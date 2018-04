Řidiči s Palmem - pozor!

Když jsem dostal v polovině listopadu dotaz od jednoho z čtenářů na "automobilové" programy, které "umí" počítat ekonomii, zobrazit grafy apod., slíbil jsem mu v tehdy kusé odpovědi, že se k tématu automobilových programů určitě dostaneme. Slib tedy plním dnes.

Obecně jsem objevil dva základní typy "automobilových" programů - první skupinu bychom mohli nazvat "ekonomie spotřeby" - umožňuje vkládat údaje o čerpání benzinu, mnohdy ale i jiných nákladech spojených s provozem automobilu a počítá nejrůznější ukazatele - spotřebu, náklady apod.. Tato skupina je hlavním tématem této recenze.- druhá skupina programů spíše slouží k evidenci konkrétních jízd a cest, je určena zejména podnikatelům, či lidem, kterým jsou propláceny cestovní náklady (třeba za použití soukromého vozidla). Tuto skupinu zmíním jen okrajově, možná někdy příště provedeme detailnější rozbor, bude-li zájem.

Existující programy nejsou ovšem přísně vyhraněné a některé produkty nesou v sobě prvky obou skupin - umožní evidovat jednotlivé cesty stejně tak jako sledovat spotřebu a počítat ekonomii provozu vozidla.

Programy jsem testoval důkladně a to jednoduše tak, že jsem do nich přetypoval všechna svoje čerpání benzinu za poslední půlrok (inu, taková recenze, to je leckdy dřina, chcete-li ale zjistit, jak se s programem pracuje, jsou "pot a slzy" nevyhnutelné). Někde mi to shareware verze umožnily, někde mne po několika položkách čekala už jen obrazovka, že se mám zaregistrovat.

Obecně - čím asi nejvíce zklamu - žádné grafy. Nemá je žádný program a znovu upozorňuji na "nový dobrý" QuickSheet, kde můžete vést úplně stejné evidence i s grafickým vyjádřením dat.

AutoMobil

Tak nějak by měl takový program vypadat. Číselníky evokují palubní desku automobilu a vkládání dat je jednoduché - ťukáním na příslušné čísílko. Můžete vkládat libovolně - tzn. buď zvyšujete stav tachometru a automaticky se vám zvyšuje stav km od posledního tankování, či opačně zadáte ujeté kilometry od posledního tankování a vypočte se stav tachometru. Obdobně funguje i vkládání dalších údajů - po vložení dvou z trojice Kč - litrů benzinu - cena za litr se třetí dopočte.

V dolním řádku vkládací části obrazovky lze zadat poznámku (například jméno benzinové stanice), či si vybrat rozbalovacího menu jednu z položek pojištění - oprava - výměna oleje. Ikonka "nádrže" slouží k rozeznání typu položky pro pozdější výpočty (plná nádrž, doplnění nádrže, otazník - zapomenete-li doplnit některý z chronologických údajů). Můžete sledovat provoz tří automobilů. Odděleně lze vkládat rovněž jiné "maintenance", tzn. položky údržby vozidla - s vkládáním stavu tachometru a data. Lze nastavit opakování podle dnů i kilometrů a nastavit tak třeba pravidelné servisní prohlídky, výměnu oleje a podobně.

Statistické údaje nabízí jako součást hlavní obrazovky - stávající a průměrná spotřeba na 100 km, průměrná ujetá vzdálenost za měsíc a rok, průměrné měsíční náklady, celkové náklady a náklady na ujetý kilometr. Statistika je ale jednou ze slabin programu. Představuji si, že když už pracně "krmím" jakousi databázi údajů - ťukám poctivě u každé čerpací stanice, či schovávám účtenky a přepisuji doma údaje, že mi program dá následně komfortnější informace, statistiky a odhady. K čemu mi je údaj o nákladech na jeden kilometr za celou historii mého vozu, když vím, že se mezitím pětkrát zvedly ceny a podobně ? Dá se ale říct, že tento nedostatek bych obecně mohl vytknout všem hodnoceným programům - to vytváří obrovskou příležitost pro vznik aplikace, která ostatní v tomto směru naprosto "převálcuje".

HighwayPro

Vkládat čísla musíte ručně (lze využít interní keyboard). Program vám nabídne při vkládání nové položky čerpání paliva přepokládaný počet ujetých km (relativní počet lze používat taky, ale musíte jej přepnout v preferencích) podle dosavadního průběhu, takže jenom upravíte poslední dvě, tři čísla (pokud berete vždy "plnou" nádrž, funguje to relativně přesně). Dále vkládáte počet litrů a částku (cena za litr není používána). Celkově je design horší než u AutoMobilu (méně "automobilový" ale to zase může někomu třeba vyhovovat).

