RifleSLUGs - WORMS na PalmOS

Bylo léto. Seděl jsem s kamarády v lese a zeptal jsem se jich, zda neznají hru SCORCH. V Alešovi jsem probudil nostalgické vzpomínky na dobu "dvaosmšestek" a Jakubovi jsme společnými silami vysvětlili, že je to takový předchůdce hry WORMS. Poté jsem z kapsy vyndal svůj Palm a Scorch spustil. Několik kol byla moje převaha nad nimi znatelná, ale to se po chvíli hraní srovnalo a všichni jsme se stali relativně vyrovnanými soupeři. Pro ty, co tuto hru neznají, bych jen dodal, že je to nesmírně zábavná forma souboje několika lidí, kteří po sobě střílí z tanků rozmístěných po 2D mapě. Zábava nám vydržela poměrně dlouho, ale pak se Jakubovi zastesklo po možnostech Wormsů, kde ovládáte tým červů, můžete se s nimi pohybovat, máte rozmanitý arzenál zbraní a hra je graficky mnohem hezčí. Předtím nám museli postačit pouze Scorch, protože pro Palm žádná hra alá Worms nebyla, tomu je ale konec, vyšla totiž hra RifleSLUGs, která je založena právě na principu tahové hry Worms. Pokud si prohlédnete okolní obrázky, jistě vás napadne, že hra vypadá opravdu pěkně, teď záleží už jen na tom, jak dobře se hraje.



Když jsem uviděl odkaz na demo této hry, hned jsem začal stahovat a netrpělivě čekal, jaká hra bude. Hodně jsem počítal s tím, že hra bude bezvadná, tak jsem ji nainstaloval a po rychlém nastavení, kde jsem ponechal střední obtížnost, jsem se vrhnul do souboje proti Palmu. Trošku jsem se porozhlédl po mapě a zjistil jsem soupeřovy pozice (a že se lišíme pokrývkou hlavy), zamířil, vybral bazuku, přidržel jsem tlačítko pro střelbu a nechal ukazatel síly dojít na maximum a vystřelil jsem. Bohužel jsem se netrefil. Teď byl na tahu soupeř. Po vystřelení letěla raketa přes celou mapu, prolétla mezi dvěma terénními výčnělky, díky větru ještě trochu zatočila a bum rovnou do mého slimáka. Takto to šlo stále dokola s tím rozdílem, že já jsem se občas i trefil...

Po několika prohraných soubojích jsem se snížil a změnil obtížnost na nejlehčí úroveň. To byl ale tak velký skok v inteligenci, že protivníci klidně hodili raketu na sebe a hra opět nebyla zábavná, protože se naopak nedala prohrát. Opět jsem tedy nastavil střední obtížnost a začal jsem využívat extra účinného dynamitu, který sice nehodíte daleko, ale pokud se s ním naučíte, zabijete protivníka napoprvé, narozdíl od bazuky, která ubere asi 65 % zdraví. Chce to tedy trénink a hra je hned zábavnější, rozdíl mezi střední a nejtěžší obtížností je malý (možná je lepší ta nejtěžší). Na všech obtížnostech používá Palm pouze bazuku, ale vy máte možnost využít: bazuku, granát (1-9 sek.), dynamit (1-9 sek.), brokovnici (2 rány), skok, teleport, boxerku nebo vynechat jedno kolo za pomoci bílého praporku.







Další možnost, kterou hra nabízí, je hra více hráčů na jednom PDA. Tato forma zábavy je jednou z nejlepších, ale zde mohou hrát pouze dva lidé, a pokud nejsou stejně zdatnými "slimákobijci", zábava jim vydrží jen krátce. Toho horšího to prostě nebude moc bavit. Ale pokud hru ovládáte oba zhruba stejně dobře (nebo stejně špatně), zábavu si užijete, a pak to teprve stojí za to...

Škoda, že demo zpočátku spíše veškerý zájem odradí, ale pokud budete trochu trpěliví, hra se vám zalíbí.

Plná verze nabízí šest map a stejný arzenál zbraní. V týmu máte 4 slimáky a po určitém čase, kdy se nedaří rozdrtit soupeře, se aktivuje Death-mode a všem živým klesne zdraví na 1% (Death-mode se dá vypnout a počet zbraní se dá také nastavovat - můžete si dát souboj třeba pouze boxerkou).

Na závěr bych jen dodal, že mé nejlepší skóre, kterého jsem dosáhl, je 2358.

Ááá kdo mi hodil dynamit na hlavu, 4, 3, 2, 1.......



