Řidiči už zase telefonují. Pokut se nebojí

Ještě před dvěma lety bylo přitom jen velmi obtížné spatřit na našich silnicích telefonujícího řidiče. Když vstoupil prvního července roku 2006 v platnost nový silniční zákon, jen málokdo se totiž odvážil ze strachu o body telefonovat za volantem. Po více než dvou letech ale řidičům výrazně otrnulo.

Například přímo před naší redakcí na rohu ulic Radlická a Ostrovského jsme za necelou půlhodinu pozorování odhalili telefon u ucha přibližně u každého patnáctého řidiče. Podobná situace se opakovala i na ulici Průběžná v Praze 10. Ještě horší situace je pak na delších a klidnějších úsecích, jako je například Jižní spojka. Při jízdě od Černého Mostu na Barrandov jsme projeli kolem mnoha telefonujících řidičů a přehlédnout jsme nemohli ani několik odvážlivců, kteří při takřka stokilometrové rychlosti psali v klidu SMS zprávu.

Za volantem telefonují i řidiči autobusů

Většina řidičů, kteří telefonují za volantem, se tomu snaží přizpůsobit svou jízdu, zpomalí a na víceproudých komunikacích zajede do pravého pruhu. Najdou se ovšem i tací, kteří s mobilem u ucha překračují rychlost a kličkují mezi ostatními. Problém není ani spatřit řidiče autobusu městské hromadné dopravy, který si telefonátem krátí dlouhou cestu v autobuse plném lidí.

"Jezdím stále stejnou linkou pražské integrované dopravy a znám i řidiče, který telefonuje prakticky denně. Nejhorší je to při dlouhém čekání v kolonách, kterým se bohužel při svých ranních cestách do práce nevyhnu. Řidič, se kterým jezdím pravidelně, si ovšem čekání velmi rád krátí i několikaminutovými telefonáty se svými příbuznými," upozornil redakci jeden ze čtenářů.

S telefonujícím řidičem linkového autobusu Student Agency s více jak šedesáti cestujícími na palubě se zas pravidelně setkává jeden z redaktorů iDNES.cz. "Posledně protelefonoval téměř polovinu trasy z Českých Budějovic do Prahy," říká Michal Hron. Upozornil, že v tu chvíli jel autobus asi stokilometrovou rychlostí.

Zákon o této problematice říká: Paragraf 7, odst. 1, c) Řidič nesmí c) při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Pokud někdo telefonuje za jízdy, porušuje ovšem současně jednu se základních povinností řidiče – „věnovat se plně řízení vozidla“ (paragraf 5, odst. 1b). Postihy plynoucí z porušení předpisu:

držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla Bloková pokuta: 1 000 Kč

Pokuta (spr. řízení): 1 500 - 2 500 Kč

Počet bodů: 3

Statistiky zhoršující se trend potvrzují

Zvýšení počtu telefonujících řidičů jasně dokazují také policejní statistiky. Zatímco v roce 2007 bylo za porušení zákazu telefonování a držení hovorového zařízení za jízdy pokutováno 9 250 řidičů, loni jejich počet stoupl na 12 980. Zhoršující situaci dokazují i čísla z tohoto roku, kdy se za první dva měsíce provinilo dokonce 3 189 řidičů. Pokud by byl celý rok 2009 v rytmu těchto dvou měsíců, pak by se jejich počet na konci vyšplhal na neuvěřitelných 20 tisíc, což by znamenalo více než stoprocentní nárůst za poslední dva roky.

Z policejních statistik také vyplývá, že viníky u tohoto druhu přestupků jsou ve většině případů muži. Na každých pět přistižených řidičů telefonujících za volantem totiž v celorepublikovém průměru připadá jen jedna řidička. Bezkonkurenčně nejvíce řidičů jezdí s mobilem v Jihomoravském kraji, kde se jich za dobu platnosti bodového systému proti tomuto přestupku provinilo už 13 196. Oproti tomu v Praze to bylo "jen" 8 781 řidičů a nejlépe na tom je Liberecký kraj s rovnými čtrnácti sty přistižených.

Pokuta a riziko přidělení tří trestných bodů už na řidiče zřejmě tolik nepůsobí, což se projevuje také na prodejích vestavěných handsfree do automobilů. "Před dvěma lety jsme montovali sady do mnoha aut soukromým osobám, dnes se situace takřka vrátila do doby před červencem 2006. Pevné handsfree do automobilů si tak dnes pořizuje už převážně jen firemní klientela," uvedl jeden z prodejců příslušenství pro mobilní telefony.

Telefonování je nebezpečné, psaní textovek smrtící

Problematice používání mobilního telefonu při řízení se věnuje několik desítek odborných studií, jejich závěry se ale velmi výrazně liší. Zatímco některé o telefonování mluví jako o nebezpečnější činnosti, než je usednutí za volant pod vlivem alkoholu, jiné, jako například ta od švédského Státního úřadu pro silniční dopravu a univerzity v Göteborgu, došly k závěru, že varování před "velkými riziky" při telefonických rozhovorech řidičů za jízdy je přehnané. O tom, jak špatně se řídí s telefonem v ruce, jsme se ale přesvědčili i my. - čtěte Na vlastní kůži: jak (špatně) se řídí s telefonem v ruce

Takřka všechny studie se ale shodují v tom, že mnohem větší nebezpečí hrozí řidiči a jeho okolí v případě psaní zpráv či jiné složitější manipulace s telefonem. Podle společnosti Nuance Communication je takových řidičů dokonce až dvacet procent. Toto odstrašující číslo vychází přitom z výzkumu provedeného na vzorku jednoho tisíce řidičů z Německa, USA a Japonska. Dvacet procent z nich se přiznalo ke čtení SMS zpráv za jízdy, šestnáct pak zprávu dokonce při řízení vytváří a odesílá.

K listování seznamem se přitom přiznává celých šedesát procent dotazovaných. Zároveň však tvrdí, že hlasové ovládání telefonu považují za velice užitečné. Pokud by uměl jejich přístroj reagovat na hlasové povely, neměli by prý nutkání s ním manipulovat.