K dispozici jsou kategorie, Trips a definovat lze i jednotlivé automobily a měny. Dobrá je možnost vkládání poznámek ke každé položce, která vám umožní vložit editovatelnou šablonu s poznámkami kam jste jeli, za kým, proč, kdy a podobně.

Na základní obrazovce dole je celková statistika - L/100km, částka na 100km, počet ujetých kilometrů na 1 litr paliva, počet ujetých kilometrů a celkové výdaje. U každé položky je možno navíc vyvolat zvláštní obrazovku SingleEntryStat se stejnými údaji vázanými pouze ke konkrétní položce. Stejnou statistiku lze získat i za libovolně datově definované období, což už je oproti AutoMobilu pokrok.

VehicleLog

Taky ruční vstupy dat, čísla jsou typu "large", takže se dobře kontroluje, co jste zrovna zapsali. Při vkládání nové položky nabídne předvyplněný počet kilometrů z minulé položky, což nelze na nic použít. Vkládáte datum, stav tachometru, počet litrů, Kč, indikaci plné nádrže a poznámku.

Palivo se zadává přes tlačítko FUEL a obdobně lze zadat přes tlačítka SERVIS a TRIP další položky. Servis umožní vložit datum, stav tachometru, částku a vybrat periodickou prohlídku, či výměnu oleje (intervaly lze nastavit v preferencích, bohužel však pouze v km, ne v datumu). Položka Trip vám zase umožní sledovat si jednotlivé cesty (počáteční a konečný stav tachometru, datum, cenu, poznámku. Tímto se program stává velmi univerzálním.

Na tvorbu statistik má program zvláštní obrazovku "Stat", kde si můžete nadefinovat parametry pro zobrazení - datové i kilometrické. Výsledkem je počet ujetých kilometrů na litr benzínu (rovněž mil na gallon) a počet litrů na 100 ujetých kilometrů, tedy poměrné chudá statistika (naštěstí ji lze alespoň filtrovat).

VehicleTracker

Strohé prostředí programu firmy StandAlone skrývá poměrně výkonnou aplikaci. Po zádání typů vašich dopravních prostředků (umožňuje vložit auto, motocykl i loď) se vkládají vlastní data, přičemž palivo je jen jednou z nabídky možností v rozbalovacím menu nahoře vlevo. Najdete tu rovněž všechny možné servisní položky a poplatky, které se mohou v provoze auta vyskytnout (u auta asi 35). Vkládáte (ručně) částku, litry, datum, stav tachometru, poznámku. Vkládání je poměrně zdlouhavé a není celkem ničím usnadněno (předvyplnění, výraznější písmo atd.). Program zobrazuje vždy pouze poslední dvě vložené položky.

Statistika je pouze na vyžádání v malém okénku - ujeté kilometry na jeden litr paliva, počet ujetých kilometrů, celkové náklady. Tuto malou statistiku lze omezeně filtrovat přes preference.

FuelUtil

Netradičně vyhlížející program, který však dost dlouho vykresluje ty hezké šikmé záložky a tato vlastnost běžnému uživateli velmi ztrpčuje život. Program je určen pouze na svůj účel - sledování spotřeby paliva a následné výpočty ukazatel spotřeby. Vkládání je poměrně nepohodlné (ruční). Některé údaje se dopočítávají (ujeté kilometry, celková částka) po zmáčknutí tlačítka Calc. V titulkovém pruhu je ukazatel stavu vaší baterie. No, vážně nevím, za co bych ještě program mohl pochválit.

V záložce "Analysis" je ekonometrie - zadáte, za jaké záznamy se mají údaje vypočítat a po zmáčknutí tlačítka Summary obdržíte počet ujetých kilometrů, náklady, průměrný počet ujetých kilometrů na litr benzinu a náklady na jeden ujetý kilometr.

Trip

Trip je program určený hlavně k evidenci cest a jízd, zde jej zmiňuji spíš pro úplnost. Pro svůj účel je takřka dokonalý. Umožňuje definovat automobily a kategorie. Zadáváte počáteční a konečný stav tachometru (přes krásné vkládací menu), datumy a časy (má tlačítko "now") a pak odpovídáte na otázky Who? (výběr z vašeho AddressBooku), Where? a Why? (poslední dvě položky s editovatelnými seznamy).

Program je HandsHigh integrován, tzn. máte-li MemoPlus, umožní vám vkládat poznámky a šablony z MemoPlus. Na tachometru nelze nastavit km (jsou tam míle), což však ničemu nevadí, protože program není zaměřen na sledování spotřeby paliva jiných ukazatelů. Je možné (a vhodné) jej používat v kombinaci s některým čistě "ekonometrickým" programem, usoudíte-li třeba, že univerzální programy typu VehicleLog umí sice vše ale "nic pořádně" ...

