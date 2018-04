Řidiči v Rakousku rádi volají za jízdy

Rakouští automobilisté mají při řízení mimořádnou chuť něco telefonicky sdělovat, pravidla pro telefonování mobilem za jízdy však příliš nedodržují. Napsal to dnes rakouský deník Die Presse s odvoláním na studii Kuratoria

pro bezpečnost v dopravě.

Pouze třetina rakouských řidičů používá při telefonování za jízdy předepsanou soupravu hands-free, dalších 18 procent jen příležitostně. Téměř polovina řidičů naproti tomu mluví za jízdy s mobilem u ucha. Přitom je taková praxe v Rakousku zakázána stejně jako ve většině ostatních zemí unie, včetně Česka.

Kuratorium na základě průzkumu reprezentativního vzorku 1700 řidičů zjistilo, že 60 procent hovorů uskutečněných za jízdy jsou soukromé povahy a jen zbytek má v určité míře něco společného s profesí. Přitom 20 procent řidičů podle vlastního názoru telefonuje za volantem hodně a 47 procent příležitostně. Horší však je, že 12 procent podle vlastního přiznání čte za volantem esemesky; pět procent dokonce přiznalo, že je za jízdy i píše.

"Ukecaní řidiči ve svých pojízdných telefonních budkách jsou žhavými kandidáty na dopravní nehodu," kritizuje situaci rakouské kuratorium, které je obdobou českého BESIPu. Riziko srážky telefonujících je pětkrát větší než u netelefonujících řidičů, a zvládnutí jakékoli nečekané dopravní situace je už zcela nad jejich síly.

Typická jízda telefonujícího řidiče je notoricky známa: udržují větší odstup od vozu, za nímž jedou, a snižují (pro ostatní řidiče nečekaně) rychlost. Kromě toho však řidičsky doslova "ztuhnou" - méně korigují trasu, volantem cuknou až na poslední chvíli, jejich jízda není plavná.

Rakouský autoklub ÖAMTC upozorňuje, že právě telefonování za jízdy bez hands-free je jediným porušením dopravních předpisů, za které může přistižený řidič dostat od policie pokutu bez dalšího řízení či dokazování.

Stanovují to tak pravidla, zatímco při jiných činnostech rozptylujících pozornost při řízení, jako by například bylo čtení za volantem nebo sledování televize, musí

rakouská policie nejprve prokazovat, zda tím byla ohrožena bezpečnost provozu a do jaké míry. To ale ve většině případů lze prokázat až tím, že došlo k nehodě.

Telefonujete za volantem?