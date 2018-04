Řidič volal dvěma mobily najednou. Řízení zvládl kolenem

Britský řidič David Secker byl před několika týdny zadržen místní policií za telefonování za volantem. Nebylo by to ničím výjimečné, pokud by tento čtyřiatřicetiletý nezaměstnaný neměl v každé ruce jeden telefon a neřídil kolenem.

David Secker na svou obhajobu popřel, že by druhý telefon používal k hovoru nebo z něj odesílal textovou zprávu. Pouze prý četl z displeje telefonní číslo, které pak diktoval do druhého telefonu u ucha, a stále tak prý měl kontrolu nad svým vozem Vauxhall (Opel) Tigra.

Vzhledem k tomu, že tento nadšený telefonista neměl ani zákonné pojištění, získal u soudu značný příděl trestných bodů, zákaz řízení na 12 měsíců a také tučnou pokutu.

Ta měla být původně 500 liber (v přepočtu necelých 15 tisíc korun). Poté, co se ovšem soudce dozvěděl, že je řidič nezaměstnaný a pobírá sociální dávky, zmírnil pokutu na přijatelnějších 150 liber (přes 4 tisíce korun).