práci s notebookem

Záda, zápěstí, šíje i hlava neskutečně bolí... Po celodenní práci jste jak přejetí parním válcem. Naučte se správně sedět a pracujte s notebookem tak, abyste svoje tělo ničili co nejméně.

Recenze - Acer Aspire one

Netbook – tak zní heslo dneška. Po úspěchu modelu od Asusu se firmy předhánějí v uvedení svých vlastních variací na téma "miniaturní notebook pro pohodlné brouzdání po internetu odkudkoliv". Společnost Acer představila přístroj s názvem Aspire one. A jak se povedl?

Přehled notebooků

Představíme vám zajímavé aktuální modely notebooků v jednotlivých kategoriích. V rámci jedné řady jsme vybírali vždy model s optimálním poměrem cena/výkon a prakticky u všech řad můžete najít výkonnější i levnější řešení. Zaměřili jsme se na notebooky střední a vyšší střední třídy, podíváme se i na levné stroje.

MÉDIA



Filmové novinky

Do kin míří vůbec první český celovečerní 3D animovaný film. Rodinná komedie Kozí příběh se odehrává v české středověké metropoli, která je ještě plná strašidel, rodících se legend a teprve začíná dostávat svou majestátní tvář.

Seriály a televize

Česká televize natáčí kriminální seriál Policie Modrava. Televize Nova dospěla a buduje velkou rodinu – vzniká Nova sport a chystá hudební program. Konec seriálu Hvězdná brána a začátek pokračování: Stargate Universe.

Nová média

Nový prohlížeč od Googlu, který vás o(c)hromí. Počeštěných a lokalizovaných služeb od Googlu je čím dál víc, tým českých pracovníků patří k nejpilnějším. Říjnové veletrhy.

Hudební aktuality

Chinaski znovu v práci – populární kapele na comebackovém turné vypomůže David Koller. Filter hledá českou superkapelu. Zemřel Rick Wright z Pink Floyd. 10 říjnových koncertů.

JAVA HRY



Block Breaker Deluxe 2 - Lepší arkanoid neexistuje!

Gameloft vytvořil většinu herních legend a ve většině žánrů vlastní nejlepší hry na trhu. Viděli jsme hodně arkanoidů od různých firem a zdálo se, že není co zlepšovat. Z tohoto omylu nás ovšem vyvedl Block Breaker Deluxe 2.

Takhle vybrala… Eva Aichmajerová

Jaké přístroje používají známé osobnosti?

Moderátorka hudební televize Óčko Eva Aichmajerová (30) se proslavila hlavně uváděním reality show Big Brother na Nově, rolí v seriálu Ulice a také nafocením odvážných fotografií. Dále hrála v Divadle Na zábradlí v komedii Jana Krause Nahniličko. Kromě moderování, hraní a focení také tlumočí a věnuje se filmové produkci. Naposledy spolupracovala jako hlavní produkční na celovečerním dokumentu o Janu Saudkovi.