Program AutoMobil Highway Pro Vehicle Log Vehicle Tracker Fuel Util Trip Firma LinkeSoft Zorglub Little wing software Stand Alone, Inc Edmund J. Witkowski HandsHigh Verze 1.6 2.54 1.0 2.1 2.11 kB 36 54 35 42 31 54 $ 19 15 20 20 -- 20

Doporučení a závěr :

Vše berte s rezervou (teď ale nemyslím tu pneumatiku v zavazadlovém prostoru) :

Chcete-li něco jednoduchého a uživatelsky přívětivého na evidenci nákladů na provoz vašeho automobilu kupte si AutoMobil. Umí tři auta (někteří z nás po návštěvě dopravního inspektorátu zjistili, že to leckdy nemusí stačit...) a umí sledovat termíny a kilometry pro různé servisní a údržbářské práce. Pomocí intuitivního ovládání vložíte příslušnou položku rychle již třeba u pumpy.

HighwayPro bych doporučil těm, kteří využijí jeho výhod - zejména přiřazovat kategorie a Trip (které ale stejně tak můžete použít třeba pro servisní činnosti). Uvítají jej rovněž uživatelé s častějšími zahraničními jízdami, neboť umí několik měn. Rovněž schopnost samostatné statistiky za definovatelné období není k zahození (třeba v současném období cenových skoků je údaj o nákladech na 1 km za poslední dva roky pro plánování výdajů při příští dovolené docela nepoužitelný).

VehicleLog integruje v sobě ekonometrii i evidenci jízd/cest. Kdo chce mít "vše v jednom" - je to jedna ze solidních možností (nechcete-li investovat současně například do AutoMobilu a Tripu).

FuelUtil nekupujte, zdlouhavé vykreslování obrazovky leze za chvíli příšerně na nervy.

Máte-li loď, kupte si VehicleTracker.

A poslední rada (zdarma) :

Vlastníte-li "tabulkáč", zkuste si udělat sešit (máte-li QuickSheet, či MiniCalc) se sledováním spotřeby. Já si takto údaje eviduji již dávno.

· V prvním listu mám evidenci tankování - ve sloupcích je datum, stav tachometru, Kč, cena za 1 litr a počet natankovaných litrů

· V druhém listu eviduji jiné výdaje souvislé s provozem vozidla

· Ve třetím listu mám evidenci jízd (např. služební použití soukromého vozidla, delší cesty apod.)

· Ve čtvrtém listu je evidence servisních prohlídek, výměny oleje, pneumatik adpod., tabulka zde pomocí funkcí HLOOKUP a VLOOKUP "hlídá" termíny (popřípadě ujeté kilometry) a případně mne upozorní v souhrnné tabulce

· Pátý list je tabulka spotřeby benzinu a Kč dle měsíců v roce

· Šestým listem je souhrnná tabulka, která mi propočítává tyto údaje (řadu z nich jsem u 50kB "speciálů", bohužel, postrádal) :

- ujeté kilometry celkem a měsíčně

- náklady celkem a měsíční průměr

- litry benzinu celkem a měsíční průměr

- ujeté kilometry na litr benzinu

- náklady v Kč na litr benzínu

- spotřeba litrů na 100 km

- náklady Kč na 100 km

- náklady v Kč na 1 km

- varování, že je termín servisu, výměny oleje, či pneumatik - dle ujetých kilometrů, nebo dle datumu

- datum posledního tankování

- počet tankování celkem

- průměrný počet dnů mezi tankováním

- odhad data příštího tankování

- počet dnů do odhadnutého data příštího tankování

- odhad datumu příštího servisu, výměny oleje a pneumatik

- odhad počtu dnů do příštího servisu, výměny oleje a pneumatik

Tohle všechno berte jako inspiraci, co vám všechno může spreadsheet sledovat. Máte-li QuickSheet, tak máte i ty požadované grafy, pohrajete-li si zase s tabulkou v Pilot MiniCalcu, můžete mít za chvíli práce s formátováním takový profi vzhled, že nikdo ani nepozná, že nemáte nový automobilový speciál (například inverzně zobrazený "stav tachometru" s bold písmem vypadá zrovínka jako ten ve vašem autě). Většinu věcí zvládnete bez problémů i v TinySheet a (jste-li nadání jistou dávkou masochismu) i v Abacusu. Navíc takovou celoroční tabulku máte přes conduit za pár vteřin v Excelu ....