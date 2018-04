Google chce konkurovat taxikům a Uberu. Testuje spolujízdu

„Všichni, kteří používáte naši aplikaci a dojíždíte v oblasti Tel Avivu, máte příležitost vyzkoušet RideWith, náš testovací projekt pro spolujízdu,“ oznámil tým Waze na svém blogu v pondělí. Aplikace RideWith pochopitelně vychází z mapových podkladů Waze, respektive map společnosti Google, která izraelskou firmu Waze v roce 2013 koupila za přibližně 1,1 miliardy dolarů.

Aplikace Waze Podívejte se, co umí navigace, která zná polohu objížděk, kamer i policistů

Právě aplikací RideWith se nyní Google dostává do pozice konkurenta služby Uber, o čemž se spekulovalo už od začátku roku. Google sice do Uberu investoval čtvrt miliardy dolarů už v roce 2013, ale to neznamenalo, že jsou z firem partneři.

Místo taxikaření spolujízda

Nová aplikace RideWith ale není přímou konkurencí Uberu. Dravý Uber se zaměřuje přímo na profesionální řidiče limuzín (přečtěte si náš rozhovor z roku 2013 ze San Francisca s řidičem Uberu) a běžné taxikáře. Nabízí komfort zákazníkům, ale také prudce tržní cenu, takže při velkém nárůstu poptávky se může vyšplhat i cena. Navíc Uber v řadě zemí čelí sporům s odbory či přímo radnicemi měst, protože jeho systém ne vždy zapadá do stávajícího pořádku (do Prahy přišel Uber v létě 2014).

Těmto problémům by se RideWith vyhnul, protože slouží jako nástroj ke zprostředkování spolujízdy. Rozdíl není jen v označení - předpokládá se, že řidič jezdí nějakou trasu pravidelně (např. do práce a z práce) a lze tak plánovat jízdy i několik dní dopředu, což u aplikace Uber nejde.

Jak funguje navigace Waze, na které nová RideWith staví: